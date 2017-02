Không để thiếu điện ở miền Nam

Từ đầu năm đến nay, Tổng Công ty Điện lực Miền Nam (EVN SPC) triển khai tổ chức hội nghị người lao động, triển khai kế hoạch năm 2017 tại hầu hết điện lực thành viên 21 tỉnh, thành phía Nam. “Với tinh thần làm việc tận tụy, khát vọng vươn lên, hơn 21.000 CB-CNV cùng đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức để hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ” - ông Nguyễn Văn Hợp, Tổng Giám đốc EVN SPC, bày tỏ quyết tâm.

Đồng lòng vượt khó

Theo ông Nguyễn Văn Hợp, năm 2016 là năm đầy gian nan, thử thách nhưng toàn tổng công ty đã đồng lòng nỗ lực vượt khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra.

Điển hình Công ty Điện lực Bình Phước, trong năm 2016, sản lượng điện cung cấp trên địa bàn toàn tỉnh đạt 1.567,79 triệu KWh, tăng 11,65% so năm 2015; điện thương phẩm đạt 1.488,02 triệu KWh, tăng 10,6%; doanh thu bán điện (không tính cấp điện áp 110 KV và điện bán cho Campuchia) đạt hơn 2.140 tỉ đồng, đạt 102,13% kế hoạch, nộp ngân sách nhà nước 23,58 tỉ đồng.

Năm 2016 là năm đầu tiên trong kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016-2020, dù khối lượng công việc nhiều và phần lớn đều mang tính cấp bách nhưng với sự chỉ đạo sâu sát của ban giám đốc và nỗ lực cao của toàn thể CNVC-LĐ, Công ty Điện lực Tây Ninh hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch EVN SPC giao. Nổi bật là công ty đã phủ kín lưới điện 95/95 xã, phường, thị trấn, cung cấp điện ổn định cho gần 600.000 hộ dân trên toàn địa bàn tỉnh.

Dự án cấp điện lưới quốc gia cho xã đảo Sơn Hải, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang đã được EVN SPC hoàn thành vào cuối năm 2016, góp phần phát triển kinh tế - xã hội cho xã đảo

Ông Nguyễn Phước Đức, Phó Tổng Giám đốc EVN SPC, cũng đánh giá cao nỗ lực vượt khó của các công ty điện lực thành viên khác như Điện lực Ninh Thuận, An Giang, Cà Mau, Cần Thơ… Theo ông Đức, với quyết tâm của toàn tổng công ty, trong năm 2016, EVN SPC đã cung cấp 54.947 triệu KWh điện an toàn, liên tục trên địa bàn 21 tỉnh, thành phía Nam; sản lượng điện thương phẩm đạt 54.947 triệu KWh, đạt 100,58% kế hoạch Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giao và tăng 11,29% so với năm 2015. Tổng doanh thu thực hiện toàn công ty đạt 88.863 tỉ đồng, tăng 13,9% so với năm 2015; nộp ngân sách 557,5 tỉ đồng, vượt 23% kế hoạch đề ra.

Không để thiếu điện

Năm 2017 là năm thứ hai ngành điện bước vào giai đoạn kế hoạch 5 năm 2016-2020. “Rất nhiều việc cấp bách, quan trọng đặt ra. Mục tiêu lớn nhất mà chúng tôi đặt ra là phải bảo đảm cung cấp điện ổn định, đáp ứng đủ điện cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quản lý với chất lượng và dịch vụ khách hàng ngày càng tốt hơn” - ông Nguyễn Văn Hợp cam kết.

Với việc hoàn thành tổ chức hội nghị người lao động tại 21 điện lực thành viên và đơn vị trực thuộc, EVN SPC đã thông qua và quán triệt triển khai kế hoạch, chỉ tiêu năm 2017.

Theo đó, EVN SPC phấn đấu thực hiện sản lượng điện thương phẩm sau khi trừ tiết kiệm điện đạt 61.650 triệu KWh, tăng 12,33% so với năm 2016. Song song đó, bảo đảm cung cấp điện ổn định, liên tục cho nhu cầu phụ tải, vận hành an toàn các đường dây và trạm biến áp.

Về đầu tư xây dựng, EVN SPC dự kiến bố trí 8.348 tỉ đồng, xây dựng và đưa vào vận hành 570 công trình/dự án lưới điện, bao gồm: 3 công trình lưới điện 220 KV, 134 công trình lưới điện 110 KV, 433 công trình lưới điện phân phối. Đặc biệt, đóng điện đưa vào vận hành 3 trạm 220 KV: Cần Đước, Long Xuyên 2 và Sa Đéc.

Để đạt được các chỉ tiêu trên, EVN SPC đã đưa ra nhiều giải pháp đồng bộ và cụ thể. Mục tiêu là phải bảo đảm cung cấp điện ổn định, đáp ứng đủ điện cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quản lý với chất lượng và dịch vụ khách hàng ngày càng tốt hơn, đóng góp thiết thực cho mục tiêu phát triển kinh tế bền vững của đất nước.

“Hòa chung với không khí thi đua lao động, phấn đấu hoàn thành kế hoạch, ngay từ đầu năm mới, cán bộ, CNVC-LĐ toàn tổng công ty quán triệt triển khai đồng bộ nhiều chương trình, giải pháp để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, tăng năng suất lao động; thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy định, chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng nhằm bất luận trong hoàn cảnh khó khăn nào cũng bảo đảm cung cấp điện ổn định, an toàn, đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước” - ông Hợp bày tỏ.