Nuôi gà công nghiệp đang bị lỗ nặng

Nuôi gà công nghiệp đang bị lỗ nặng

Trước Tết Nguyên đán, giá gà công nghiệp (gà trắng) vẫn còn cầm cự ở mức 20.000-21.000 đồng/kg, trong khi giá thành chăn nuôi lên đến 22.000 đồng/kg. Tức những trại bán với giá 20.000 đồng/kg, họ bị lỗ 2.000 đồng/kg. Nay giá gà công nghiệp giảm tiếp còn 18.000-19.000 đồng/kg làm cho người chăn nuôi lao đao. Với mức giá này, nhiều trại chăn nuôi cố giữ gà lại với hy vong giá sẽ tăng trở lại. Tuy nhiên, hiện nay vẫn chưa thấy dấu hiệu khởi sắc.

Khó cho người nuôi

Theo giới kinh doanh, nguyên nhân là do nguồn gà “quá lứa” còn rất nhiều cần phải có thời gian tiêu thụ hết lứa gà này. Trước Tết, người nuôi gà công nghiệp bị lỗ do giá quá thấp nên nhiều trại chăn nuôi cầm cự chưa chịu xuất chuồng bán ra. Qua Tết, nguồn gà này trở nên quá lứa, tức trọng lượng gà đã tăng lên khoảng 4 kg/con. Với trọng lượng này, gà càng khó tiêu thụ do không cạnh tranh được so với loại gà trọng lượng đúng tiêu chuẩn xuất chuồng (từ 2,5-2,7 kg/ con). Loại gà vượt trọng lượng này hiện nay giá bán chỉ còn 15.000-16.000 đồng/kg nhưng vẫn khó tiêu thụ.

Ông Ngô Thanh Dũng, một chủ trại nuôi gà ở Đồng Nai, cho biết loại gà quá lứa đang làm người nuôi bị lỗ kép. Tức thời gian nuôi phải kéo dài thêm 1-2 tháng, không chỉ tốn tiền thức ăn chăn nuôi mà còn tốn công chăm sóc, chi phí phòng ngừa dịch bệnh, chi phí lãi vay ngân hàng...

Người nuôi gà đang mong chờ giá tăng trở lại

Được biết giá thành nuôi gà công nghiệp hiện là 23.000 đồng/kg. Như vậy với giá bán gà có trọng lượng đúng tiêu chuẩn xuất chuồng từ 18.000-19.000 đồng/kg thì người nuôi bị lỗ từ 4.000-5.000 đồng/kg, còn đối với gà quá lứa (vượt trọng lượng) người nuôi bị lỗ từ 7.000-8.000 đồng/kg.

Tương tự, một loại gà công nghiệp khác là gà tam hoàng (gà màu) cũng đang bị giảm giá mạnh, hiện chỉ còn 25.000 đồng/kg, trong khi giá thành chăn nuôi loại gà này khoảng 32.000 đồng/kg. Được biết loại gà này thời điểm trước Tết có giá bán tại trại gần 40.000 đồng/kg...

Giá gà công nghiệp tại các trại chăn nuôi đang giảm khá mạnh nhưng trên thị trường, giá thịt gà vẫn không hề giảm. Đây là nghịch lý lâu nay chưa được giải quyết. Người nuôi thường xuyên bị lỗ, trong khi giới bán lẻ lại lãi “đậm” khi giá gà chăn nuôi xuống thấp.

Lỗ triền miên

Ông Nguyễn Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Hiệp hội Gia cầm Đông Nam Bộ, cho biết người nuôi gà công nghiệp thường lỗ triền miên. Hằng năm, chỉ có 1-2 tháng người nuôi có lãi, còn lại chỉ thấy lỗ lã. Do đó trong nhiều năm qua, hộ nuôi gà trắng nhỏ lẻ đã teo tóp dần, hiện chỉ còn những trại nuôi lớn với quy mô trên chục ngàn con trở lên mới đủ sức cầm cự. Tuy nhiên, do tình trạng giá bấp bênh nên những trại chăn nuôi lớn này cũng giảm số lượng nuôi khoảng 30% hoặc giảm số đợt nuôi trong năm.

Tuy giảm số lượng nuôi, cũng như giảm số lần nuôi đến 50% nhưng giá gà công nghiệp tại các trại chăn nuôi đầu năm nay vẫn giảm mạnh, theo giới chuyên môn, là do sản phẩm gà công nghiệp nhập khẩu về Việt Nam quá nhiều. Loại thịt gà nhập khẩu này giá bán sỉ trên thị trường chỉ 16.000-17.000 đồng/kg.

Theo nhận xét từ giới chuyên môn, sắp tới giá gà công nghiệp chăn nuôi tại các trại sẽ nhích lên do nhu cầu tăng trở lại. Tuy nhiên, giá mặt hàng này khó có khả năng tăng cao để giúp người chăn nuôi có lãi, do nguồn hàng nhập khẩu nhiều và giá cả lại rất cạnh tranh.