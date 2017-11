Vinamilk hỗ trợ 400 triệu đồng cho người dân vùng lũ tại Hà Nội

Vinamilk chia sẻ khó khăn với các hộ nghèo bị ảnh hưởng do lũ tại Hà Nội với tinh thần "lá lành đùm lá rách", Theo đó ngày 27-10, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk đã trao tặng 400 triệu đồng cho các hộ nghèo bị ảnh hưởng do bão lũ, trong đó có 300 triệu đồng tiền mặt và 350 thùng sữa tương đương 100 triệu đồng cho 1.600 học sinh. Bên cạnh đó, Vinamilk còn tổ chức khám và tư vấn dinh dưỡng cho hơn 300 học sinh, giáo viên tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

Bà Nguyễn Minh Tâm - Giám đốc Chi nhánh Vinamilk tại Hà Nội trao quà cho các hộ dân gặp khó khăn

Trận lũ lụt lịch sử hồi tháng 10 vừa qua gây ảnh hưởng nặng nề đến sinh hoạt và cuộc sống của nhân dân hai huyện Chương Mỹ và Mỹ Đức. Trước tình hình đó, thành phố Hà Nội đã hỗ trợ hai huyện Mỹ Đức và Chương Mỹ mỗi huyện 1 tỉ đồng; hỗ trợ mỗi gia đình có người chết 10 triệu đồng, người bị thương 5 triệu đồng. Ngoài ra, thành phố Hà Nội cũng đã tổ chức nhiều đoàn công tác thăm và tặng quà hỗ trợ người dân bị thiệt hại do bão lũ.

Bà Nguyễn Minh Tâm - Giám đốc Chi nhánh Vinamilk tại Hà Nội trao quà cho các em học sinh

Tuy đã nhận được sự hỗ trợ kịp thời từ chính quyền địa phương nhưng địa bàn hai xã Nam Phương Tiến (huyện Chương Mỹ) và thôn Đồng Chiêm, xã An Phú (huyện Mỹ Đức), Hà Nội vẫn còn nhiều khó khăn. Chính vì vậy, Vinamilk đã trực tiếp tới thăm hỏi, động viên và trao quà cho các gia đình để cùng địa phương và thành phố Hà Nội hỗ trợ người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống. Trong đó, đoàn đã tặng 20 gia đình thôn Đồng Chiêm, xã An Phú, mỗi gia đình 5 triệu đồng để sửa sang nhà cửa; tặng 200 hộ nghèo bị ảnh hưởng và thiệt hại do lũ lụt xã Nam Phương Tiến mỗi hộ 1 triệu đồng. Ngoài ra, đoàn đã tặng 350 thùng sữa tương đương 100 triệu đồng cho 1.600 học sinh xã Nam Phương Tiến (Chương Mỹ) và xã Hương Sơn (Mỹ Đức). Bên cạnh đó, Vinamilk còn đưa đoàn bác sĩ thuộc Trung tâm tư vấn Dinh dưỡng của Vinamilk tới khám và tư vấn cho hơn 300 học sinh, giáo viên trường Tiểu học Nam Phương Tiến A để góp phần giúp các em và thầy cô giáo hồi phục sức khỏe sau đợt thiên tai.

Bác sĩ từ Trung tâm tư vấn dinh dưỡng tới khám và tư vấn cho các em học sinh và thầy cô giáo trường Tiểu học Nam Phương Tiến A

Tại đây, Giám đốc Chi nhánh Vinamilk tại Hà Nội Nguyễn Minh Tâm chia sẻ: "Là đơn vị sản xuất sữa hàng đầu Việt Nam, chúng tôi luôn nỗ lực chia sẻ khó khăn với đồng bào bị ảnh hưởng do thiên tai, bão lũ; không ngừng quan tâm, chú trọng chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Chúng tôi mong rằng, những phần quà nhỏ bé này sẽ chia sẻ được phần nào khó khăn của dân nơi đây, đồng thời góp phần nâng bước cho các con trong việc phát triển thể, trí với hoạt động tặng sữa và khám tư vấn dinh dưỡng".

Nhận được sự hỗ trợ về vật chất và tinh thần của Vinamilk, lãnh đạo huyện Chương Mỹ và Mỹ Đức cho biết những món quà thiết thực của công ty sẽ góp phần giúp nhân dân và các học sinh tại địa phương sớm ổn định cuộc sống, sản xuất, công tác và học tập, từng bước khắc phục hậu quả do lũ lụt và ngày càng phát triển.

Trong suốt hành trình hơn 41 năm thành lập và phát triển của mình, ngoài việc chú trọng phát triển các sản phẩm dinh dưỡng chất lượng cao cho người tiêu dùng Việt Nam, Vinamilk còn luôn quan tâm chia sẻ với cộng đồng, xã hội trong những lúc khó khăn. Trước đó, vào cuối tháng 9 vừa qua, Vinamilk đã ủng hộ 116.000 hộp sữa tương đương 1 tỉ đồng cho trẻ em ở những nơi chịu nhiều ảnh hưởng của mưa bão tại Hà Tĩnh, Quảng Bình và Nghệ An nhằm giúp các em có điều kiện bổ sung nguồn dinh dưỡng, phục hồi thể chất sau khi phải gánh chịu đợt thiên tai. Vào năm 2016, Vinamilk cũng đã ủng hộ đồng bào bị lũ lụt các tỉnh khu vực Bắc và Nam Trung bộ 4,6 tỉ đồng từ nguồn đóng góp của cán bộ, công nhân viên toàn công ty.