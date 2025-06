Bộ Công an và FPT thúc đẩy hợp tác phát triển AI phục vụ "quốc gia số"

In bài viết

Bộ Công an đang đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ chiến lược về chuyển đổi số, hướng đến xây dựng hạ tầng kỹ thuật hiện đại, ứng dụng công nghệ lõi vào nghiệp vụ và quản lý nhà nước. Trong đó, AI được xác định là trụ cột quan trọng, có tác động sâu rộng đến hiệu quả công tác của ngành Công an trong thời gian tới.

Mở đầu chuyến thăm và làm việc cùng FPT tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, đoàn công tác Cục H05 tới thăm Nhà máy AI (AI Factory) do FPT hợp tác cùng NVIDIA nghiên cứu và phát triển. Đây là nhà máy AI đầu tiên của Việt Nam với hạ tầng siêu tính toán hàng đầu thế giới. Nhà máy được xây dựng thể hiện khát vọng lớn của FPT trong việc làm chủ công nghệ, phát triển các nền tảng, sản phẩm, dịch vụ và giải pháp AI chạy trên hạ tầng tính toán do người Việt làm chủ.

Cục H05 là đơn vị chuyên trách thực hiện nhiệm vụ hiện đại hóa hạ tầng công nghệ thông tin, đưa ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trở thành khâu đột phá, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác Công an. Trong đó, việc triển khai Nghị quyết 57 về phát triển hạ tầng kỹ thuật ứng dụng AI là một trong những trọng tâm ưu tiên.

Đánh giá cao tiềm lực công nghệ, đặc biệt trong mảng AI của FPT, Trung tướng Dương Văn Tính nhận định: "Chúng tôi đang thúc đẩy xây dựng các nền tảng hạ tầng thông tin đồng bộ, hiện đại, đa dịch vụ, đảm bảo an ninh – an toàn, kết nối liên thông từ Bộ đến cơ sở, đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu, xây dựng các giải pháp kỹ thuật, triển khai các chương trình, đề án "Phát triển hạ tầng kĩ thuật ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác công an. FPT là hình mẫu tiêu biểu về năng lực, tầm nhìn và khát vọng trong lĩnh vực AI. Chúng tôi mong muốn xúc tiến nhanh, làm quyết liệt, và cùng FPT đồng hành trong các lĩnh vực".

ông Nguyễn Thế Phương – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT phát biểu : "FPT đặt khoa học công nghệ là chiến lược phát triển xuyên suốt. Phụng sự quốc gia là sứ mệnh số một, từ đó mới có thể phụng sự doanh nghiệp và cá nhân. Chúng tôi sẵn sàng nhận những ‘bài toán lớn’ từ các cơ quan trọng yếu của đất nước, để cùng chinh phục những đỉnh cao công nghệ mới."

Lãnh đạo Bộ Công an và FPT nhận định, hai tổ chức cùng chia sẻ sứ mệnh tiên phong trong chuyển đổi số quốc gia. FPT hiện có hệ sinh thái giải pháp toàn diện về trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và an toàn thông tin. Với kinh nghiệm triển khai cho nhiều tổ chức chính phủ và tập đoàn toàn cầu, FPT cam kết chia sẻ nguồn lực, tri thức, nền tảng công nghệ để cùng Bộ Công an xây dựng các hệ thống đặc thù, bảo mật cao.

Đoàn công tác cũng tham quan Trường Đại học FPT tại Hòa Lạc để tìm hiểu mô hình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo; Trao đổi về việc tăng cường hợp tác trong việc thúc đẩy khoa học công nghệ và giáo dục Việt Nam vươn ra toàn cầu.

FPT cho biết đang làm việc với các trường đại học hàng đầu của Mỹ để mở rộng cơ sở giáo dục tại Việt Nam, tăng cường hợp tác quốc tế với các trường đại học thuộc Top 1.000 thế giới, mở rộng chương trình trao đổi sinh viên, mở rộng chương trình trao đổi sinh viên và chia sẻ học liệu bán dẫn...