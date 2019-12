EVN SPC: Đảm bảo cung cấp điện dịp Noel, Tết

Để đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục phục vụ sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt của người dân tại 21 tỉnh, thành phố khu vực miền Nam trong dịp lễ Noel, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Tổng Công ty Điện lực miền Nam đã xây dựng, triển khai phương án nguồn lưới điện đảm bảo cung cấp điện, an toàn phòng chống cháy nổ trong thời gian: lễ Noel từ 0 giờ ngày 24-12-2019 đến hết 24 giờ ngày 25-12-2019; Tết Dương lịch từ 0 giờ ngày 31-12-2019 đến hết 24 giờ ngày 1-1-2020; Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 từ 0 giờ ngày 24-1-2020 (tức ngày 30 Tết Nguyên đán) đến hết 24 giờ ngày 27-1-2020 (tức ngày mùng 3 Tết Nguyên đán); không thực hiện các công việc trên lưới điện làm mất điện khách hàng, trừ trường hợp cắt điện để xử lý sự cố.

Đồng thời, tổ chức trực tăng cường lãnh đạo, trực vận hành, sửa chữa điện 24/24 giờ trong dịp lễ, Tết. Chuẩn bị vật tư, thiết bị, hệ thống thông tin liên lạc và phương tiện đi lại, sẵn sàng xử lý nhanh sự cố phát sinh.



Công nhân điện lực Long An đang vận hành bảo trì lưới điện

Các đơn vị phối hợp với sở, ban, ngành tại địa phương cập nhật thông tin về địa điểm bố trí máy phát điện diezen dự phòng, củng cố lưới điện nhằm đảm bảo điện tại các địa điểm trọng điểm diễn ra các hoạt động chính trị, văn hóa lớn trên 21 tỉnh/thành phố phía Nam… từ đó bổ sung kế hoạch ưu tiên cung cấp điện và tăng lực lượng ứng trực xử lý sự cố. Đặc biệt, các đơn vị điện lực trong khu vực ưu tiên cấp điện các địa điểm quan trọng như: Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố; đài phát thanh, truyền hình; bệnh viện; nhà máy nước, cơ quan quốc phòng an ninh…

Nhân viên vận hành điện lực Trị An (Đồng Nai) bảo trì lưới điện

Ngoài ra, các đơn vị phối hợp với địa phương và cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền, phổ biến biện pháp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm tới khách hàng sử dụng điện, ngăn ngừa và xử lý trường hợp bắn pháo giấy tráng kim loại và ném các vật lạ lên đường dây, vi phạm hành lang an toàn lưới điện. Chú trọng kỷ luật vận hành, bảo vệ an ninh, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ; phối hợp với các cấp chính quyền, công an, quân đội tại địa phương rà soát, xây dựng và triển khai phương án bảo vệ an ninh trật tự, an toàn, phòng chống cháy nổ cho các công trình điện, trụ sở cơ quan... tại địa phương.