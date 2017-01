Thận trong khi mua đồ gỗ cận Tết

Thận trong khi mua đồ gỗ cận Tết

Tuy nhiên, nếu bạn không có kinh nghiệm trong việc phân loại các loại gỗ, phát hiện những “chiêu trò” của người bán, bạn sẽ rất dễ mua phải các sản phẩm gỗ nội thất kém chất lượng hoặc thiệt về giá cả.

Theo nhiều người am hiểu về đồ gỗ nội thất, vào thời điểm cuối năm, cận Tết, nhu cầu về đồ gỗ rất cao, nên các điểm bán thường tung hàng ra bán. Do sản xuất nhanh, nhiều cơ sở mộc cũng phải đua với thời gian nên hiện tượng gỗ sấy chưa đủ chuẩn là không ít, nhất là các cơ sở sấy thủ công. Nếu mua phải loại hàng này thì chỉ sau vài ba năm sử dụng gỗ sẽ bị co rút, nứt hỡ rất xấu.

Đồ gỗ bày bán Tết

Anh Hà Châu - chủ của hàng gỗ cao cấp Hà Châu, cho biết lượng gỗ tự nhiên ngày càng ít đi do chính sách bảo vệ rừng nghiêm ngặt của nhà nước, giá đầu vào gỗ tự nhiên lại rất cao nên không phải cửa hàng bán đồ gỗ nội thất nào cũng có đủ gỗ tự nhiên để bán. Thậm chí vì lợi nhuận, nhiều chủ cửa hàng đã trà trộn gỗ công nghiệp vào bên trong hay bên dưới gỗ tự nhiên đánh lừa người tiêu dùng. Chẳng hạn ở những cửa hàng bán đồ gỗ tự nhiên nhưng các sản phẩm như: kệ tivi, tủ quần áo, tủ để giày dép... làm bằng gỗ đa phần đều trà trộn với gỗ công nghiệp.

Do đó, khi mua đồ gỗ nội thất, bạn nên lưu ý kiểm tra các bộ phận dễ bị lỗi như: chân, khung cửa, mặt ngăn kéo vì chúng thường bị trà trộn các loại gỗ kém chất lượng, gỗ công nghiệp. Nếu sản phẩm có trang trí hoa văn thì phải sắc nét, đẹp mắt, không bị trám trét, không có những đầu mẩu gỗ thừa, mắt sâu hay bị rạn nứt. Xem kỹ các bộ phận gỗ như tấm ngăn, tấm lót, ngăn kéo... xem có bị mọt, sứt sẹo, chắp vá, thiếu hụt hay không. Đối với những đồ gỗ đã quét sơn, màu sơn phải đều, có độ bóng đẹp, không có nốt sần hay vết nhăn.

Không chỉ kiểm tra bề ngoài sản phẩm, bạn cũng nên kiểm tra kỹ các kết cấu của món đồ. Bạn cần phải quan sát đến những kẽ hở bên trong không được to quá 0,5mm, kẽ hở bên ngoài không quá 0,2mm. Những chỗ gắn keo hay chạm khảm, tra mộng phải khít, không được lỏng lẻo, đường nét phải tinh xảo. Khi chọn loại kết cấu khung, bạn nên quan sát cẩn thận những điểm nối của khung có chắc chắn và có bị hở hay không. Các linh kiện bằng kim loại ghép thêm vào phải chắc chắn, ngay ngắn, các đầu đinh không được lộ ra ngoài bề mặt gỗ hoặc hụt quá sâu.