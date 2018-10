Carlsberg giới thiệu bao bì mới thân thiện với môi trường

Tại Diễn đàn Kinh Tế Thế giới về ASEAN năm nay, Tổng Giám đốc Tập đoàn Carlsberg - ông Cees ’t Hart đã tự hào giới thiệu về bao bì mới Snap Pack, công nghệ tiên phong sử dụng chất keo thay thế cho màng co nhựa đang được dùng để đóng gói lốc 6 lon Carlsberg.



Phát biểu tại phiên thảo luận "Thay đổi thói quen sử dụng nhựa" (Turning the Tide on Plastic) tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN tổ chức ở Việt Nam, ông Cees ’t Hart chia sẻ: "Tại Carlsberg, chúng tôi luôn nỗ lực để thực hiện các tham vọng đã đề ra trong chương trình phát triển bền vững của chúng tôi, đồng thời góp phần giải quyết các thách thức toàn cầu về biến đổi khí hậu".

"Phương châm của chúng tôi là không ngừng phấn đấu, và sự ra đời của bao bì mới Snap Pack đã một lần nữa khẳng định tham vọng của chúng tôi khi theo đuổi tư tưởng của nhà sáng lập để hướng tới một tương lai tươi sáng hơn. Bao bì Snap Pack của Carlsberg sẽ góp phần giảm đáng kể chất thải nhựa và chúng tôi hy vọng sẽ mang đến những trải nghiệm tuyệt vời hơn cho khách hàng, đồng thời giảm thiểu tác động đến môi trường" - ông Cees ’t Hart chia sẻ thêm.

Lần đầu tiên trong ngành công nghiệp bia trên toàn thế giới, bao bì Snap Pack sẽ được sử dụng để thay thế màng co nhựa, giúp giảm thiểu đến 76% lượng nhựa sử dụng trên bao bì truyền thống. Sáng kiến về bao bì mới - Snap Pack - sẽ góp phần giảm hơn 1.200 tấn chất thải nhựa mỗi năm trên toàn thế giới, tương đương với 60 triệu túi nilon.

Nhóm nghiên cứu và phát triển sản phẩm của Tập đoàn Carlsberg đã phối hợp với các đối tác để cải tiến sản phẩm với mong muốn tạo nên sự thay đổi tích cực hướng tới người tiêu dùng và môi trường. Sau 3 năm nghiên cứu, ngoài bao bì mới Snap Pack, Carlsberg còn giới thiệu thêm nhiều giải pháp phát triển bền vững khác về bao bì sản phẩm như:

• Chuyển sang sử dụng mực in bạc Cradle to Cradle Certified™ trên nhãn chai để nâng cao hiệu quả tái chế.

• Tạo lớp phủ mới trên chai thủy tinh để kéo dài thời gian sử dụng và giảm tác động lên môi trường.

• Nắp chai mới có khả năng giảm thiểu khí oxy thâm nhập vào sản phẩm để giữ hương vị bia tươi mới trong thời gian dài hơn.

Những cải tiến về sản phẩm trên là một trong những nỗ lực hướng tới người tiêu dùng của Tập đoàn Carlsberg trong quá trình thực hiện chương trình phát triển bền vững mang tên Together Towards ZERO, trong đó bao gồm 2 tham vọng: Không khí thải carbon và không dùng nước lãng phí.

Những cải tiến bền vững trên sẽ được áp dụng trước cho nhãn bia Carlsberg nhằm đánh giá và thẩm định hiệu quả. Điều này một lần nữa nhấn mạnh ý nghĩa của câu khẩu hiệu "Probably the Best Beer in the World" - luôn nỗ lực mang đến cho người tiêu dùng sản phẩm bia hảo hạng, đồng thời giảm thiểu tác động lên môi trường.