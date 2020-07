C.P. Việt Nam và ngành thú y: Hành trình chung vì một nền nông nghiệp bền vững và phát triển

Chương trình diễn ra trong hai ngày với các hoạt động triển lãm, hội thảo khoa học và chương trình hội nghị kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Cục thú y Việt Nam (11.7.1950-11.7.2020) và đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất. Ông Montri Suwanposri - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam và ban lãnh đạo công ty đã đến tham dự. Tại đây, C.P. Việt Nam còn tổ chức gian hàng giới thiệu các sản phẩm của công ty.



Trải qua 70 năm hình thành và phát triển, Cục Thú y Việt Nam là ngọn cờ tiên phong dẫn dắt công tác quản lý thuốc thú y, khống chế dịch bệnh và những năm gần đây, Cục Thú y đã từng bước hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi, thủy sản. Cục Thú y Việt Nam là cơ quan hỗ trợ và đồng hành cùng các doanh nghiệp trong chặng đường xây dựng và phát triển. C.P. Việt Nam trong 26 năm xây dựng và trưởng thành rất may mắn vì đã và đang có "người bạn đường", "người thầy dẫn dắt" để giúp kiến tạo nên một doanh nghiệp phát triển hiện đại, hướng tới việc xuất khẩu trong ngành nông công nghiệp và thực phẩm, góp phần xây dựng ngành nông nghiệp phát triển và bền vững của Việt Nam.



Trong nhiều năm qua, ngành thú y đã có hàng trăm công trình nghiên cứu khoa học nhằm sản xuất các loại vắc xin thế hệ mới để tạo cơ sở khoa học chắc chắn, xây dựng biện pháp phòng, chống dịch bệnh hiệu quả và khống chế tốt một số bệnh trên gia súc gia cầm đã từng gây thiệt hại nặng cho ngành chăn nuôi. Ngành thú y cũng là cánh tay đắc lực tham mưu cho cơ quan chuyên môn đề xuất với Chính phủ các chủ trương, chính sách trong phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, vật nuôi, đưa ngành nông nghiệp hội nhập quốc tế và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho cộng đồng. C.P. Việt Nam tích cực tham gia các hội thảo do cục thú y tổ chức và đóng góp, hỗ trợ cùng Cục thú y trong các chương trình như: Trao tặng hóa chất, test kit chẩn đoán kiểm tra bệnh dịch tả heo châu Phi cho trung tâm thú y các vùng năm 2018; trao tặng hóa chất, vật tư tiêu hao kiểm tra dịch bệnh tả lợn châu Phi năm 2019 cho các chi cục thú y; cử đại diện công ty tham gia và đóng góp ý kiến trong các cuộc hội thảo, hội nghị lấy ý kiến của cục thú y như hội nghị triển khai các giải pháp phòng, chống bệnh cúm gia cầm và các bệnh trên đàn gia súc năm 2020.



Vai trò và vị thế của ngành thú y nói chung và Cục Thú y nói riêng ngày càng được nâng cao trong cộng đồng quốc tế và khu vực. Cục Thú y Việt Nam là cầu nối để đưa sản phẩm ngành nông nghiệp Việt Nam vươn ra thị trường quốc tế.



Cùng với sự phát triển của ngành thú y, C.P. Việt Nam cũng không ngừng cải tiến về di truyền, cập nhật bổ sung nhiều giống năng suất cao cho ngành chăn nuôi Việt Nam, đặc biệt là ngành chăn nuôi heo công nghiệp, từ heo địa phương năng suất thấp để cải tạo đàn heo theo các cấp độ giống hiện đại nhất theo kịp ngành chăn nuôi heo công nghiệp của thế giới. Công ty cũng đồng thời áp dụng các mô hình chuồng trại chăn nuôi tiên tiến và xây dựng mô hình chăn nuôi an toàn sinh học, kiểm soát được tối đa các mầm bệnh, áp dụng các biện pháp an toàn sinh học tối đa kiểm soát dịch bệnh trên gia cầm. Cùng với ngành thú y Việt Nam và thú y thế giới, C.P. Việt Nam hướng đến xây dựng mô hình "One health" kiểm soát sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi heo, gà, vịt, thủy sản, hạn chế một cách tối đa việc sử dụng kháng sinh, thiết lập nhiều hệ thống chăn nuôi an toàn sinh học không sử dụng kháng sinh, đảm bảo an toàn thực phẩm, tuyên truyền người chăn nuôi hạn chế sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi, có trách nhiệm với cộng đồng xã hội, xây dựng mục tiêu chăn nuôi an toàn thực phấm và bền vững.

Nhân 70 năm thành lập Cục Thú y Việt Nam, C.P. Việt Nam trân trọng cảm ơn những đóng góp của ngành thú y cho nông nghiệp, nông dân, doanh nghiệp tại Việt Nam nói riêng và cho sự phát triển, thịnh vượng chung cho nền kinh tế của đất nước nói chung.