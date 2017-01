Kiểm soát các thiết bị trong nhà bằng smartphone

Theo đó, các thiết bị điện, điện tử trong nhà như đèn, tivi, máy lạnh, khóa cửa, báo gas, báo khói, rèm cửa, camera... được kết nối thành hệ thống mạng và có thể điều khiển từ smartphone, iPad qua internet tại nhà hoặc khi đi xa khỏi nhà.

Smart Home VTB giúp kiểm soát an toàn cho ngôi nhà, căn hộ, tránh được bất an khi chủ nhà đi ra khỏi nhà do quên hoặc không nhớ đã tắt hết các thiết bị trong nhà hay chưa. Với giải pháp Smart Home VTB sẽ dễ dàng kiểm soát được các thiết bị điện, cảnh báo các nguy hại trong nhà ở bất kỳ nơi nào. Thiết bị này cho phép đặt chế độ an toàn và tiết kiệm theo các lịch trình định sẵn chỉ với một thao tác đơn giản là kích hoạt trên smartphone, iPad. Chẳng hạn thời gian nghỉ ngơi từ 22 giờ đến 6 giờ hôm sau, hệ thống được tự động kích hoạt gồm báo động khi mở cửa có còi âm thanh, tự động tắt các nguồn ổ cắm điện, bóng đèn phòng khách, nhà bếp, lan can. Tự động tắt tivi trong phòng ngủ trẻ em, tự động điều chỉnh máy lạnh phù hợp...

Smart Home VTB sẽ dễ dàng kiểm soát các thiết bị điện trong nhà ở bất kỳ nơi nào

Khi đi ra khỏi nhà, hệ thống tự động kích hoạt báo động khi mở cửa có còi âm thanh, hệ thống camera an ninh kích hoạt kiểm soát, báo trộm hàng rào kích hoạt, hệ thống báo gas, báo khói. Nhiệt độ được kích hoạt cảnh báo tất cả ổ cắm điện, công tắc đèn thông minh an toàn chuyển sang trạng thái tắt. Thiết bị này còn giúp chủ nhà tưới cây, mở thác nước, hồ thủy sinh, hệ thống âm thanh sân vườn. Chưa hết chủ nhà có thể cài chế độ mở cửa kèm theo nhạc phù hợp cho từng đối tượng khách.

Nhiều người thắc mắc nếu sử dụng giải pháp này có phải lệ thuộc vào điện, internet. Nếu bị cúp điện, hoặc internet cũng bị “liệt” thì sản phẩm này cũng bị liệt theo, tức không sử dụng được, thậm chí, các thiết bị trong nhà, nhất là hệ thống cửa không được kích hoạt, không mở hoặc không đóng được. Vấn đề này được kỹ sư kỹ thuật công ty giải thích là không ảnh hưởng gì đến hệ thống khi bị cúp điện, internet. Khi bị mất điện, internet, các thiết bị trong nhà kể cả hệ thống cửa vẫn hoạt động bình thường như lúc chưa có lắp đặt hệ thống kiểm soát.

Sản phẩm có giao diện phần mềm thân thiện, dễ sử dụng. Màn hình điều khiển trực quan, các ký hiệu rõ ràng, hiển thị đầy đủ, màu sắc dễ nhận diện. Khách hàng có nhu cầu có thể liên hệ Công ty CP Công nghệ Thông tin VTB (248A Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh, TP HCM, ĐT hỗ trợ kỹ thuật: 0946 807 576) sẽ được nhân viên kỹ thuật đến tận nhà khảo sát, triển khai thi công lắp đặt nhanh chóng. Sản phẩm được bảo hành 24 tháng.