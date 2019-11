Dòng thương hiệu xe tải nhẹ cho những lựa chọn lần đầu

Sở hữu độ bền vượt trội, mức giá "mềm", tải trọng đa dạng đây chắc chắn là một trong những lựa chọn sáng suốt nếu bạn muốn bắt đầu khởi nghiệp với dòng xe tải nhẹ.



Chất lượng bền bỉ, giá cạnh tranh

Ra đời vào năm 1947, nhưng phải mất 30 năm để "trình làng" chiếc xe tải tiên phong có tên Hyundai Porter, 10 năm sau đó cho ra đời dòng Hyundai Mighty. Do đó, khi nhắc tên Hyundai, người ta thường nhớ ngay đến một thương hiệu kỳ công gây dựng chỗ đứng của mình trong lòng người tiêu dùng nhờ sự trau chuốt về chất lượng sản phẩm.

New Mighty N250SL - phiên bản đáng cân nhắc từ Hyundai

Thừa hưởng công nghệ tạo độ bền vượt trội của dòng tải nặng, phân khúc xe tải nhẹ của Hyundai sở hữu khả năng di chuyển bền bỉ, linh hoạt trong các khu vực nhỏ hẹp, nhất là nội thành. Trong đó, đáng cân nhắc vẫn là 2 chiến binh New Porter 150 và New Mighty N250SL. Nếu New Porter 150 được trang bị động cơ Diesel 2.5L CRDi với công nghệ phun nhiên liệu trực tiếp giúp tối ưu về sức mạnh, hiệu quả hơn trong vận hành, thì phiên bản New Mighty N250SL lại được ứng dụng khối cơ A2 cho công suất cực đại 130ps/3,800 rpm, kết hợp hộp số 6 cấp cho hiệu quả truyền động, sang số nhẹ nhàng, êm mượt. Đặc biệt, xe tải thương hiệu Hyundai cực kỳ ít hư hỏng, khung gầm được dập nguyên khối cứng cáp, chịu được tải cao, chống ăn mòn tốt giúp người mới vận hành an tâm hơn. Ngoài ra, nhờ lắp ráp trong nước, không chịu đánh thuế nhập khẩu cùng nhiều khoản giá trị gia tăng khác nên mức giá của Hyundai khá "mềm", phù hợp với những ai vốn ít nhưng muốn sở hữu dòng xe bền, linh hoạt.



Khung gầm chịu tải cao từ thép gia cương cứng cáp giúp xe vận hành êm ái

Đa dạng tải trọng, mẫu thùng



Xe tải nhẹ Hyundai có tải trọng đa dạng từ 1T49, 1T5, 2T4 đến 2T5, 6T2, 6T5... Độ dài thùng lên đến 4,3 m, nhiều mẫu thùng khác nhau từ mui bạt, thùng kín đến thùng lửng… Đây là những lợi thế mà với một người mới bắt đầu sử dụng dòng xe tải nhẹ rất đáng để cân nhắc.

Nội thất xe hiện đại, tiện nghi tạo cảm giác thoải mái

Ngoài ra, nội, ngoại thất của dòng tải nhẹ Hyundai cũng tạo nên được sự ấn tượng từ ánh nhìn đầu tiên nhờ thiết kế sang trọng và hiện đại. Ngoại thất xe ghi điểm với thiết kế cá tính, năng động, kết hợp hài hòa giữa các chi tiết nhỏ nhặt như giá đựng nước, học đựng đồ, cần gạt… Đặc biệt xe luôn mới nhờ lớp sơn độc quyền tạo nên những hạt sơn mịn bám chặt, lên màu chuẩn xác không phai. Thiết kế cabin kiểu khí động học làm giảm sức cản của gió giúp xe di chuyển nhẹ nhàng, tiết kiệm nhiên liệu hơn. Nội thất tạo được cảm giác thoải mái và tiện lợi cho bất cứ ai lần đầu sử dụng.



Tham khảo sản phẩm tại: https://thegioixetai.com/xe-tai-hyundai.html.

Mua xe tải nhẹ Hyundai ở đâu uy tín?

Trong nhiều lựa chọn, Thế Giới Xe Tải là một trong những đại lý đáng tham khảo nhờ các chính sách bảo hành, bảo dưỡng chính hãng, đi kèm nhiều dịch vụ hấp dẫn như lái thử miễn phí, đóng thùng theo nhu cầu… Ngoài ra, với đội ngũ tư vấn, kỹ thuật chuyên nghiệp sẽ hỗ trợ bạn các thủ tục nhanh chóng, kiến thức vận hành xe tăng độ bền. Nếu mua trả góp bạn sẽ được hỗ trợ đến 80% giá trị xe với lãi suất ưu đãi, giảm dần. Chi tiết bạn có thể tham khảo thêm tại:

Công ty TNHH Thế Giới Xe Tải:

Địa chỉ: Tổng kho Sacombank, đường số 10, KCN Sóng Thần, Dĩ An, Bình Dương.

Website: https://thegioixetai.com - Email: xetaimiennam@gmail.com.

Hotline 1: 0902.888.444 - Hotline 2: 0901.876.555.

Fanpage: https://www.facebook.com/thegioixetai/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC8-u4crV0roKi8DoOPHBRjw