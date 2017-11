Mỹ phẩm trắng da: 5 ngày lột xác 'trắng như Ngọc Trinh'?

Mỹ phẩm trắng da: 5 ngày lột xác 'trắng như Ngọc Trinh'?

Hàng Nhật giá 195 ngàn đồng

Tâm lý muốn có được làn da trắng như trứng gà bóc, trắng như Ngọc Trinh,... luôn là ao ước của nhiều chị em. Sau khi kem lột trắng da bị tẩy chay, mấy năm gần đây, trên thị trường lại bùng nổ các sản phẩm làm trắng da khác như: viên uống trắng da từ bên trong, sữa non kích trắng từ bên ngoài,... Những sản phẩm này được rao bán tràn ngập trên các trang mạng xã hội. Chỉ cần vào trang tìm kiếm gõ cụm từ "sữa non kích trắng" hay "viên uống trắng da", ngay lập tức sẽ cho ra hàng triệu kết quả.

Đáng chú ý, trong các quảng cáo rao bán mỹ phẩm làm trắng hay thực phẩm chức năng làm trắng da, đa phần chủ hàng đều khẳng định là hàng nhập khẩu từ các nước như: Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan,... giá bán dao động từ 195.000-1.400.000 đồng/sản phẩm tuỳ xuất xứ.

Sữa non kích trắng da cũng đang được bán với giá khá rẻ

Đơn cử, trên facebook bán hàng onlien có rao bán sản phẩm viên uống trắng da Vitamin C.V với mức giá chỉ 350.000 đồng/gói 60 viên. Theo lời quảng cáo của facebook này thì viên uống trắng C.V xuất xứ từ Thái Lan, thành phần thiên nhiên được làm từ collagen cá hồi, vitamin C và cam tươi,... Khi uống viên này da sẽ trắng từ bên trong, không gây kích ứng da. Uống hết một gói 60 viên, liều lượng 2 viên/ngày, sẽ có làn da trắng sáng như mong muốn.





Trên một trang onlien cá nhân khác còn quảng cáo loại viên uống trắng da R.A của Mỹ với công dụng thần kỳ không chỉ làm trắng da, trị nám, tàn nhang mà còn có tác dụng chống stress, kéo dài tuổi thọ, thải độc gan.

"Mỗi ngày uống từ 2-3 viên, đến ngày thứ 5 bắt đầu có tác dụng, da sẽ trắng ra trông thấy và uống tiếp khoảng 2 tháng sau thì sẽ giúp ra trắng hồng tự nhiên mà không phải bôi bất cứ loại kem nào khác", tư vấn không có nguồn gốc của chính người bán hàng cho biết.

Trong khi đó, loại viên uống trắng da của Nhật Bản với giá siêu rẻ chỉ 195.000 đồng/gói 20 viên cũng đang được nhiều chị em truyền tau nhau sử dụng.

Theo lời tư vấn của các facebook bán hàng, đây là thực phẩm chức năng không có tác dụng phụ, mỗi ngày chỉ cần uống một viên. Theo đó, chị em không quá đen chỉ cần uống từ 1-2 gói, còn người da đen đến mấy cũng chỉ cần uống từ 3-5 gói là da sẽ trắng như trứng gà bóc. Thời gian uống càng nhiều, da sẽ càng trắng.

Tương tự, các sản phẩm sữa non kích trắng cũng được quảng cáo với những lời có "có cánh" như làm từ sữa non 100%, có tác dụng làm giảm lượng melamine, bổ sung vitamin, acid amin cho da, an toàn tới mức có thể dùng cả cho da em bé. Giá của các sản phẩm sữa non kích trắng dao động từ 50.000-80.000 đồng với hàng Việt, còn hàng nhập khẩu trên dưới 150.000 đồng/hộp.

Đừng mất tiền mua... bệnh vào người

Trao đổi với PV.VietNamNet, PGS. Trần Đáng, Chủ tịch hiệp hội Thực phẩm chức năng (TPCN) Việt Nam, khẳng định, các loại thực phẩm chức năng uống làm trắng da đang được ran báo rầm rộ trên mạng xã hội với công dụng trắng da nhanh chóng đều là lừa gạt. Bởi, thực phẩm chức năng là một dạng thực phẩm hỗ trợ, phải uống một thời gian dài mới thấy được tác dụng của chúng.

Các loại viên uống trắng da được rao bán tràn ngập trên mạng xã hội "Đó là chưa kể các loại thực phẩm chức năng viên uống trắng da bán trên mạng được quảng cáo là hàng Mỹ, Thái Lan, Nhật Bản,... nhưng thực chất những loại này rất khó kiểm soát về nguồn gốc xuất xứ cũng như chất lượng", PGS. Trần Đáng nói.





Ông khuyến cáo người tiêu dùng nên cẩn trọng, không nên mua các loại thực phẩm chức năng trôi nổi được bày bán trên mạng xã hội, nếu có nhu cầu cần dùng thì nên tìm mua các sản phẩm uy tín, tránh trường hợp mất tiền mua bệnh vào người.

Thực tế, thời gian gần đây, cơ quan chức năng đã bắt giữ nhiều vụ buôn bán các loại mỹ phẩm làm đẹp, thực phẩm chức năng làm đẹp không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Đơn cử, ngày 18/10, cơ quan Quản lý thị trường TP. Hà Nội đã phát hiện và thu giữ 14.000 sản phẩm gồm mỹ phẩm, thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc xuất xứ, ước tính giá trị gần 11 tỷ đồng của Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ TS Việt Nam (phường Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội), do bà Nguyễn Thị Thu Trang làm giám đốc.

Toàn bộ lô hàng từ nguyên liệu đầu vào, khi bị kiểm tra công ty đều không xuất trình được hóa đơn chứng từ. Nhiều dòng sản phẩm mỹ phẩm làm trắng da có dấu hiệu giả nguồn gốc xuất xứ, khi nhãn mác ghi xuất xứ tại New Zealand, Hàn Quốc nhưng thực chất được đóng nhãn mác bao bì tại kho xưởng ở quận Hà Đông.

Bên cạnh đó, khi cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra đối với những sản phẩm còn lại thì toàn bộ sản phẩm này không rõ nơi sản xuất và không công bố chất lượng theo quy định.

Hay như, đầu tháng 7 vừa qua, cơ quan chức năng TP Hà Nội đã kiểm tra và thu giữ nhiều thùng hàng chứa các loại sữa tắm trắng da, muối tắm trắng da, mang nhãn hiệu Clarins nổi tiếng nhập khẩu của Pháp, với tổng số khoảng trên 13.000 lọ. Toàn bộ số hàng trên đều có gắn mác và tem chống hàng giả, nhưng số tem, mác này nghi là... tem giả. Cơ sở mỹ phẩm này cũng đóng tại Hà Đông, Hà Nội.