Giá hoa kiểng tăng nhẹ

Do đó, giá hoa kiểng, nhất là mai Tết dự báo sẽ cao hơn năm ngoái. Thông tin từ nhiều vườn mai ở TP HCM cho biết một số vườn mai bị nở sớm nên giá mai Tết sẽ tăng từ 5%-10%.

Thời điểm này nhiều hộ trồng mai kiểng Tết đã mang hàng lên TP HCM bày bán ở quận 8, 9, Thủ Đức. Các chậu mai đều cho nhiều nụ, giá bán tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái. Các chủ vườn mai ở Bến Tre cho hay vừa qua thời tiết không thuận lợi, nhất là tình trạng xâm nhập mặn hồi đầu năm 2016 đã ảnh hưởng nghiêm trọng, nhiều người làm mai, tắc ở Chợ Lách bị hư hại đến 30%-50%. Số liệu từ Phòng Nông nghiệp huyện Chợ Lách cho thấy xâm nhập mặn đã ảnh hưởng đến 3.000 ha hoa kiểng, cây ăn trái của huyện. Do đó Tết năm nay, Chợ Lách cung cấp ra thị trường khoảng 10 triệu sản phẩm hoa kiểng các loại, giảm khoảng 10% so với cùng kỳ năm trước. Mưa nhiều trong những tháng cuối năm cũng làm ảnh hưởng đến chất lượng hoa ở làng hoa Sa Đéc. Người trồng hoa ở đây phải tốn thêm chi phí xử lý, chăm sóc để cứu vãn những giỏ hoa bị úng nước...

Hoa kiểng Tết được bày bán tại nhiều tuyến đường TP HCM

Tuy nhiên, cho dù thời tiết không thuận lợi nhưng do nhiều hộ trồng hoa kiểng đã có kinh nghiệm, chuẩn bị trước để đối phó với những tình huống do thời tiết xấu có thể xảy ra nên cũng hạn chế bớt được thiệt hại. Do đó, tại các làng hoa ở Sa Đéc (Đồng Tháp), Chợ Lách (Bến Tre) cũng như nhiều vườn mai ở

TP HCM vẫn bảo đảm chất lượng hoa cho thị trường Tết. Nhiều vườn mai tại TP HCM hiện đã cho nụ to và nhiều, khả năng nở đúng Tết là khá cao. Tại Làng hoa Sa Đéc, các loại hoa hiện đang vào giai đoạn “đâm” hoa, trong đó có lan hồ điệp đẹp rực rỡ, cúc mâm xôi, cúc đồng tiền, hồng nhung, hoa sứ với gốc to nhiều hình thù lạ mắt... Tại Chợ Lách, không khí chăm sóc ở các vườn hoa kiểng cũng tấp nập. Ngoài các vườn mai, tắc tại đây còn có cúc mâm xôi, cúc vạn thọ, hoa giấy, hoa dừa, thược dược, cẩm chướng, hoa hồng các loại... với nhiều màu sắc rực rỡ.

Theo giới kinh doanh, thị trường hoa Tết năm nào cũng vậy, các phiên chợ đầu giá cả lúc nào cũng cao. Tuy nhiên, khi đến phiên chợ chiều 29 Tết và sáng 30 Tết thì giá cả bị giảm xuống khá nhiều, mua một tặng một, tặng hai thường rất phổ biến.