Đêm tiệc khép lại năm cũ và đón Tết cổ truyền bằng hình ảnh phiên chợ Tết; câu đối đỏ, dưa hấu xanh, cành mai tươi thắm… cùng nhiều cảm xúc hân hoan trước thềm xuân.

Khi những chồi non dần dần xuất hiện trên cành khô, khi những bông hoa trong vườn đua nhau tỏa hương, bung sắc cũng là lúc phố phường rộn rã đón xuân về. Kết tinh hương đất trời, sắc cây cỏ, mầm xuân đem đến cho nhân gian ước vọng về những điều tốt đẹp, trong trẻo và an lành. Không chỉ hiện diện ở những phiên chợ Tết tất nập hay cảnh dòng người hối hả ngược xuôi mà không khí Tết còn chộn rộn tại những buổi tiệc tất niên. Đây là dịp mỗi tổ chức, mỗi cá nhân lắng lòng để nhìn lại một năm qua với những thành tựu gặt hái được, từ đó đề ra những mục tiêu, kế hoạch cho năm mới. Buổi tiệc tất niên cuối năm và chào đón năm mới 2017 với chủ đề “Xuân An Nhiên - Tết Hoàn Mỹ” do Văn phòng Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ phối hợp với Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn, Phòng khám Hoàn Mỹ Sài Gòn tổ chức đã chào đón sự hiện diện của hơn 800 bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên khu vực TP HCM, đại diện cho 3.000 thành viên hệ thống Hoàn Mỹ đến với sự kiện đặc biệt này.

Tết luôn là hình ảnh thiêng liêng và gần gũi với mỗi người Việt Nam. Đến với đêm tiệc, khoác lên người những bộ áo dài duyên dáng, những chiếc áo the khăn xếp rực rỡ sắc màu, các thành viên gia đình Hoàn Mỹ đã cùng nhau dạo chợ hoa xuân, xin câu đối đỏ, hòa mình vào các gian hàng ẩm thực và thưởng thức nhiều tiết mục biểu diễn đặc sắc... Luôn ấp ủ mong muốn lưu giữ nét đẹp truyền thống của ngày Tết Việt, Vietravel - đơn vị đảm nhận tổ chức buổi tiệc - đã tái hiện lại hình ảnh thân quen của phiên chợ ngày xuân. Thiết kế mang âm hưởng đồng quê vừa gần gũi, thân tình vừa khéo léo truyền tải hình ảnh Tết cổ truyền đến người con đất Việt. Đó là những câu đối đỏ, là gian hàng hoa, cây tài lộc, bao lì xì, bài vè chúc Tết… Sắc vàng của những cành mai như gom hết nắng để bung tỏa ngày xuân. Sắc đỏ của những câu đối vừa thanh tao lại vừa phảng phất cái tình. Cũng tại đây, dùng bữa cơm ấm cúng tình đồng nghiệp giữa phút giây giao mùa còn gì ý nghĩa và đáng quý bằng?

Ngồi lại cùng nhau trong đêm tiệc, các thành viên Hoàn Mỹ đã nhận từ ban giám đốc những bao lì xì tài lộc, may mắn và chúc nhau về một năm mới viên mãn, hạnh phúc. Tại đây, Hoàn Mỹ cũng đã vinh danh các cá nhân, tập thể; vinh danh những bệnh viện đạt điểm cao trong toàn hệ thống ở kỳ đánh giá chất lượng bệnh viện, đồng thời trao giải chủ đề hành động 2016: “Work with heart - làm việc bằng cả trái tim”. Không đơn thuần chỉ là buổi họp mặt tổng kết năm cũ - đón chào năm mới, mà trên hết, mỗi thành viên tham dự đều cảm thấy được khích lệ, tự hào để tiếp tục gắn kết, cống hiến và sẻ chia…

Sống là cho đi. Hơn ai hết, Hoàn Mỹ hiểu rõ sự đổi mới không chỉ từ khối óc mà còn từ chính trái tim. Những hành động nhỏ xuất phát từ trái tim rồi sẽ tạo lên những thay đổi lớn. Nhìn lại chặng đường hình thành và phát triển (1997-2017), Hoàn Mỹ đã lớn mạnh với mạng lưới phát triển rộng khắp: 9 bệnh viện và 3 phòng khám trải dài từ TP Vinh (Nghệ An) đến Cà Mau. Năm 2017, bước sang tuổi 20 căng đầy nhiệt huyết và sức trẻ, Hoàn Mỹ tiếp tục sứ mệnh đóng góp nhiều hơn nữa trong công tác chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng.

Những ngày cuối năm ở bên nhau, mâm cỗ ngày xuân mang đến cho mỗi người hình ảnh về mùa đoàn viên ấm áp, về cuộc sống nuôi dưỡng yêu thương. Những câu chuyện đẹp về tình nghề, tình người, tình yêu và trân quý cuộc sống của tập thể Hoàn Mỹ sẽ còn tiếp tục nhân rộng ra cả cộng đồng.