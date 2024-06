Saigon Co.op tung mạnh tay thêm nhiều ưu đãi, kèm quà tặng, tổ chức nhiều lễ hội thực phẩm tươi sống, đặc biệt lần đầu tiền tổ chức chương trình "Đi chợ đồng giá" tại TP HCM nhằm tạo thêm nhiều "chất xúc tác" gắn kết gia đình Việt.





Với nhiều gia đình tại TP HCM, những tuần lễ đầu hè là khoảng thời gian ưa thích nhất bởi các con được nghỉ học, cha mẹ thì sắp xếp công việc để cùng con đi du lịch, đưa con về quê hoặc cùng nhau tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm, học kỹ năng sống.



Khách hàng đánh giá cao chương trình khi những sản phẩm thân thiện môi trường được Co.opmart, Co.opXtra tập trung trưng bày đi kèm những ưu đãi hấp dẫn

Với gia đình chị Tuyết Thu (ngụ quận 6, TP HCM), đây là những ngày cả nhà rộn ràng cùng nhau vào bếp, làm và thử nhiều món ngon do cô con gái 10 tuổi "chủ xị". "Hè năm nay, bỗng dưng bé thích học làm bếp. Những ngày đầu, bé học nấu cơm, chiên trứng, nấu canh rau đơn giản. Nay đã cơ bản thuần thục nhiều món cơ bản, bé hào hứng xem hướng dẫn nấu nhiều món trên youtube và gợi ý thực đơn mỗi ngày.

Hôm qua là trứng gà chiên nước mắm, nay là gỏi cuốn Nam Bộ, chân gà ngâm xả tắc… Con làm đầu bếp chính, mẹ phụ bếp kiêm cố vấn kỹ thuật. Mỗi món làm xong, cả nhà cùng thưởng thức và chấm điểm. Có vậy mà bữa cơm mỗi ngày vừa vui vừa ấm" – chị Tuyết Thu nói.

GenZ cũng tích cực hưởng ứng lối sống xanh cùng Co.opmart, Co.opXtra

Tận dụng những lúc mẹ con cùng vào bếp, chị Tuyết Thu gợi chuyện để mẹ con tâm tình, gần gũi nhau hơn và dạy con thêm những kiến thức mới.

"Tôi dẫn con đi siêu thị, hướng dẫn bé cách đọc thông tin sản phẩm, cách chọn thịt ngon, cá tươi, chọn rau củ, trái cây và tất cả nguyên liệu nấu ăn bé cần. Tôi cũng tranh thủ chỉ cho con biết cách mua sắm tiết kiệm, cách chọn món hàng phù hợp với túi tiền và nhu cầu sử dụng của gia đình. Bé tiếp thu và thực hành rất nhanh" – chị Tuyết Thu vui vẻ nói.

Tại siêu thị Co.opXtra Tân Phong (quận 7, TP HCM) chiều ngày thứ 7 vừa rồi, chúng tôi quan sát thấy khá nhiều gia đình cùng nhau đi mua sắm như vậy. "Thay vì dẫn nhau ra ngoài ăn, gia đình tôi thích quây quần ở nhà, biến tấu những món ăn quen thuộc theo công thức mới, khẩu vị mới. Đặc biệt, việc nấu ăn ở nhà thời điểm này là kinh tế nhất, bởi siêu thị đang giảm giá rất nhiều mặt hàng phục vụ nhu cầu ăn uống hằng ngày" – chị Thúy Anh, ngụ quận 8, bày tỏ.

Hiểu được nhu cầu của khách hàng, hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opXtra (thuộc Liên hiệp HTX Thương mại TP HCM – Saigon Co.op) đã linh hoạt thiết kế nhiều hoạt động trải nghiệm giúp gắn kết gia đình. Trong đó, hệ thống bán lẻ này đặc biệt tổ chức nhiều lễ hội thực phẩm tươi sống, giảm giá trực tiếp các mặt hàng thực phẩm tươi sống phổ biến, quen thuộc với mọi gia đình Việt. Các lễ hội này được tổ chức luân phiên hằng tuần, giúp khách hàng yên tâm vui sắm.

Cụ thể: ba chỉ bò đông lạnh New Zealand, sụn heo đông lạnh Kiaora, cốt lết heo CJ, trứng gà NTX, đùi tỏi gà CP, đùi tỏi gà BMF, cua xay, cá thát lát, đầu cá hồi, cá diêu hồng, bầu Co.op, cải thìa Co.op, cà rốt Đà Lạt, ổi… giảm giá 15% 20% từ nay đến 26-6. Từ ngày 27-6 đến 3-7 là tuần lễ trái cây xuất xứ New Zealand: giảm 20% các mặt hàng kiwi, táo các loại. Cũng trong tuần lễ này, tôm thẻ lớn, bò bittet đông lạnh, trứng gà, nguyên liệu chè hạt sen long nhãn được áp dụng giảm 15%.





Theo đại diện Saigon Co.op, các chương trình giảm giá kể trên là một phần trong chuỗi chương trình Saigon Co.op triển khai liên tục nhiều tháng qua nhằm tiếp sức cho người tiêu dùng mua sắm trong điều kiện kinh tế còn khó khăn, niềm tin tiêu dùng giảm thấp. Đây cũng là một phần trong chương trình "Gia đình Việt đại sứ xanh" kéo dài đến hết ngày 3-7 tại 800 điểm bán thuộc Saigon Co.op bao gồm Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food, Co.op Smile, Cheers, Finelife, Sense City, SenseMarket.

Co.opmart, Co.opXtra khuyến khích khách hàng dùng túi sử dụng nhiều lần khi mua sắm

Tại chương trình này, lần đầu tiên, Co.opmart, Co.opXtra tại TP HCM tổ chức chương trình "Đi chợ đồng giá" dành cho các mặt hàng tươi sống cho bữa ăn hàng ngày: rau, thủy hải sản, trái cây…

Với mức giá đồng loạt chỉ còn từ 7.000 đồng trở lên theo khung giờ quy định, chương trình nhận được phản hồi tích cực của khách hàng, lượt khách và giá trị giỏ hàng theo đó cũng tăng cao.

Gia đình Việt đại sứ xanh kéo dài 21 ngày với nhiều ưu đãi hấp dẫn

Một lượng lớn lá é, cải ngọt, rau muống nước, rau mồng tơ, nấm bào ngư trắng baby, nấm kim châm Thái Lan, củ tỏi Hải Dương đã được hệ thống bán lẻ của Saigon Co.op bán ra đồng giá 7.000 đồng trong khung giờ từ 17:00 – 19:00 từ naykéo dài đến ngày 26-6.

Từ ngày 27-6 đến 3-7, chương trình sẽ được triển khai với các loại trái cây ngoại bao gồm táo Ruby Star New Zealand, táo Koru New Zealand, táo đỏ New Zealand, táo đỏ bi New Zealand; kiwi vàng/xanh New Zealand: đồng giá 69.000 đồng.

Hấp dẫn không kém là chương trình "Mua là tặng" diễn ra trong khung giờ từ 8:00-10:00 vào thứ 6, thứ 7, chủ nhật: mua hành tím tặng trứng gà, mua thịt gà tặng giò sống, mua trái cây tặng trái cây.



Giảm giá đến 50% cho 2.100 sản phẩm Hệ thống 800 điểm bán trên toàn quốc bao gồm Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food, Co.op Smile, Cheers, Finelife, Sense City, SenseMarket… đồng loạt giảm giá đến 50% cho 2.100 sản phẩm thân thiện môi trường nhằm kích cầu tiêu dùng xanh cho cộng đồng, nhất là thành viên gia đình Việt. Theo ông Nguyễn Anh Đức, Tổng giám đốc Saigon Co.op, đây là chuỗi khuyến mãi kéo dài từ ngày 13-6 đến 3-7, trong chương trình "Gia đình Việt đại sứ xanh" đồng thời hưởng ứng chương trình Mua sắm tập trung – Shopping Season lần 1 năm 2024 của TP HCM. Các chương trình khuyến mãi cụ thể gồm: - Sắm Xanh tiện lợi – Giảm đến 1/2 giá: giảm giá 50% cho sản phẩm thân thiện với môi trường, tái sử dụng nhiều lần; đồ gia dụng tiết kiệm điện năng. - Mỗi tuần một lễ hội – Nhà mình vui mua sắm: luân phiên giảm giá lên đến 40% cho các mặt hàng thực phẩm tươi sống - Combo Gia đình – Sale hết mình: các combo như dầu gội và sữa tắm; quần áo, giặt giũ, tẩy rửa, bánh kẹo, thức uống các loại… chất lượng và tiết kiệm chỉ từ 44.900 đồng đến 599.000 đồng/combo. Lễ hội thịt gà giảm giá các mặt hàng thịt gà từ 10 - 15% - Size gia đình – Deal hời tiết kiệm: mua size càng lớn càng tiết kiệm với mức giảm giá lên đến 42% hoặc mua 3 tính tiền 2 áp dụng cho các sản phẩm công nghệ, giặt giũ, tẩy rửa, chăm sóc cá nhân, gạo ST25, dầu ăn, dầu nành … - Ngày hội gia đình – Mua 2 tính tiền 1: áp dụng từ ngày 28-6 đến 30-6 khách hàng mua sắm với hóa đơn trên 300.000 đồng sẽ được mua 1 sản phẩm; trên 600.000 đồng sẽ được mua 2 sản phẩm; trên 900.000 đồng sẽ được mua 3 sản phẩm… được quy định trong chương trình mua 2 tính tiền 1. - Gia đình vui mua sắm – Nhận quà thêm vui: gia đình khách hàng cùng nhau đi mua sắm các sản phẩm xanh vào duy nhất ngày 28-6 tại siêu thị sẽ được một phần quà bất ngờ khi cùng nhau chơi mini game do siêu thị tổ chức. - "Lễ hội Bia – Hòa nhịp Euro": dành cho gia đình cùng nhau hòa vào không khí náo nhiệt mùa Euro 2024: tặng "deal hời" giảm đến 50% cho gia đình lên tiệc bao gồm thực phẩm ăn liền, món ăn nhẹ, thức uống - Shopping Season "Thỏa sức mua – Đua sức sắm": với mức giảm chạm đáy lên đến 64% hoặc mua 1 tặng 1 áp dụng cho các sản thực phẩm công nghệ, hóa phẩm, đồ dùng và may mặc phẩm gồm vali nhựa, nệm cao su thiên nhiên, khăn tẩy trang, bộ 3 khăn cotton các size, muối hồng Himalaya, nước sâm tươi, nước cốt dừa tươi, khăn giấy rút, khẩu trang, áo thun nam, áo thể thao nam, quần jean nam lửng, nước giặt… - Ngày không túi nilon: áp dụng Thứ Năm hàng tuần từ nay đến 27/6 cho khách hàng thành viên các cấp độ sử dụng túi môi trường bất kỳ, hoặc túi có thể tái chế sử dụng nhiều lần để mua sắm với hóa đơn trên 300.000 đồng sẽ được tặng 35 điểm thưởng. Sau ngày 27-6, Saigon Co.op tổng kết Top 3.500 Đại sứ xanh sẽ được nhận các phần quà hấp dẫn của chương trình. - Chương trình trên kênh online: "Cùng Đại sứ xanh Co.op Online – Tích cờ xanh rinh quà lớn" với hóa đơn trên 500.000 đồng khách hàng nhận được 1 cờ, hóa đơn trên 1 triệu đồng nhận được 2 cờ… Khách hàng tích được nhiều cờ nhất sẽ được nhận quà tặng của chương trình áp dụng từ 13-6 đến 3-7; khách hàng đăng nhập vào website Co.op Online bấm vào banner của mini game sẽ có cơ hội nhận được mã phiếu mua hàng của chương trình.