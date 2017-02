Vinschool triển khai chương trình Song ngữ quốc tế Cambridge

Chương trình triển khai từ lớp 1 đến lớp 8 với các giáo viên bản ngữ có kinh nghiệm và bằng cấp do Cambridge thẩm định.

Cambridge là chương trình giáo dục phổ thông cho học sinh từ 5-19 tuổi có quy mô toàn cầu, với 8 triệu học sinh của 10.000 trường tại 160 nước trên thế giới theo học. Điểm ưu việt của chương trình là nội dung chuẩn hóa, có tính quốc tế nhằm đào tạo ra các công dân toàn cầu có tinh thần học hỏi, sáng tạo và đam mê học tập suốt đời.

Tại Vinschool, chương trình Song ngữ Cambridge bước đầu sẽ được triển khai từ lớp 1 đến lớp 8, với số lượng lớp nhất định theo từng khối, song song với chương trình phát triển toàn diện 5 trong 1 đang được giảng dạy tại Vinschool.

Về nội dung, chương trình Cambridge là sự kết hợp giữa chương trình Vinschool hiện tại, tích hợp với các môn toán, khoa học, ngôn ngữ Anh của Cambridge được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh. Đội ngũ giảng viên đều là các giáo viên bản ngữ có kinh nghiệm và bằng cấp do Tổ chức Khảo thí Quốc tế Cambridge (CIE) thẩm định.

Với bằng tú tài Cambridge được công nhận rộng rãi bởi các đại học danh tiếng thế giới, chương trình Song ngữ Quốc tế Cambridge sẽ mở rộng cánh cửa cho các học sinh có định hướng du học, đồng thời góp phần đưa tư duy học tập tiên tiến trong môi trường tiếng Anh hằng ngày cho các em học sinh.

Để nhận được giấy phép triển khai chương trình từ tổ chức Cambridge, Vinschool đã trải qua quá trình thẩm định gắt gao, chứng minh các giá trị và triết lý giáo dục của Vinschool phù hợp với giá trị của tổ chức Cambridge. Đội ngũ giáo viên cũng được Vinschool chú trọng đầu tư nhằm đảm bảo sự ưu việt và hiệu quả của chương trình. Đặc biệt, chương trình sẽ được triển khai trực tiếp dưới sự giám sát của ông Sean P.O’Maonaigh - chuyên gia hàng đầu về giáo dục quốc tế, hơn 30 năm làm hiệu trưởng các trường dạy chương trình Tú tài quốc tế IB, Chương trình phổ thông Cambridge tại nhiều quốc gia. Tại Vinschool, ông Sean P.O’Maonaigh đảm nhiệm vai trò Giám đốc chương trình Cambridge.

Đặt mục tiêu là “nơi ươm mầm tinh hoa” cho học sinh Việt Nam, từ khi đi vào hoạt động, Hội đồng Giáo dục Vinschool luôn liên tục tìm kiếm các đối tác quốc tế uy tín nhằm đưa các chương trình giáo dục khoa học và ưu việt nhất về hệ thống. Trước chương trình Song ngữ Cambridge, Vinschool đã mua bản quyền các chương trình nổi tiếng như chương trình lãnh đạo tự thân The Leader in Me, chương trình học Tiếng Anh Raz-Kids. Vinschool cũng là đơn vị độc quyền tại Việt Nam triển khai chương trình Giáo dục Mầm non quốc tế IPC, từng bước góp phần xây dựng một thế hệ tinh hoa, hội tụ đầy đủ phẩm chất, năng lực để trở thành công dân toàn cầu.