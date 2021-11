EVN minh bạch, hiệu quả trong công tác đấu thầu

Công tác đấu thầu không bị gián đoạn

Theo bà Phạm Thị Thúy Hà, Trưởng Ban Quản lý đấu thầu EVN, mọi thao tác trong đấu thầu qua mạng đều được số hóa nên chi phí, nhân sự và thời gian dành cho đấu thầu cũng được tiết kiệm đáng kể. Bên mời thầu không phải tốn chi phí chuẩn bị, in ấn; nhà thầu có thể tải miễn phí hồ sơ mời thầu trên hệ thống, không mất chi phí vận chuyển, in ấn, lưu trú khi tham gia đấu thầu. Bên cạnh đó, đấu thầu qua mạng là bước cải cách hành chính mạnh mẽ, đơn giản hóa quá trình đấu thầu, tiết kiệm thời gian khi toàn bộ quy trình đấu thầu đều tối ưu và đơn giản hóa, từ bước lập, đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu, chuẩn bị và nộp hồ sơ đến khi mở thầu, đánh giá và công bố kết quả. Ngoài ra, đấu thầu qua mạng là công cụ đắc lực giúp các doanh nghiệp, đơn vị chuyển đổi số mạnh mẽ trong lĩnh vực quản trị doanh nghiệp. Điển hình, trong bối cảnh dịch Covid-19 vừa qua, đấu thầu qua mạng đã thể hiện được ưu điểm vượt trội so với đấu thầu truyền thống, giúp công tác đấu thầu của EVN không bị gián đoạn.