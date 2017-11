Tư vấn tài sản bằng Digital Platform giúp hoạch định tài chính toàn diện

Vừa qua, Công ty Tư vấn Tài sản SmartChoice đã cho ra đời hệ thống phần mềm tư vấn tài sản cho khách hàng cá nhân. Giải thích về mô hình, anh Đào Đức Dũng, Giám đốc điều hành cho biết đây là hệ thống phần mềm chuyên về tư vấn tài sản cho khách hàng cá nhân. Nói về nguyên tắc hoạt động của phần mềm còn có tên gọi chuyên môn robo-advisor hay digital platform, anh Dũng ví von đây giống như là một phần mềm bác sĩ nhưng chuyên khám bệnh về sức khỏe tài chính, khách hàng sẽ trả lời một bản câu hỏi về thu nhập chi tiêu, những tài sản và nợ hiện có… sau đó hệ thống sẽ tự chạy ra một bản kế hoạch về dòng tiền, tài sản tích lũy từ thời điểm hiện tại đến khi khách hàng về hưu và dự báo nhu cầu trong suốt giai đoạn hưu trí để từ đó tư vấn viên sẽ tư vấn khách hàng sử dụng sản phẩm tài chính, phân bổ lại danh mục đầu tư để tăng hiệu quả đồng tiền nhàn rỗi, cũng như phân tích nhu cầu bảo hiểm để có kế hoạch bảo vệ phù hợp.

Mô phỏng dòng tiền hưu trí

Lợi ích lớn nhất mà phần mềm mang lại đó chính là giúp khách hàng thấy rõ được kế hoạch tài chính xuyên suốt các giai đoạn cuộc đời, những hạn chế và tích cực để từ đó có kế hoạch rõ ràng, không bị bị động trước những sự kiện ngoài ý muốn xảy ra trong cuộc sống. Ngoài ra, do báo cáo tư vấn được thực hiện bởi phần mềm, nên ý kiến tư vấn mang tính chất độc lập và những sản phẩm công ty cung cấp sẽ do đó căn cứ theo đúng nhu cầu thực của khách hàng, nâng cao hiệu quả thực hiện kế hoạch của khách hàng.

Với nhiều ý kiến thắc mắc rằng với công ty mới thành lập như SmartChoice, đâu là yếu tố uy tín để khách hàng tìm đến với công ty, anh Dũng giải đáp thực ra khi khách hàng đến với SmartChoice và sử dụng sản phẩm do công ty cung cấp, công ty hoàn toàn không nắm giữ tài sản của khách hàng, toàn bộ tài sản của khách hàng cũng như các dịch vụ sẽ được cung cấp và quản lý bởi các định chế tài chính trong nước và nước ngoài hàng đầu tại Việt Nam, đồng thời được giám sát bởi các cơ quan quản lý nhà nước như ngân hàng, Ủy ban chứng khoán… SmartChoice chỉ lên kế hoạch và thay mặt khách hàng quản lý danh mục với sự ủy quyền của khách hàng nhằm đảm bảo hiệu quả sử dụng theo đúng kế hoạch của khách hàng.

Nhân viên SmartChoice thực hiện báo cáo tư vấn cho khách hàng

Trao đổi với chúng tôi, chị Nguyệt, trưởng phòng Marketing của một công ty quảng cáo có trụ sở ở quận 3 chia sẻ, lúc đầu chị đến với SmartChoice do mối quan hệ bạn bè tư vấn, chỉ để xem mô hình mới của bạn là gì. "Lúc đầu mình cũng chẳng quan tâm do đã quá mệt mỏi bởi những mời chào tư vấn kinh doanh tiền tệ, bảo hiểm, thẻ ngân hàng, vay… nên khi nghe bạn giới thiệu và mời ghé qua văn phòng để tư vấn, mình đi cũng chỉ vì nể bạn". Tuy nhiên, sau khi trực tiếp chứng kiến kết quả mà phần mềm thực hiện, chị Nguyệt cảm thấy bất ngờ và cũng không khỏi có chút lo lắng. "Trước giờ, hai vợ chồng mỗi tháng sau khi trừ chi phí tích lũy được mất chục triệu cũng chỉ biết gửi tiết kiệm và mua vàng, thấy cuộc sống khá ổn chỉ nghĩ đến cố gắng tiết kiệm cho con sau này đi du học, rồi mua xe… nhưng thực sự cũng chưa hình dung khi nghỉ hưu mình sẽ sống thế nào, rồi ông xã là thu nhập chính trong gia đình, nhưng chưa được bảo vệ phù hợp, rồi còn những sản phẩm đầu tư an toàn khác có hiệu quả hơn hẳn lãi suất tiền gửi mà mình không có thời gian tìm hiểu. Mình thực sự có chút lo lắng sau khi trực tiếp đọc những báo cáo thực hiện bởi phần mềm SmartChoice vì nếu như sau khi cho con đi du học và mua xe thì hai vợ chồng thực sự sẽ có chút khó khăn khi bắt đầu nghỉ hưu do nguồn thu bắt đầu hạn chế trong khi chi phí gia tăng do lạm phát. Nếu chỉ ăn và ngủ thì đâu có gì phải lo lắng, tuy nhiên, thời đại bây giờ, mình còn nhiều nhu cầu khác như y tế, du lịch, giao thiệp bạn bè hay nói cách khác, chất lượng cuộc sống phải duy trì không thấp hơn nhiều so với lúc còn đi làm, do vậy mình mới cần chuẩn bị ngay từ lúc này". Sau khi nghe tư vấn, chị Nguyệt đã quyết định sử dụng sản phẩm đầu tư định kỳ (Systematic Investment Plan) và mua bảo hiểm cho anh Hải, chồng chị là nguồn thu nhập chính trong gia đình, gói 1 tỉ đồng.

Thực ra, việc hoạch định tài chính còn khá mới mẻ với nhiều người Việt Nam, tuy nhiên tại các nước phát triển, việc hoạch định tài chính của người dân đã được thực hiện từ lâu và trở thành một thói quen. Trong tương lai, SmartChoice sẽ tiếp cận các doanh nghiệp để tổ chức các buổi hội thảo về hoạch định tài chính nhằm cấp nhật những sản phẩm dịch vụ tài chính tối ưu nhất, cũng như nâng cao sự gắn kết giữa người lao động và người sử dụng lao động bằng việc nhận thức rõ tầm quan trọng của hoạch định tài chính.

