Dùng thuốc chuẩn tại hồi sức cấp cứu: Giảm 3/4 tác dụng phụ và 1/5 tỉ lệ tử vong

"Các nghiên cứu trên thế giới cho thấy, dược sĩ lâm sàng đã góp phần giảm tỉ lệ tử vong 22%, giảm tác dụng phụ của thuốc 74%; giảm 1,5 ngày điều trị trung bình và hằng trăm ngàn đô la của người bệnh hồi sức tích cực mỗi năm. Những con số nói trên đang khẳng định vai trò ngày càng trở nên không thể thiếu trong hồi sức tích cực để người bệnh được chăm sóc và điều trị tốt hơn" - Dược sĩ Caitlin S. Brown, chuyên sâu về lĩnh vực thần kinh tích cực và cấp cứu, Bệnh viện Mayo - Rochester (Mỹ) - chia sẻ tại Hội thảo "Nâng cao vai trò của Dược sĩ lâm sàng trong lĩnh vực Hồi sức tích cực".

Dược sĩ Caitlin S. Brown, chuyên sâu về lĩnh vực thần kinh tích cực và cấp cứu, Bệnh viện Mayo - Rochester (Mỹ) chia sẻ về vai trò quan trọng của dược lâm sàng trong hồi sức cấp cứu

Hơn 7 năm phát triển cùng đội ngũ bác sĩ, các dược sĩ lâm sàng Vinmec đã có những tiến bộ vượt bậc, đóng góp quan trọng và trở thành một thành viên không thể thiếu trong nhóm điều trị đa ngành chăm sóc bệnh nhân. Các dược sĩ lâm sàng đi buồng hằng ngày cùng bác sĩ, điều dưỡng, nắm bắt sát sao tình trạng của người bệnh, tư vấn lựa chọn/thay đổi thuốc, đường sử dụng thuốc, tránh trùng thuốc, giảm thuốc không cần thiết để sử dụng thuốc đạt hiệu quả tối ưu cho người bệnh.

Các dược sĩ Vinmec chia sẻ về kinh nghiệm đi buồng đa chuyên khoa trong lĩnh vực hồi sức cấp cứu

"Hội thảo nâng cao vai trò dược sĩ lâm sàng trong lĩnh vực hồi sức tích cực lần này là cơ hội để Vinmec học hỏi mô hình tổ chức và đào tạo dược sĩ lâm sàng chuyên sâu về hồi sức từ các nền y học tiên tiến. Qua đó, chúng tôi có thể gia tăng hơn nữa các hỗ trợ cho công tác chăm sóc người bệnh như sử dụng tối ưu kháng sinh, ngăn ngừa hình thành huyết khối tĩnh mạch sâu do nằm lâu, kiểm soát tình trạng đau, ngăn ngừa xuất huyết tiêu hóa so stress… đem lại hiệu quả điều trị cao, an toàn nhất cho người bệnh" - TS.DS. Phan Quỳnh Lan, GĐ Dược Vinmec, chia sẻ tại hội thảo.

Dược sĩ lâm sàng Vinmec với những trăn trở để tư vấn lựa chọn/thay đổi thuốc, đường sử dụng - tránh trùng thuốc, giảm thuốc không cần thiết để sử dụng thuốc đạt hiệu quả tối ưu cho người bệnh

Ngay từ khi đi vào hoạt động, Vinmec đã xây dựng và vận hành theo các tiêu chuẩn chất lượng JIC - tiêu chuẩn hàng đầu thế giới về an toàn và hiệu quả điều trị. Cho đến nay, cùng với Dược lâm sàng, Tế bào gốc và công nghệ gen, hồi sức cấp cứu là lĩnh vực mũi nhọn được Hệ thống Y tế Vinmec tổ chức hội thảo quốc tế thường niên với tham gia của nhiều chuyên gia hàng đầu trên thế giới. Hai hội thảo quốc tế "Nâng cao vai trò của Dược sĩ lâm sàng trong lĩnh vực Hồi sức tích cực" và Đáp ứng hồi sức tích cực sớm: Phát hiện và phòng ngừa sớm, nâng cao hiệu quả hồi sức tích cực" vừa diễn ra tại Vinmec đã thu hút sự tham gia của nhiều chuyên gia hàng đầu thế giới cùng hơn 350 bác sĩ, dược sĩ, cán bộ y tế trong lĩnh vực hồi sức cấp cứu tại Việt Nam.



Thành công các hội thảo không chỉ cho thấy nỗ lực của Vinmec không ngừng cập nhật kiến thức và phát triển nghiên cứu khoa học đem đến cho người bệnh chất lượng điều trị tối ưu, mà còn khẳng định uy tín của Vinmec với y giới trong và ngoài nước.

Dược lâm sàng là mô hình đã rất phát triển tại nhiều quốc gia có nền y học tiên tiến trên thế giới như Mỹ, Úc, Nhật… Tại Việt Nam, Vinmec là một trong những bệnh viện đi đầu trong việc triển khai thực hiện công tác dược lâm sàng, đảm bảo an toàn và hiệu quả cho bệnh nhân. Đặc biệt, Vinmec cũng là hệ thống y tế đầu tiên ở Việt Nam phát triển dược lâm sàng theo mô hình chuẩn quốc tế của Úc và Mỹ với các dược sĩ lâm sàng chuyên sâu trong nhiều lĩnh vực hồi sức cấp cứu, ung bướu, tim mạch, hỗ trợ sinh sản, ghép tạng...