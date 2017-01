Nệm Kymdan: Sản phẩm chất lượng cho người tiêu dùng thông minh

Thời đại của người tiêu dùng thông minh đã đến! Không chỉ tiếp nhận thông tin sản phẩm qua các mẫu quảng cáo của nhà sản xuất, người tiêu dùng còn dành thời gian nghiên cứu về sản phẩm qua nhiều nguồn khác nhau, trang bị những kiến thức cơ bản không chỉ về các sản phẩm cao cấp mà còn cả sản phẩm phục vụ nhu cầu hằng ngày, từ đó chủ động lựa chọn sản phẩm phù hợp. Người tiêu dùng thông minh biết chi tiêu một cách khoa học cho các nhu cầu cơ bản; quan tâm đến những sản phẩm được chứng nhận chất lượng từ các tổ chức uy tín; sẵn sàng cập nhật các thông số, chỉ tiêu để tránh mua nhầm hàng kém chất lượng, hàng giả.

Khi đưa sản phẩm ra thị trường, nhà sản xuất phải có trách nhiệm cung cấp rõ các thông tin liên quan như: thành phần, tỷ lệ, thông số kỹ thuật, khối lượng, chế độ bảo hành… Khách hàng thông minh tin tưởng vào chất lượng sản phẩm khi các chỉ tiêu chất lượng được niêm yết công khai tại cửa hàng, trên website doanh nghiệp và phương tiện truyền thông. Thực tế, người tiêu dùng đã từng hoang mang và “mất lòng tin” ở nhiều doanh nghiệp bởi sự thiếu minh bạch, né tránh trong việc công bố chỉ tiêu chất lượng mà chỉ tư vấn một cách chung chung. Thậm chí, người tiêu dùng còn “quay lưng” với những sản phẩm không đạt chất lượng đúng như nhà sản xuất công bố theo kết quả kiểm định của các cơ quan quản lý. Rõ ràng, bên cạnh các thông tin tham khảo từ bạn bè, người thân, internet thì những thông số do nhà sản xuất đưa ra cùng các chứng nhận từ tổ chức uy tín, độc lập cũng là nguồn thông tin quan trọng, tác động đến hành vi mua hàng của người tiêu dùng.

Người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến sức khỏe và có sự thay đổi tích cực trong nhận thức về tiêu chuẩn sống. Thay vì mua hàng theo giá cả và mẫu mã thì giờ đây, chất lượng sản phẩm đóng vai trò quan trọng. Đó cũng là lý do nệm Kymdan không chỉ được ưa chuộng trong nước mà còn xuất khẩu sang các thị trường khó tính như Mỹ, EU, Nhật, Úc, Singapore, Thái Lan, Hàn Quốc… Trong ngành nệm mousse cao su Việt Nam, đã từ lâu Kymdan là công ty duy nhất công bố rõ các chỉ tiêu chất lượng và thông số kỹ thuật trên website của mình ( https://www.kymdan.com/bai-viet/dac-tinh-chung ) như: khối lượng riêng vật liệu mousse, chỉ số cứng, độ bền kéo, độ dãn tại điểm đứt, hệ số lão hóa…. giúp khách hàng hiểu rõ về sản phẩm và có thể so sánh các chỉ tiêu với nhãn hiệu khác. Chất lượng của sản phẩm nệm Kymdan cũng được minh chứng bởi các xác nhận quốc tế có giá trị như: xác nhận sản phẩm an toàn, đạt chuẩn kháng cháy của Hoa Kỳ 16CFR 1632 và 1633 (Technical Report No: (5116) 025-0070) của tổ chức Burea Vertas…Mới đây, nệm Kymdan lại một lần nữa “ghi điểm” trong lòng người tiêu dùng khi được tổ chức UL (Underwriters Laboratories) của Mỹ xác nhận là sản phẩm làm từ 100% cao su thiên nhiên, đạt tiêu chuẩn an toàn (Test Report No.A70251697)…. Xác nhận từ tổ chức UL (một tổ chức độc lập chuyên giám định các vấn đề an toàn sản phẩm và là tổ chức hàng đầu thế giới về cung cấp hệ thống các chứng chỉ an toàn cho sản phẩm hàng hóa) càng khẳng định hơn nữa về chất lượng, độ bền và an toàn của sản phẩm nệm Kymdan.