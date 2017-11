Long An có công viên bạt nhún lớn nhất Việt Nam

Mang tên Jump Arena, công viên trò chơi vận động với tổng diện tích trên 2.000 mét vuông, bao gồm hàng loạt hoạt động thú vị thích hợp với người chơi ở mọi lứa tuổi - từ trẻ em đến thanh thiếu niên, người lớn và đặc biệt là những người yêu thích thể thao do Liên hiệp HTX Thương mại TP HCM - Saigon Co.op hợp tác đầu tư, khai thác tại Co.opmart Tân An, Long An.

Người chơi hào hứng trải nghiệm các trò chơi vận động

Jump Arena mở cửa từ 9 giờ đến 21 giờ hằng ngày, bao gồm 12 trò chơi khác nhau như leo núi trong nhà, thử thách Ninja, leo tường trong nhà, khu vực nhảy bạt nhúng tự do, chạy tự do; khu vực vui chơi cho trẻ, khu bọt xốp, túi hơi, khu nhảy nâng cao, khu bóng rổ, khu bắn súng laser trong nhà, phòng Gym...

Đây là các hoạt động còn mới mẻ tại Việt Nam, hứa hẹn sẽ mang lại nhiều trải nghiệm thú vị cho người chơi. Mỗi khu vực đều có các nhân viên dày dặn kinh nghiệm sẵn sàng hỗ trợ khách hàng cách thao tác để đảm bảo an toàn trong quá trình vận động.