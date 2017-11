Viettours và hành trình chinh phục khách

Độc đáo, mới lạ



Bà Cao Thị Tuyết Lan - Giám đốc Điều hành Công ty Viettours - hào hứng giới thiệu: Nguyên tắc tổ chức tour MICE của Viettours là luôn tạo điểm mới lạ ngay trong hành trình cũ và thiết kế tour "độc" với chi phí hợp lý. Chẳng hạn, đã đến Bali thì không thể bỏ qua thiên nhiên hoang dã, các môn thể thao trên biển và màu sắc rực rỡ của văn hóa bản địa qua vũ điệu của các vũ công. Còn Philippines đâu chỉ đơn thuần là điểm mua sắm, du khách của Viettours còn thử tài trượt cáp mạo hiểm và bay khinh khí cầu. Nếu tổ chức MICE ở Thuỵ Sĩ, du khách sẽ hóa thân thành người bản xứ, thưởng thức tiệc tối trong căn nhà gỗ cổ điển với những món châu Âu truyền thống và múa hát cùng ban nhạc dân gian của xứ sở đồng hồ hay trải nghiệm bữa tối giữa mênh mông tuyết trắng trên dãy Alps. Đặt chân đến xứ sở cờ hoa, du khách nên ghé ăn cơm "cao bồi" để hoài cổ, bay trực thăng trên Grand Canyon với cảm giác lâng lâng hoặc đi thuyền trên sông Colorado để tận hưởng chút liều lĩnh giữa đất trời mênh mông?

Đặc biệt, Viettours "mặn mòi" với tour Kenya khám phá, trải nghiệm thế giới hoang dã: chụp hình cùng tê giác trắng, chiêm ngưỡng đời sống tự nhiên của hơn 400 loài thú quý hiếm và thiên đường hồng hạc tại hồ Nakuru; bay khinh khí cầu ở Masai Mara ngắm mặt trời mọc và quan sát khu bảo tồn thiên nhiên từ trên cao, xem thú trên xe đặc chủng; ngủ đêm giữa thiên nhiên hoang dã, sống trong thanh âm kỳ lạ của côn trùng và muông thú.

Thế nhưng, "bí quyết" thắng thầu của Viettours nhiều năm qua không chỉ nhờ điểm đến đặc sắc mà chính là sự hiểu biết sâu sắc văn hóa của công ty để qua đó thiết kế chương trình tour phù hợp.

Từ trái tim đến trái tim

Đã từng tham dự những tour MICE tổ chức ở các nước láng giềng cho cả ngàn khách với những đêm gala dinner hoành tráng, tôi không bất ngờ trước năng lực vô hạn của Viettours. Còn ở những tour đường dài như tour Mỹ, Viettours không "mặn" với các chiêu tung giá rẻ để khuyến dụ khách rồi để mặc khách "ngậm bồ hòn" trước những cay đắng trên đường tour khi bị "đem con bỏ chợ". Viettours luôn chọn cách nghĩ "một lần đi là một lần khó" nên phải thật chu đáo, chỉn chu trong từng chi tiết, từng dịch vụ. Các khách sạn cho khách lưu trú phải đạt chuẩn từ 3-4 sao quốc tế, nằm gần trung tâm mua sắm, điểm vui chơi; các bữa ăn trong chương trình được sắp xếp hợp lý và thay đổi thực đơn thường xuyên để phù hợp với khẩu vị của khách. Những du khách lớn tuổi, những người không rành ngoại ngữ đã có hướng dẫn viên tiếng Việt hỗ trợ kịp thời suốt chuyến đi.

Viettours quan tâm đến khách hàng xuất phát từ trái tim hướng đến trái tim

Đặc biệt Mỹ là quốc gia rất nghiêm ngặt trong việc kiểm soát trọng lượng của hành lý ký gởi nên Viettours dặn dò rất kỹ khâu này. Ngoài ra, công ty còn chuẩn bị cho mỗi du khách một chiếc cân điện tử vừa nhỏ gọn vừa hiện đại để đảm bảo hành lý không quá mức quy định. Ngoài quà lưu niệm như nón, bao hộ chiếu… như mọi hãng lữ hành khác, Viettours còn gởi tặng khách trước chuyến đi một túi dụng cụ cá nhân dễ thương, xinh xắn gồm những vật hữu dụng như dầu gió, bàn chải, kem đánh răng, nước xúc miệng, băng keo cá nhân, đồ che mắt, bịt lỗ tai… Đó là những món tưởng chừng như "vặt vãnh" lúc ở nhà nhưng lại thật sự cần thiết cho khách khi phải qua đêm trên máy bay. Điều đáng nói là những vật dụng này chỉ được các hãng hàng không trang bị cho hành khách ngồi ở ghế VIP. Thế mà bằng đẳng cấp và sự tinh tế của mình, Viettours đã quan tâm đến khách hàng xuất phát từ trái tim hướng đến trái tim.

Để chăm sóc hàng trăm, hàng ngàn khách trong một chuyến đi đòi hỏi đội ngũ hướng dẫn viên Viettours không chỉ giỏi nghề, yêu nghề, nhanh nhạy, thấu hiểu mọi nhu cầu của khách hàng mà còn phải hợp tác nhịp nhàng với nhau. Ngoài sự từng trải, nắm vững đường tour trong lòng bàn tay, các hướng dẫn viên Viettours còn dày dạn kinh nghiệm, tinh thông trong việc xử lý các tình huống phát sinh trong thực tế. Để đảm bảo an toàn cho khách, Viettours không sử dụng cộng tác viên trên các đường tour dài. 16 năm qua, chỉ từ vài hướng dẫn viên, nhân viên thuở ban đầu nay đã nâng lên con số 60 và chỉ tăng thêm, cũng chẳng có chuyện nhân viên "bay nhảy" từ đơn vị này sang đơn vị khác.

Đậm đà văn hóa Viettours

Hơn 16 năm chuyên tổ chức tour MICE, Viettours đã đào tạo một đội ngũ tư vấn, bộ phận chuyên lo thủ tục visa, thiết kế kịch bản độc đáo cho tour MICE và các chương trình gala dinner… "Bài học vỡ lòng" của mọi thành viên Viettours chính là lòng trân trọng khách hàng thể hiện ở sự chu đáo trong từng món ăn hướng dẫn viên mang theo trong mỗi chuyến đi để phục vụ khách; ở mỗi gala dinner được tổ chức chu đáo, đậm màu sắc văn hóa bản địa; ở cách ứng xử tình huống bất ngờ xảy ra trên đường tour. Lòng trân trọng ấy cũng thể hiện ở văn hóa kinh doanh rất ấn tượng của Viettours: cung cấp giá tour trọn gói thật sự, để khách hàng của Viettours không phải đóng thêm bất kỳ một khoản phí nào khác…

Viettours luôn chu đáo, chỉn chu trong từng chi tiết, dịch vụ

"Yêu khách hàng như người ruột thịt trong gia đình, hiểu khách hàng như chính bản thân mình". Đó là phương châm, kim chỉ nam hoạt động của Viettours mà tất cả thành viên trong đại gia đình ấy đều thấm nhuần mọi lúc, mọi nơi. Những thành viên của Viettours, từ lãnh đạo đến hướng dẫn viên đều là những "khách hàng thân thiết" của các hãng hàng không nên có những "thẻ vàng, thẻ kim cương" để được hưởng những đãi ngộ xứng đáng như được vào phòng chờ VIP ở các sân bay trong khi chờ ra máy bay. Thế nhưng, gần như không ai bảo ai, họ đều âm thầm dành tặng sự ưu đãi ấy cho những vị khách "cần sự trợ giúp" hay người cao tuổi trong đoàn của mình. Tất cả cách ứng xử này đều rất tinh tế, sâu sắc, kín đáo. Những hướng dẫn viên Viettours như Bùi Lê Vũ chẳng bao giờ cần gắn "sao" nhưng bất cứ khi nào đi tour với Viettours, khách đều nhấc máy alo "Vũ ơi, đi với đoàn anh chị nhe!"

Tuyệt vời hơn nữa là văn hóa ấy đã lan tỏa trong những khách hàng thân thiết của Viettours để khi có khách lẻ ghép đoàn cũng không bị lạc lõng.

Viettours lặng lẽ đêm ngày đem lại cho khách những đường tour độc đáo, mới lạ

Là đại lý xuất sắc trong ngành điện máy, xe máy ở An Giang, bà Nguyễn Ngọc Huệ - Phó Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Nguyễn Huệ - có cơ hội tham gia rất nhiều tour MICE do các nhà sản xuất tưởng thưởng hàng chục năm qua. Có dịp đi cùng rất nhiều công ty du lịch trúng thầu các tour dạng này, nhưng bà Huệ lại "chấm" Viettours. Theo bà, điểm khác biệt lớn nhất của Viettours mà các công ty thương hiệu lớn khác không có được là cả dàn lãnh đạo cao nhất của Viettours như Tổng Giám đốc Lưu Đình Phục, Giám đốc điều hành Cao Thị Tuyết Lan luôn sát cánh cùng dàn nhân viên gạo cội để chung tay đảm bảo cho khách một chương trình tour trọn vẹn nhất. Thêm nữa, khi gặp sự cố do khách vô ý gây ra, Viettours đều tìm cách giải quyết rốt ráo hậu quả và nhận "phần thiệt" về mình chứ không bao giờ đẩy trái banh trách nhiệm qua chân khách. Chất lượng dịch vụ của Viettours thật sự tuyệt hảo, vượt trội; kinh nghiệm tổ chức đa dạng, phong phú, độc đáo cho từng dạng tour theo đơn đặt hàng của khách; giá cả cũng rất cạnh tranh. Chính vì điều này, gia đình bà đã "chọn mặt gởi vàng" cho Công ty Viettours trên mọi hành trình du lịch trong, ngoài nước.

Trước tình hình bùng nổ "nhà nhà làm tour, người người làm tour", các công ty kinh doanh du lịch mọc lên như nấm với những lời quảng cáo mỹ miều, bay bổng thì những con ong chăm chỉ ở Viettours vẫn cứ thầm lặng dâng hiến mật ngọt cho đời. Như một kiếp tằm miệt mài buông tơ, những người lãnh đạo Viettours không cần lẫy lừng tiếng tăm trên thị trường mà cứ lặng lẽ đêm ngày đem lại cho khách những đường tour độc đáo, mới lạ; những dịch vụ ngày càng cao cấp, tinh tế để chứng minh đẳng cấp Viettours.

16 năm bền bỉ xây dựng thương hiệu, Viettours đã đạt được nhiều giải thưởng "Thương hiệu du lịch hàng đầu TP HCM"; "Top 10 Thương hiệu Việt được yêu thích nhất ngành du lịch", "Công ty Du lịch chuyên tour MICE" và "Top 10 Thương hiệu Du lịch Việt được yêu thích nhất"… Mới đây, tại khách sạn 5 sao Sunway Putra ở thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia), Công ty Du lịch Viettours là đơn vị duy nhất của Việt Nam vinh dự nhận giải RAWS Awards 2017 để ghi nhận những đóng góp của Viettours trong việc đưa khách tour Khen thưởng - Hội nghị đến Malaysia trong hai năm 2015 và 2016. Đây là giải thưởng do Cục Xúc tiến và Hội nghị Malaysia tổ chức 2 năm một lần nhằm vinh danh những công ty du lịch nước ngoài có những đóng góp to lớn vào việc phát triển mảng khách Hội nghị, Triển lãm, Hội chợ và Sự kiện tại Malaysia.