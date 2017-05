Mưa vài cơn, rau "nhảy" vài giá

Hai tuần qua, TP HCM liên tục có những cơn mưa lớn trên diện rộng. Thừa cơ hội này, nhiều loại thực phẩm tại các chợ lẻ tranh thủ "nhảy giá".

Giá rau "nhảy múa"

Những ngày qua, nhiều cơn mưa to, kéo dài đã gây ngập nặng nhiều tuyến đường. Tại chung cư Lê Thành (đường An Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân), mưa ngập từ ngoài đường vào tận khu dân cư làm cho việc đi lại vô cùng khó khăn. Chính vì vậy, đội ngũ hàng rong đã đem hàng vào tận chung cư để tiếp thị và tất nhiên giá cũng tăng cao bất thường.

Khảo sát giá ở nhiều chợ đầu mối nông sản thực phẩm và một số chợ lẻ, hầu hết các mặt hàng, đặc biệt là rau củ, đều tăng giá. Chị Thu, tiểu thương bán rau ở chợ Bến Thành (quận 1), cho biết gần như không loại rau nào không tăng giá, ít thì 1.000-2.000 đồng/kg, có loại đến 20.000 đồng/kg. Trong đó, tăng cao nhất là xà lách búp tăng tới 60.000 đồng/kg, súp lơ giá 55.000 đồng/kg, cải ngọt 25.000 đồng/kg, đậu Hà Lan cũng lên gần 120.000 đồng/kg, các loại bầu bí, cải thảo, cải bắp tăng bình quân 5.000 đồng/kg...

Bà Vũ Thị Thái - chủ vựa rau củ quả chợ đầu mối Thủ Đức - xác nhận 2 tuần qua gần như ngày nào cũng có mưa nên diện tích trồng rau của nhiều nông hộ bị ảnh hưởng, chủ yếu là giập lá, úng rễ... Khi về chợ, các đầu mối lựa lặt rất kỹ nên hao hụt nhiều. "Thông thường, sau khi thu hoạch, các hộ trồng rau sẽ làm đất trồng lứa mới nhưng với tình trạng mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực trồng rau không có lưới bảo vệ đã không dám tiếp tục gieo trồng ngay, nên cũng ảnh hưởng đến nguồn cung. Giá tăng cũng vì vậy" - bà Thái nói.

Nông dân tranh thủ thu hoạch rau để tránh ngập úng

Các đầu mối phân phối rau từ Lâm Đồng về chợ Thủ Đức cũng cho biết, các loại như cải thảo, cải bắp, xà lách... đều tăng giá do hụt nguồn hàng. "Với tình hình này, có thể những ngày tới sẽ xuất hiện nhiều xe chở các loại rau, củ nhập từ Trung Quốc về chợ, vì chỉ cần giá tăng một vài ngàn đồng/kg là thương lái đưa hàng về liền..." - ông Ngọ, một đầu mối kinh doanh rau củ tại chợ, dự báo.

Phải duy trì giá

Tuy giá rau, củ tại các chợ tăng mạnh nhưng giá những mặt hàng này tại các siêu thị vẫn được giữ khá ổn định, vì nguồn cung vào kênh bán lẻ này là các hợp tác xã, doanh nghiệp, đã có hợp đồng về bao tiêu, lượng cung ứng... phải duy trì giá, bất kể biến động từ thị trường. Ông Đào Thanh Đức, Phó Giám đốc HTX Nông nghiệp TMDV Phước An (xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh), thừa nhận bây giờ rau chỉ đủ cung ứng cho siêu thị, trường học, nhà hàng, không có rau để đưa ra thị trường. Hiện tại, HTX chỉ có thể cung ứng khoảng 4-5 tấn rau/ngày, giảm từ 1-2 tấn so với mấy ngày trước. Dẫu hụt rau nhưng giá vẫn không đổi. "Tuy nhiên, nếu trời vẫn có những cơn mưa lớn trong tuần tới, e rằng chúng tôi khó có thể đưa rau ra thị trường với giá như hiện tại" - ông Đức nhận định.

Ông Võ Ngọc Đẹp - Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông

TP HCM, khẳng định: "TP HCM mới chỉ có vài cơn mưa trái mùa chứ không phải đã vào mùa mưa, vì vậy sẽ không có tình trạng sốt rau, sốt giá trên thị trường. Giá rau đang tăng cao có thể là do người bán lợi dụng mưa gió để "thổi giá". Với người tiêu dùng, nếu thấy giá thực phẩm tăng cao bất thường, hãy thông báo ngay với ban quản lý chợ hoặc siêu thị; còn với những người bán hàng rong tự "đẩy giá", tốt nhất không nên mua".