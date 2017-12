VPBank “thắng lớn” giải thưởng và danh hiệu uy tín trong năm 2017

Số lượng giải thưởng đạt được cho thấy sự đánh giá cao của các tổ chức quốc tế, cũng như các cơ quan quản lý Nhà nước về chất lượng dịch vụ của các sản phẩm và sự đóng góp của VPBank vào nền kinh tế.

Các giải thưởng và danh hiệu trên bao gồm: "Giải pháp tốt nhất cho phân khúc thẻ 2017" do Mastercard bình chọn; "Ngân hàng TMCP tốt nhất Việt Nam 2017" do International Banker bình chọn; "Ngân hàng dành cho DN vừa và nhỏ tốt nhất Việt Nam năm 2017", "Ngân hàng có Dịch vụ Quản lý dòng tiền tốt nhất cho DN vừa và nhỏ năm 2017" và "Sản phẩm tín dụng tốt nhất của năm" (Sản phẩm Thuế+ của CommCredit) do Asian Banking and Finance bình chọn; "Nơi làm việc hạnh phúc nhất Việt Nam" do công ty Anphabe và Nielsen bình chọn.

Trong năm nay, Asian Banker - tạp chí uy tín hàng đầu về tài chính và ngân hàng tại khu vực châu Á - cũng đã giành cho VPBank ba giải thưởng, bao gồm: "Giải pháp Ngân hàng số tốt nhất Việt Nam", "Ngân hàng cung cấp sản phẩm vay tín chấp ưu việt nhất Việt Nam" và "Sản phẩm vay tín chấp tốt nhất khu vực châu Á".

Đầu tháng 12 này, VPBank cũng đã được Brand Finance xếp hạng thứ 22 doanh nghiệp có giá trị thương hiệu cao nhất Việt Nam. Công ty Cổ phần Báo cáo Việt Nam (Vietnam Report) cũng xếp hạng VPBank là một trong 10 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam.

Có thể thấy sự ghi nhận và vinh danh của các tổ chức uy tín trong và ngoài nước đã phần nào phản ánh đúng sự phát triển về hoạt động kinh doanh trong năm nay. Báo cáo tài chính quý III cho thấy, trong 9 tháng đầu năm, VPBank đã đạt 5.635 tỉ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 79% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 78% kế hoạch đề ra cho năm 2017. Số lượng khách hàng cũng đã tăng nhanh chóng từ 3,3 triệu cuối năm 2016 lên 6 triệu vào cuối quý III-2017.