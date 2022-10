Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V - Năm 2022: Phát huy tính năng động, đổi mới tư duy

16 đội tuyển nông dân, từ 4 khu vực thi trong cả nước tranh tài. 4 đội xuất sắc nhất là Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Quảng Nam và An Giang đã gặp nhau tại trận chung kết xếp hạng tối 1-10. Kết quả, đội An Giang đoạt giải nhất; đội Vĩnh Phúc giải nhì; hai đội Tuyên Quang và Quảng Nam đồng giải ba. Hội thi do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Công ty CP Tập đoàn Thương mại quốc tế EXPO tổ chức. Công ty CP Phân bón Bình Điền là nhà tài trợ chính.

Ý nghĩa lớn

Phát biểu tại lễ khai mạc vòng thi bán kết và chung kết, ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cho biết: "Đảng và Nhà nước ta đã đề ra nhiều giải pháp hỗ trợ nông dân đẩy mạnh sử dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ cao, chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu cơ cấu lại ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Chính vì vậy tôi rất vui mừng khi Hội thi Nhà nông đua tài lần thứ V, năm 2022 lấy chủ đề: "Nông dân Việt Nam Trí tuệ - Số hóa - Hợp tác - Đột phá", đưa người nông dân tiến gần hơn, tiếp cận hiệu quả hơn với những kiến thức nông nghiệp số, nông nghiệp thông minh, xây dựng nông thôn mới trong kỷ nguyên công nghệ số, công nghệ 4.0; rất phù hợp với định hướng chiến lược của Đảng và Nhà nước ta về phát triển kinh tế số".

Ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, nhận định: "Hội thi Nhà Nông đua tài được Hội Nông dân Việt Nam tổ chức định kỳ 5 năm 1 lần; là hoạt động đặc trưng của Hội Nông dân Việt Nam. Qua 4 lần tổ chức cấp toàn quốc, hội thi trở thành phương thức hiệu quả để truyền tải chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; là diễn đàn thiết thực để cán bộ, hội viên, nông dân phát huy tính năng động, sáng tạo và tư duy đổi mới; là nơi giao lưu văn hóa, học hỏi, trao đổi kiến thức, kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh, tiếp cận và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời sống; tăng cường sự hiểu biết, đoàn kết trong cán bộ, hội viên, nông dân các vùng miền của Tổ quốc".

Ông Ngô Văn Đông, Tổng Giám đốc Công ty CP Phân bón Bình Điền (hàng trên, bìa trái), trao giải nhì cho đội Vĩnh Phúc

Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V năm 2022 được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát động từ tháng 6-2021, đã thu hút đông đảo cán bộ, hội viên, nông dân 63 tỉnh, thành phố nhiệt tình tham gia. Hội thi đã trải qua 4 vòng thi khu vực với 63 đội thi của 63 tỉnh, thành phố tham gia tranh tài. Tạo ra không khí vui tươi, lành mạnh, đoàn kết của các cấp hội và nông dân từ cơ sở đến Trung ương, trở thành hoạt động truyền thông đặc trưng của hội.

Đó là phát biểu của ông Phạm Tiến Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức hội thi. Theo ông Nam, hội thi năm nay có nhiều đổi mới, cả về nội dung và cách thức tổ chức. Các đội thi có sự đầu tư chu đáo, luyện tập công phu, bài bản, nắm vững kiến thức chung cũng như trên từng lĩnh vực của đời sống xã hội; vận dụng nhuần nhuyễn, sáng tạo các phương pháp: Thuyết trình, biểu diễn văn nghệ; đã số hóa, sử dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong các phần thi, tạo sự hấp dẫn, lôi cuốn, thuyết phục người xem. Đặc biệt những thông điệp có ý nghĩa về vai trò của giai cấp nông dân và vai trò chủ thể của người nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới đã được truyền tải một cách tinh tế thông qua nét đặc trưng văn hóa của từng vùng miền.

Vòng thi bán kết và chung kết diễn ra rất sôi động, hấp dẫn với những giây phút căng thẳng, hồi hộp, kịch tính. Ban giám khảo đã làm việc công tâm, khách quan, đánh giá đúng khả năng của từng đội thi, lựa chọn ra được những đội thi xuất sắc, xứng đáng để trao giải cao. Các đội còn lại tuy chưa đạt giải cao nhưng đều xứng đáng là người giành chiến thắng trong lòng cán bộ, hội viên, nông dân và khán giả cả nước.

Niềm vui nhân đôi

Ông Ngô Văn Đông, Tổng Giám đốc Công ty CP Phân bón Bình Điền, cho biết: "Hội thi Nhà nông đua tài được Công ty Bình Điền cùng hội nông dân tổ chức từ năm 1998 tại các tỉnh phía Nam và sau đó được tổ chức trên phạm vi cả nước. Trải qua 25 năm, với 5 lần tổ chức, mỗi lần lại có thêm nhiều kinh nghiệm và đổi mới, tạo nên những ngày hội của bà con nông dân. Công ty Bình Điền, thương hiệu "Phân bón Đầu Trâu - Bạn đồng hành của nhà nông" luôn gần gũi, trách nhiệm cao với bà con nông dân, đó là những sản phẩm, dịch vụ tốt, tin cậy và tiện ích cho người sử dụng, kèm theo là giải pháp canh tác thông minh, giúp bà con nông dân đạt được hiệu quả kinh tế cao nhất. Hiện Đảng và Nhà nước ta đang đẩy mạnh định hướng chiến lược về phát triển kinh tế số, là bạn của nhà nông, Bình Điền sẽ tiếp tục đồng hành cùng bà con nông dân trên bước đường tiếp cận và áp dụng công nghệ số vào hoạt động sản xuất nông nghiệp, góp phần xây dựng nền nông nghiệp thông minh, an toàn và bền vững".

Tại đêm chung kết, ông Đông công bố: "Ngoài giải thưởng của ban tổ chức, Công ty Bình Điền quyết định trao thêm một phần thưởng cho đội vô địch, đó là: Mỗi thành viên của đội vô địch nhận được 1 chiếc điện thoại thông minh, kèm phần mềm Canh tác thông minh để áp dụng vào quản lý sản xuất cũng như chia sẻ đến nhiều bà con nông dân khác cùng áp dụng vào quản lý sản xuất một cách tối ưu nhất và mang lại hiệu quả cao trên đồng ruộng".

Ông Nguyễn Thành Công, đội trưởng đội tuyển nông dân An Giang, cho biết: "Đó là công sức của cả đội trong dàn dựng chương trình và luyện tập nhiều ngày qua, lại rất bất ngờ khi được Công ty Bình Điền tặng mỗi người một chiếc điện thoại thông minh. Chúng tôi sẽ sử dụng điện thoại để giúp cho công việc đồng ruộng của mình bớt nhọc nhằn mà hiệu quả đạt được cao hơn".