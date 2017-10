Thương lái 'tuyển quân' xếp hàng mua iPhone X

Việc xếp hàng để mua iPhone mới không quá xa lạ. Tại Việt Nam, do không thuộc thị trường trong đợt đầu bán ra, người mua buộc phải sang các khu vực khác như Singapore, Hong Kong, Mỹ... trong đó chủ yếu vẫn là Singapore do khoảng cách địa lý không xa và giá bán cũng tốt hơn so với những nơi khác. Tuy nhiên, người xếp hàng trong nước khi qua Singapore đa phần được thuê bởi thương lái - những người muốn đưa iPhone về nước sớm để bán kiếm lời.