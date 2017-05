Thế Giới Di Động mở rộng mạng lưới bán hàng

Được biết Thế Giới Di Động đang chiếm lĩnh thị trường trong nước với hàng loạt siêu thị được mở mới liên tục. Với các chuỗi siêu thị thegioididong.com, Điện Máy Xanh, Bách hóa Xanh, trang thương mại điện tử vuivui.com đang trở thành hệ thống bán lẻ đa dạng, phục vụ người tiêu dùng chuyên nghiệp, chu đáo, tận tâm. Công ty đã xây dựng được một dịch vụ khách hàng khác biệt vượt trội với văn hóa đặt khách hàng làm trung tâm trong mọi suy nghĩ và hành động của mình.

Tăng tốc mạnh mẽ

Bốn tháng đầu năm, doanh thu của Thế Giới Di Động đạt 20.729 tỉ đồng, hoàn thành 33% kế hoạch năm (kế hoạch 2017 là 63.280 tỉ đồng), tăng trưởng 62% so với cùng kỳ năm 2016. Lợi nhuận sau thuế 4 tháng đầu năm đạt 723 tỉ đồng, so với kế hoạch năm 2017 là 2.200 tỉ đồng thì đơn vị cũng đã hoàn thành 33% kế hoạch, tăng trưởng 30% so với cùng kỳ. Doanh thu online 4 tháng đầu năm 2017 đạt 1.699 tỉ đồng, đạt 18% kế hoạch năm và tăng trưởng 92% so với cùng kỳ.

Trong 4 tháng đầu năm, Thế Giới Di Động đã mở thêm 190 siêu thị trên toàn quốc, trong đó có 50 siêu thị thegioididong.com, 102 siêu thị Điện máy Xanh và chuỗi Bách hóa Xanh đã mở thêm 38 siêu thị. Tính đến cuối tháng 4, Thế Giới Di Động có 1.444 siêu thị đang phục vụ khách hàng, trong đó chuỗi thegioididong.com có 1.001 siêu thị, chuỗi Điện máy Xanh có 358 siêu thị và 85 siêu thị Bách hóa Xanh.

Theo kế hoạch năm 2017, doanh nghiệp này sẽ tiếp tục nâng chất lượng bán lẻ dành cho khách hàng tại các cửa hàng của Thế Giới Di Động. Duy trì chất lượng của Điện máy Xanh và chiếm lĩnh, mở rộng thị phần cho chuỗi này, cũng như tìm phương thức cho hệ thống Bách hóa Xanh mở rộng trên toàn quốc. Một mục tiêu khác là làm cho trang thương mại điện tử Vui Vui mở rộng ra cả nước.

Điện máy Xanh đã có mặt tại huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Thêm Vuivui.com

Đầu năm 2016, Thế Giới Di Động chính thức đưa vào hoạt động trang điện tử vuivui.com và đã nhanh chóng được người tiêu dùng ưa thích. Theo kế hoạch, đến cuối năm nay, lượng truy cập vuivui.com sẽ đạt đến con số 200.000 lượt mỗi ngày, tăng gấp 4 lần so với những tháng đầu năm. Mục tiêu doanh thu cũng tăng từ 5 tỉ đồng lên 20 tỉ đồng. Đưa Vuivui.com từng bước vững vàng trở thành trang thương mại điện tử uy tín nhất.

Riêng trong năm nay, vuivui.com hướng đến mục tiêu đầu tiên trở thành siêu thị online hàng đầu tại khu vực TP HCM với lượng sản phẩm tương đương các siêu thị lớn hiện nay. Theo đó, Bách hóa Xanh hướng đến phục vụ việc đi chợ thuận tiện hằng ngày của những người nội trợ thì vuivui.com sẽ là nơi tập trung nhiều nhóm hàng và đa dạng sản phẩm trong từng nhóm hàng.

Việc truy cập vào trang điện tử vuivui.com dễ dàng với giao diện tối ưu trên cả smartphone và PC. Quy trình xử lý đơn hàng, giao hàng, hỗ trợ khách hàng nhanh gọn chính xác đến lưu trữ và phân bổ hàng hóa. Ông Phạm Văn Trọng, Giám đốc dự án thương mại điện tử vuivui.com, cho biết trong vòng 3 năm tới, vuivui.com sẽ chứng minh hiệu quả cụ thể thông qua việc đóng góp tối thiểu 10% vào doanh thu chung của Thế Giới Di Động. Cũng theo ông Trọng, văn hóa của vuivui.com cũng chính là giá trị mà Thế Giới Di Động theo đuổi, ưu tiên hàng đầu là tận tâm phục vụ khách hàng. Ngoài ra, do đặc điểm của việc kinh doanh online, kim chỉ nam kế tiếp của hoạt động vuivui.com là thực hiện trọn vẹn các cam kết với khách hàng.