Mang mùa xuân đến hàng ngàn mảnh đời cơ nhỡ

Xuân Đinh Dậu năm nay là năm thứ 14 liên tục Sacombank phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội Chữ thập đỏ, Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật TP HCM và nhiều tỉnh - thành trên toàn quốc tổ chức các ngày hội từ thiện “Ấm tình mùa Xuân” để thăm hỏi, trao tặng quà cho nhiều cụ già neo đơn, người nghèo, trẻ em khuyết tật.

Mùa xuân là thời gian để mọi người sẻ chia, trải lòng với đất trời, với những cảnh ngộ khó khăn và những mảnh đời bất hạnh…

Theo chân Sacombank trong hành trình mang mùa xuân, Tết cổ truyền đến với những mảnh đời cơ nhỡ năm nay, dừng lại tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội Chánh Phú Hòa (huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương), nơi tập trung những người không nơi nương tựa, không còn hoặc không tìm được người thân hoặc có người thân nhưng không có khả năng cưu mang. Bà Trần Thị Chầm (92 tuổi) đã sống 13 năm tại trung tâm cho hay, cuộc sống của bà ở đây rất tốt, bà không những được chăm sóc chu đáo mà các đơn vị bên ngoài cũng rất quan tâm và hay ghé thăm, tặng quà.

Một điểm đến khác của Sacombank là Cơ sở Chăm sóc và Nuôi dưỡng trẻ Khuyết tật Thiên Phước (Quận 12, TP HCM) được thành lập từ năm 1999 bởi linh mục Phan Khắc Từ, đang nuôi dưỡng 60 cháu khuyết tật, nhiễm chất độc da cam. Các cháu đều được chăm sóc, điều trị bệnh, học tập, vui chơi tùy theo thể trạng. Theo các Soeur ở đây, khuyết tật khiến tuổi đời của phần đông các cháu khó vượt qua ngưỡng 15. Khao khát được yêu thương là biểu cảm gần như duy nhất của các cháu. Vậy nên, một nụ cười thân thiện, một cái nắm tay ấm áp cũng đủ làm các cháu an vui.

Soeur Lê Thị Kim Chi, Phó Giám đốc Cơ sở Chăm sóc và Nuôi dưỡng trẻ Khuyết tật Thiên Phước, cho biết: “Tôi rất may mắn vì được làm việc ở đây. Ở nơi này, tôi khám phá ra nhiều điều kỳ diệu, đó là Việt Nam chúng ta có rất nhiều tấm lòng vàng và trái tim người Việt đủ lớn mạnh để ôm trọn nhau trong tình yêu thương, sẻ chia. Các cháu ở đây rất giàu nghị lực. Đến với các cháu, tôi học được rất nhiều bài học về sự nhẫn nại, lòng yêu thương, trắc ẩn và niềm tin vào cuộc sống”.

Một hoàn cảnh đặc biệt nữa trong chuyến thiện nguyện của Sacombank lần này là em Lê Lưu Cẩm Tiên, sinh viên năm thứ nhất Đại học Văn Hiến. Mẹ Tiên mất khi em vừa sinh ra. Cha nghiện rượu, mỗi lần uống say là mắng chửi, đánh đập hai chị em Tiên. Không chịu nổi những trận đòn roi, xúc phạm, Tiên đã bỏ nhà đi lang thang và may mắn thay, năm 2008, tròn 10 tuổi, em đã được nhận về Nhà May Mắn (Quận Bình Tân, TP HCM). Tuy nhiên, khi được hỏi về ước mơ của mình thì em lại vẫn mong sẽ được gặp lại ba và nói với ba là mình vẫn còn thương ba rất nhiều…

Vậy đó, nếu không có Nhà May Mắn, Thiên Phước, Chánh Phú Hòa hay những tấm lòng thiện nguyện cưu mang, yêu thương, thì những trẻ em cơ nhỡ, những cụ già neo đơn, cơ thể bệnh tật, tâm trí tổn thương… làm sao có thể lành lặn, lạc quan trở lại với cuộc đời?… Đó cũng chính là lý do mà Ngày hội từ thiện “Ấm tình mùa xuân” của Sacombank ra đời và tồn tại suốt 14 năm qua. Với kinh phí gần 5 tỉ đồng mỗi đợt tổ chức, tổng kinh phí Sacombank dành cho hoạt động này đã lên đến hơn 43 tỉ đồng.

Những ngày xuân về - Tết đến, thời gian dường như trôi nhanh hơn. Ấy là bởi lòng khát khao được sum họp, được bình tâm suy ngẫm về cuộc đời, về những giá trị nhân văn. Có lẽ, sát cánh cùng những mảnh đời cơ nhỡ, Sacombank không chỉ cho đi, mà còn được nhận lại. Điều họ nhận lại, có khi còn ý nghĩa gấp bội lần những gì đã cho đi, đó chính là sự khơi dậy lòng trắc ẩn và tính thiện mà đôi khi trong cuộc sống bộn bề, nhiều người đã vội vã quên…