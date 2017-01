Ông Michael Kelly được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch AmCham Việt Nam

Trong vai trò mới, ông sẽ đóng vai trò như là cầu nối tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp Mỹ đầu tư tại Việt Nam, tiếp tục mở rộng hơn các đường hướng phát triển mà ông đã và đang thực hiện trong cương vị là Chủ tịch điều hành cấp cao và Tổng Giám đốc điều hành của The Grand Hồ Tràm Strip - khu nghỉ dưỡng phức hợp hàng đầu của Việt Nam và là công ty có vốn đầu tư tư nhân lớn nhất của Mỹ tại Việt Nam.

The Grand Hồ Tràm Strip là một trong những dự án đầu tư lớn của Mỹ tại Việt Nam, với hơn 1 tỷ USD trong số vốn cam kết đã được triển khai. Dưới sự lãnh đạo của ông Michael Kelly, The Grand Hồ Tràm Strip đã đẩy mạnh tiến độ đầu tư, tăng cường làm việc với các cấp lãnh đạo quốc gia và tỉnh nhằm phát triển phù hợp với hướng phát triển du lịch Việt Nam. Thể hiện vai trò The Grand Hồ Tràm Strip ngày càng đóng góp tích cực hơn trong mối quan hệ giao thương giữa hai quốc gia Việt – Mỹ, ông Kelly đã tham gia sự kiện xúc tiến đầu tư giữa hai quốc gia nhân chuyến thăm của tổng thống Mỹ Obama đến Việt Nam vào tháng 5-2016. Tại đây, The Grand Hồ Tràm Strip ký kết MOU chiến lược với hai thương hiệu lớn của Việt Nam là CotecCons và VietJet. Ngoài vị trí lãnh đạo chủ chốt tại AmCham, ông Kelly còn làm Chủ tịch Ủy ban Du lịch của AmCham, hỗ trợ mục tiêu phát triển du lịch Việt Nam thông qua các hoạt động thu hút du khách từ Mỹ và các quốc gia khác đến Việt Nam

Về hướng phát triển năm 2017, ông Kelly đã chỉ đạo một số thay đổi nhằm đa dạng hóa hạng mục đầu tư của The Grand Hồ Tràm Strip vào những lãnh vực mới, bao gồm việc xây dựng sân bay tại Bà Rịa Vũng Tàu, khu phức hợp giải trí mới tại Hồ Tràm Strip. Nối tiếp thành công sự kiện giải gôn quy mô Châu Á Hồ Tràm Open thuộc khuôn khổ giải Asian Tours, The Grand Hồ Tràm Strip sẽ tổ chức sự kiện này với tên gọi mới Hồ Tràm Players Championship vào năm nay.