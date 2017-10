Mua bảo hiểm ở đâu để yên tâm về quyền lợi?

Một số sản phẩm bảo hiểm phân phối tại Sacombank: An Tâm Hưng Thịnh giúp khách hàng có thể chủ động kiểm soát, lựa chọn quyền lợi bảo vệ và đầu tư, thời gian của các kế hoạch tài chính sao cho phù hợp nhất với nhu cầu, hoàn cảnh của khách hàng và gia đình. An Tâm Đầu Tư là sản phẩm kết hợp giữa bảo hiểm nhân thọ và đầu tư sinh lợi với danh mục đầu tư đa dạng và linh hoạt trong việc ra quyết định theo biến động của thị trường. Đại Gia An Phúc là kế hoạch bảo hiểm được thiết kế đặc biệt tập trung vào nhu cầu cần được bảo vệ trước các rủi ro trong cuộc sống. Sản phẩm có số tiền bảo hiểm cao, từ vài tỉ đồng đến vài chục tỉ đồng với mức phí bảo hiểm thấp. Nâng Bước Tương Lai vừa bảo vệ toàn diện trước những rủi ro trong cuộc sống, vừa được đầu tư sinh lợi hiệu quả, đặc biệt con của khách hàng còn được ưu tiên tuyển sinh vào các trường đại học thuộc hệ thống Đại học Quốc tế Laureate tại Mỹ, Úc và Thái Lan. An Tâm Tín Dụng là sản phẩm bảo hiểm khoản vay tại Sacombank. Khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, Dai-ichi Life Việt Nam sẽ thay mặt khách hàng chi trả dư nợ tín dụng và lãi phát sinh cho ngân hàng, giảm gánh nặng cho người thân của khách hàng. Vẹn Toàn Ước Mơ là sản phẩm bảo hiểm dành riêng cho khách hàng tham gia sản phẩm Tiền gửi Tương lai. Dai-ichi Life Việt Nam sẽ chi trả cho khách hàng số tiền bảo hiểm tương ứng số tiền mục tiêu của Tiền gửi Tương lai trong trường hợp xảy ra sự kiện bảo hiểm.