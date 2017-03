Mắc bệnh phụ khoa phải làm sao?

Nhân dịp 8-3 vừa qua, phòng khám Đa khoa Hoàn Cầu đã tổ chức buổi tọa đàm tại khuôn viên phòng khám với sự tham gia của tiến sĩ - bác sĩ Bich Le đến từ Mỹ, giải đáp thắc mắc về các bệnh phụ khoa. Tham khảo thêm tại website: http://phukhoa.dakhoahoancau.vn/

Tiến sĩ, bác sĩ Bich Le trong buổi tọa đàm liên quan đến bệnh phụ khoa diễn ra đúng dịp 8-3

Bệnh phụ khoa là gì?

Bệnh phụ khoa là những bệnh liên quan đến cơ quan sinh dục nữ bao gồm những bệnh ở cơ quan sinh dục dưới (âm hộ, âm đạo, cổ tử cung) và các bệnh ở cơ quan sinh dục trên (tử cung, buồng trứng, vòi trứng).

Những nguyên nhân gây ra các bệnh phụ khoa:

Do vệ sinh cơ quan sinh dục không đúng cách. Do quan hệ tình dục không an toàn. Do ảnh hưởng của quá trình sinh nở hoặc nạo phá thai.

. 6 ảnh hưởng nguy hiểm của bệnh phụ khoa:

1. Ảnh hưởng đến sự thụ thai, gây vô sinh, hiếm muộn:

Những bệnh phụ khoa có tác động trực tiếp đến hoạt động của các cơ quan sinh sản. Chúng là nguyên nhân chính dẫn đến hiện tượng vô sinh và hiếm muộn.

2. Ảnh hưởng xấu đến thai nhi:

Viêm phụ khoa làm thay đổi môi trường PH trong tử cung và âm đạo, có ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển của thai nhi, gây ra nhiều biến chứng như sảy thai, sinh non, ngôi thai ngược, băng huyết…

3. Hiện tượng mang thai ngoài tử cung:

Tắc vòi trứng, ống dẫn trứng là 2 bệnh phụ khoa hàng đầu gây ra tình trạng mang thai ngoài tử cung. Tình trạng mang thai ngoài tử cung nếu như không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời sẻ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe sinh sản của chị em, có thể nguy hiểm đến tính mạng.

4. Có thể nguy hiểm đến tính mạng:

Ung thư tử cung và ung thư cổ tử cung là biến chứng nguy hiểm từ các bệnh phụ khoa như viêm lộ tuyến cổ tử cung, viêm cổ tử cung, u xơ cổ tử cung... Hai căn bệnh ung thư này nằm trong nhóm có tỉ lệ gây tử vong cao nhất ở chị em phụ nữ.

5. Ảnh hưởng đến đời sống hằng ngày:

Các triệu chứng của bệnh phụ khoa ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống thường ngày khi đi học hoặc đi làm. Mặt khác, do ảnh hưởng từ các bệnh phụ khoa khiến chị em suy giảm ham muốn tình dục, lãnh cảm. Về lâu dài bệnh phụ khoa sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc lứa đôi, thậm chí dẫn đến sự tan vỡ, li hôn của nhiều cặp vợ chồng.

6. Ảnh hưởng đến tâm lý, trầm cảm:

Viêm phụ khoa không chỉ khiến chị em cảm thấy khó chịu trong sinh hoạt mà nó còn tác động rất lớn đến tâm lý của họ. Chị em sẽ trở nên sống khép kín, thu mình hơn do sợ những người xung quanh nhận ra. Kể cả trong đời sống tình dục, chị em cũng vì xấu hổ nên luôn tìm cách trốn tránh để không quan hệ với chồng.

Chị em phụ nữ nên khám phụ khoa định kỳ:

Theo số liệu thống kê thì có 83,9% chị em từng mắc các bệnh phụ khoa một lần trong đời, có trên 63,9% chị em mắc các căn bệnh phụ khoa, có đến 90% chị em bị viêm nhiễm đường sinh dục, trong đó có đến 70% số chị em mắc bệnh nằm trong nhóm phụ nữ có kiến thức và thu nhập cao. Điều này cho thấy các chị em luôn đứng trước nhiều nguy cơ, tuy nhiên còn khá nhiều chị em vẫn mơ hồ hay chẳng biết gì với những biểu hiện của bệnh phụ khoa. Chỉ khi bệnh đã gây biến chứng thì mới đi gặp bác sĩ.

Qua các số liệu thống kê, chúng ta có thể thấy bệnh phụ khoa là những chứng bệnh rất nguy hiểm chứ không đơn thuần như chị em đã từng nghĩ. Vì thế chị em nên đặc biệt quan tâm đến những thay đổi bất thường trong cơ thể, nếu thấy có những dấu hiệu lạ cần kịp thời đến các phòng khám để chẩn đoán và điều trị. Chị em cũng nên có thói quen đi kiểm tra phụ khoa 6 tháng 1 lần để đảm bảo chắc chắn bản thân mình đang khỏe mạnh. Hãy thực hiện những điều sau để bản thân luôn là một người phụ nữ khỏe mạnh và xinh đẹp!