Bò được nghỉ ngơi như ở khách sạn

Dựa trên các nguyên tắc cơ bản và tuân thủ chặt chẽ hệ tiêu chuẩn EU Organic (EC 834/2007 và 889/2008), trang trại bò sữa Organic chuẩn châu Âu đầu tiên tại Việt Nam của Vinamilk được xây dựng và vận hành với một số điểm khác biệt.

Những khác biệt đó là hoàn toàn không sử dụng hóa chất, thuốc trừ sâu tổng hợp, phân tổng hợp, phụ gia thực phẩm cũng như những chất hỗ trợ, kích thích khác. Trang trại cũng tuyệt đối không sử dụng các chất biến đổi gien. Nguồn sữa hữu cơ nguyên liệu từ trang trại hoàn toàn không có dư lượng kháng sinh và không có hormone tăng trưởng. Bò cũng được cho ăn bằng thực phẩm 100% hữu cơ. Ở các trang trại hữu cơ, gia súc được chăn nuôi tự do, hệ thống chuồng trại mở và được cho ăn thức ăn hữu cơ. Bò được tự do ra đồng cỏ, sân chơi khi điều kiện thời tiết thuận lợi. Tuy nhiên khi trời mưa, nắng nóng thì bò có thể tự do trở về chuồng nơi được trang bị hệ thống làm mát vận hành hoàn toàn tự động, nệm nằm êm như khách sạn để nghỉ ngơi. Cây trồng và con giống tự nhiên có khả năng kháng bệnh tốt với điều kiện đặc thù của địa phương.

Trang trại áp dụng phương pháp canh tác luân canh - điều kiện tiên quyết để sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên đất. Tận dụng tối đa các nguồn tài nguyên sẵn có tại trang trại như sử dụng phân hữu cơ từ bò nuôi tại trang trại và tự sản xuất toàn bộ thức ăn xanh hữu cơ trong trang trại phục vụ nhu cầu của đàn bò. Sử dụng năng lượng tái tạo biogas, năng lượng mặt trời, giảm hiệu ứng nhà kính, thân thiện và bảo vệ môi trường. Hệ thống chất thải được xử lý nghiêm ngặt, giữ môi trường luôn trong lành.