Dấu ấn thương hiệu Bidrico với “hàng Việt Nam chất lượng cao”

Vừa qua, Công ty Cổ phần Kinh doanh Địa ốc Him Lam (Him Lam Land) đồng hành với báo Tin tức khởi công xây dựng công trình bếp ăn, bể chứa nước sạch, nhà vệ sinh cho điểm Trường mầm non xã Mù Sang và Trường Phổ thông dân tộc Bán trú Trung học cơ sở (THCS) xã Dào San (huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu), với tổng giá trị 300 triệu đồng.