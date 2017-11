SATRA đưa vào hoạt động cửa hàng Satrafoods thứ 150

Khai trương cửa hàng Satrafoods thứ 150

Đây là cửa hàng thứ 10 trên địa bàn quận và Thủ Đức cũng là một trong số các quận, huyện ngoại thành TP HCM có nhiều cửa hàng Satrafoods nhất.



Từ đầu năm 2017 đến nay, SATRA đã đưa vào hoạt động thêm 50 cửa hàng Satrafoods, trải dài khắp các quận - huyện nội, ngoại thành TP HCM và các tỉnh - thành lân cận, cụ thể là 140 cửa hàng ở TP HCM và 10 cửa hàng ở TP Cần Thơ. Trong đó tập trung mở rộng cửa hàng ra các quận, huyện ngoại thành như Thủ Đức, Củ Chi, quận 12 (10 cửa hàng), Bình Chánh (4 cửa hàng)…

Trong nhiều năm qua, thương hiệu Satrafoods đã gắn liền với những người tiêu dùng theo tiêu chí "Hàng tận gốc - Tươi mỗi ngày", cung cấp cho người nội trợ những thực phẩm tươi, ngon, có xuất xứ rõ ràng, giá cả hợp lý và nhất là đảm bảo tuyệt đối an toàn vệ sinh thực phẩm thông qua các sản phẩm như thịt heo 100% VietGAP của VISSAN, gạo SATRA, 100% rau, củ, quả an toàn, dòng thực phẩm sơ chế, tẩm ướp hợp vệ sinh…

Satrafoods cung cấp những thực phẩm tươi, ngon, có xuất xứ rõ ràng, giá cả hợp lý (Ảnh: SATRA)

Theo ông Giang Minh Trường, Giám đốc Trung tâm Điều hành chuỗi cửa hàng thực phẩm tiện lợi Satra, để bảo đảm chất lượng hàng hóa, ngoài việc đưa ra các tiêu chuẩn cụ thể, Satrafoods còn thường xuyên phối hợp với địa phương giám sát quy trình nuôi, trồng của nhà sản xuất nhằm bảo đảm việc thực hiện đúng các quy định của tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP hoặc tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm trên từng sản phẩm. Cũng theo ông Trường, hiện Satrafoods đã liên kết và đang tiêu thụ nông sản của nhiều địa phương như Long An, Tiền Giang, Lâm Đồng, Củ Chi... Trong đó, Long An và Lâm Đồng là 2 địa phương cung cấp lượng rau củ quả nhiều nhất cho Satrafoods và đây cũng là những sản phẩm được tiêu thụ với khối lượng lớn.

Satrafoods có không dưới 4.000 mặt hàng phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân tại mỗi cửa hàng (Ảnh:SATRA)

Bên cạnh đó, dòng thực phẩm chế biến của CJ Cầu Tre, APT, Agrex Sài Gòn… - là những đơn vị thành viên của SATRA - được bày bán trong các cửa hàng Satrafoods luôn có chất lượng cao và giá thành hợp lý.

SATRA đã và đang đưa thêm ngày một nhiều các mặt hàng sơ chế, tẩm ướp vào chuỗi cửa hàng thực phẩm tiện lợi Satrafoods (Ảnh: SATRA)

Nói về định hướng phát triển của hệ thống bán lẻ, ông Nguyễn Phúc Khoa, Phó Tổng Giám đốc SATRA, cho biết: Chúng tôi rất tự tin trong việc phát triển mạng lưới bán lẻ của mình khi chọn lối đi riêng thiên về thực phẩm, đặc biệt là thực phẩm tươi sống phục vụ bữa ăn hằng ngày của mọi gia đình. Lối đi đó phù hợp với thế mạnh của SATRA khi SATRA đang sở hữu các doanh nghiệp thành viên, các công ty con có thương hiệu và uy tín thương trường trong lĩnh vực thực phẩm như VISSAN, CJ Cầu Tre, Cofidec, Heineken Việt Nam.. và nhất là chợ đầu mối nông thủy hải sản Bình Điền có khả năng cung ứng hàng ngàn tấn hàng hóa mỗi ngày, đồng thời giúp chúng tôi thực hiện trách nhiệm cộng đồng khi có thể hỗ trợ nông dân tiêu thụ tốt sản phẩm. SATRA đang nỗ lực tiến hành các chương trình liên kết mới một cách tích cực, chú trọng hỗ trợ nông dân hoàn thiện chất lượng sản phẩm mới để có thêm nhiều sản phẩm ngon, lành phục vụ người tiêu dùng.

Từ trên 2.000 mặt hàng vào những năm đầu mới thành lập, giờ đây, chuỗi Satrafoods đã có không dưới 4.000 mặt hàng phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân tại mỗi cửa hàng, trong đó, có hơn 80% là thực phẩm.

Thành lập ngày 2-11-1995, đến nay, Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH một thành viên (SATRA) là một trong 10 doanh nghiệp nhà nước hàng đầu trực thuộc UBND TP HCM với khoảng 60 công ty thành viên hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất chế biến và thương mại dịch vụ; sở hữu các doanh nghiệp thành viên, các công ty con có thương hiệu và uy tín lâu năm trong lĩnh vực thực phẩm như VISSAN, CJ Cầu Tre, Cofidec, Heineken Việt Nam, chợ đầu mối nông thủy hải sản Bình Điền và hệ thống bán lẻ SATRA bao gồm Siêu thị Sài Gòn (số 460 đường Ba tháng Hai, quận 10), Siêu thị Phạm Hùng (Trung tâm thương mại Centre Mall Phạm Hùng, C6/27 đường Phạm Hùng, huyện Bình Chánh), Siêu thị TAX (lầu 2, Lucky Plaza, 38 đường Nguyễn Huệ/69 đường Đồng Khởi, quận 1), Chuỗi cửa hàng thực phẩm tiện lợi Satra (Satrafoods), hệ thống nhà hàng Việt, Satra Bakery & Café.