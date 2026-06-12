Cựu giảng viên từ Hà Nội “chấm điểm cao” cho Vinhomes Global Gate Hạ Long nhờ Làng Đại học 208 ha

Sau nhiều năm sinh sống tại Times City và Riverside, bà Nguyễn Thị Hồng Thức - cựu giảng viên Đại học Ngoại thương cho biết, giá trị lớn nhất mà Vinhomes kiến tạo không chỉ là những khu đô thị hiện đại, tiện ích đẳng cấp, mà còn là một cộng đồng văn minh, giàu tri thức. Đó cũng là lý do bà đặt nhiều kỳ vọng vào dự án Làng Đại học của Vinhomes Global Gate Hạ Long.

Chất lượng cộng đồng cư dân là thước đo giá trị bất động sản

Gắn bó với Vinhomes Times City (Hà Nội) từ năm 2018, bà Nguyễn Thị Hồng Thức cho biết quyết định chuyển về đây sinh sống là một trong những lựa chọn đúng đắn nhất của gia đình. Tại môi trường sống do Vinhomes phát triển, bà tìm thấy sự khác biệt của một cộng đồng dân trí cao ngay trong những điều bình dị hằng ngày.

Bà Nguyễn Thị Hồng Thức chiều nào cũng dạo bộ quanh khu đô thị để tập thể dục

"Ở nhiều nơi, mối quan hệ giữa ban quản trị và cư dân đôi khi vẫn phát sinh những bất đồng. Nhưng tại Vinhomes Times City, tôi chưa từng chứng kiến điều đó. Mỗi khi khu đô thị tổ chức sự kiện hay phát động một hoạt động cộng đồng, mọi người đều nhiệt tình chung tay, người góp công, người góp của. Cảm giác gắn kết ở đây rất đặc biệt, giống như đang sống trong một đại gia đình vậy", bà Thức chia sẻ.

Bên cạnh Times City, bà Thức có nhiều thời gian gắn bó với Vinhomes Riverside khi thăm và sống cùng gia đình con. Trực tiếp trải nghiệm dự án compound đẳng cấp bậc nhất Thủ đô, bà càng thêm yêu chất sống mà chủ đầu tư đã dày công kiến tạo.

"Người ta thích Riverside vì những căn biệt thự ven kênh đào, xung quanh phủ bóng cây xanh. Còn tôi yêu nơi này vì ‘tình làng nghĩa xóm’. Mỗi lần tôi qua đây chơi, hàng xóm xung quanh đều ghé qua thăm hỏi. Người mang sang quả cam đầu mùa, người biếu hộp bánh làm quà", bà Thức tâm sự.

Giá trị của những món quà ấy, theo bà, hoàn toàn vượt ra khỏi định lượng vật chất. Đây là minh chứng cho một cộng đồng văn minh, nơi sự quan tâm chân thành giữa con người với con người vẫn vẹn nguyên, xóa nhòa định kiến "cửa đóng then cài" lạnh lùng của phố thị hiện đại.

"Tài sản tri thức" của Vinhomes Global Gate Hạ Long

Khi biết Vinhomes Global Gate Hạ Long sẽ được kết nối với Hà Nội chỉ trong 23 phút thông qua tuyến đường sắt tốc độ cao, bà Hồng Thức không khỏi bất ngờ.

"Không riêng tôi mà nhiều người bạn đồng niên cũng đang dành sự quan tâm lớn cho dự án này. Từ những gì Vinhomes đã làm được ở các khu đô thị cách đây cả chục năm, tôi tin trải nghiệm sống tại Global Gate Hạ Long sẽ còn ‘sướng’ hơn nhiều lần vì nơi này có biển, có thiên nhiên di sản", bà Thức cho hay.

Bà Thức (ngoài cùng bên phải) đến Văn phòng bán hàng tại Hạ Long để tìm hiểu dự án

Là một giảng viên hưu trí, thông tin được bà chú ý hơn cả là môi trường giáo dục. Vinhomes Global Gate Hạ Long được bà "chấm điểm cao" khi dành tới 660 ha để phát triển Công viên Tri thức Toàn cầu. Trong đó, trái tim của công viên là Làng Đại học rộng tới 208 ha, nơi sẽ quy tụ 7 ngôi trường khoa học - công nghệ, dự kiến thu hút hơn 30.000 sinh viên ưu tú và hàng nghìn giảng viên, chuyên gia cao cấp đến học tập và nghiên cứu.

"Sau khi nghe nói về Làng Đại học, tôi mê luôn. Những ngành học về công nghệ như AI hay robotics thường phải ra nước ngoài để học. Nếu Vinhomes Global Gate Hạ Long có những đại học hàng đầu về công nghệ theo chuẩn quốc tế, con cháu tôi sẽ không cần phải vất vả du học xa", bà Thức cho biết.

Một người gắn bó nhiều năm trên giảng đường như bà Thức hiểu rằng, môi trường giáo dục chuẩn toàn cầu không thể chỉ có những giờ học lý thuyết. Đây là lý do bà vô cùng tâm đắc khi biết sát cạnh Làng Đại học là Công viên Tri thức rộng tới 218 ha, rộng gấp 4 lần Công viên Thống Nhất tại Hà Nội.

Các tòa nhà startup tại Công viên Tri thức sẽ là nơi khởi sinh những ý tưởng lớn

Điểm tạo nên sự khác biệt của Công viên Tri thức so với những không gian xanh thông thường là sự hiện diện của các khu nghiên cứu và sáng tạo công nghệ cao. Tại đây, sinh viên sẽ đích thân "xắn tay áo" để hiện thực hóa những ý tưởng đột phá và trực tiếp giới thiệu thành quả nghiên cứu tới công chúng.

Với bà Thức, cộng đồng cư dân tinh hoa cũng là một giá trị lớn mà Làng Đại học sẽ mang đến cho Vinhomes Global Gate Hạ Long. Sự hiện diện của các giảng viên, nhà khoa học và những người trẻ giàu khát vọng sẽ tạo nên một môi trường sống giàu tri thức, nơi trẻ em có những tấm gương để noi theo, được truyền cảm hứng về tinh thần học tập và sáng tạo không ngừng.

"Điều tôi hướng tới không chỉ là một nơi ở đẳng cấp hay đầy đủ tiện ích. Quan trọng hơn, đó phải là môi trường để con cháu được lớn lên cùng những người có hiểu biết, có lý tưởng và nỗ lực tạo ra giá trị cho xã hội. Những cuộc trò chuyện, cách ứng xử hay tinh thần học hỏi của họ sẽ tác động đến thế hệ trẻ một cách rất tự nhiên. Đó mới là tài sản lâu dài và quý giá nhất mà tôi muốn con cháu mình được thừa hưởng khi sống tại Vinhomes Global Gate Hạ Long", bà Thức chia sẻ.

Vinhomes đang triển khai 8 chuyến xe buýt/ngày, mỗi xe chở tối đa 27 hành khách từ Hà Nội đến tham quan dự án Vinhomes Global Gate Hạ Long. Với tuyến Hà Nội - Hạ Long, các chuyến xuất phát từ Vinhomes Times City lúc 7 giờ và 7 giờ 15; từ Vinhomes Ocean Park 1 lúc 13 giờ và 13 giờ15. Với tuyến Hạ Long - Hà Nội, các chuyến về Vinhomes Times City khởi hành lúc 13 giờ và 13 giờ 15; về Vinhomes Ocean Park 1 khởi hành lúc 17 giờ và 17 giờ15.



