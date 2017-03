Kỷ niệm 63 năm thành lập, Kymdan tưng bừng khuyến mãi

Chắp cánh thương hiệu Việt

Tiếp tục khẳng định chất lượng với 15 đặc tính ưu việt sau khi được chứng nhận khả năng kháng khuẩn và kháng nấm mốc, Kymdan bước sang tuổi mới với niềm tự hào là thương hiệu đẳng cấp; được xem là sự đầu tư thông minh cho sức khỏe.

Không chỉ bán sản phẩm mà quan trọng là bán sự hài lòng, hơn 60 năm qua, những tấm nệm thông minh Kymdan hiểu rõ cơ thể khách hàng cần gì. Được giới y khoa gọi là nệm của sức khỏe, nệm Kymdan làm từ 100% latex cao su thiên nhiên ở dạng bọt, dẻo dai, có khả năng chịu lực và tính đàn hồi cao đồng thời có độ cứng tối ưu nâng đỡ cột sống người nằm, không gây cong võng, không gây đau lưng sau khi ngủ… giúp bảo vệ và duy trì ba đường cong sinh lý tự nhiên của người sử dụng đồng thời hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân có các bệnh lý liên quan đến cột sống. Bác sĩ Rodney Rowe, chuyên ngành xương và cột sống tại Úc, chia sẻ: "Sau khi tìm hiểu, tôi nhận thấy sản phẩm nệm Kymdan không chỉ được làm từ cao su thiên nhiên mà còn đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về độ mềm và độ đàn hồi theo yêu cầu của cơ thể, có tác dụng rất tốt trong việc điều trị các chứng bệnh về cột sống. Khi dùng thử và thấy rất tốt, tôi đã đề nghị các bệnh nhân của tôi nên sử dụng loại nệm này. Tôi biết rằng không chỉ riêng tôi mà các bác sĩ chuyên ngành xương, cột sống đa khoa, chỉnh hình hay vật lý trị liệu cũng sẽ khuyên bệnh nhân sử dụng nệm Kymdan".

Đặt quyền lợi khách hàng lên hàng đầu, Kymdan đã không ngừng đầu tư nghiên cứu khoa học, khuyến khích sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng, đầu tư phòng thí nghiệm với trang thiết bị, máy móc thuộc loại hiện đại nhất thế giới. Nhờ quá trình tinh khiết hóa nguyên liệu trước khi đưa vào sản xuất, nệm Kymdan đặc biệt an toàn cho sức khỏe người sử dụng khi loại bỏ hoàn toàn các thành phần độc hại và tác nhân gây ung thư. Sản phẩm nệm Kymdan đã đạt nhiều chứng nhận quốc tế có giá trị như: chứng nhận sản phẩm an toàn, đạt chuẩn kháng cháy của Mỹ 16CFR 1632 và 1633 từ tổ chức Bureau Veritas; chứng nhận sản phẩm được làm từ 100% cao su thiên nhiên, đạt tiêu chuẩn an toàn từ tổ chức UL (Underwriters Laboratories); chứng nhận khả năng kháng khuẩn và kháng nấm mốc (theo tiêu chuẩn JIS Z 2801 và JIS Z 2911:2010)...

Trải qua 63 năm phát triển, thương hiệu nệm Kymdan không chỉ là người bạn đồng hành trong giấc ngủ của người tiêu dùng Việt mà còn được xuất khẩu một cách ổn định và liên tục sang các quốc gia phát triển như EU, Nhật, Mỹ, Úc, Trung Quốc, Singapore, Thái Lan, Hàn Quốc… Kymdan chính thức tăng thời gian sử dụng nệm trung bình từ 20 năm lên 25 năm với thời gian bảo hành đến 10 năm. Sự bền bĩ theo thời gian của sản phẩm Kymdan cũng chính là cách tối đa hóa giá trị gia tăng mà Kymdan dành cho khách hàng. Có thể nói, hành trình 63 năm của Công ty Kymdan được xem là minh chứng cho quá trình xây dựng thành công thương hiệu bằng chất lượng sản phẩm và trách nhiệm với người tiêu dùng. Trong suốt 63 năm qua, Công ty KYMDAN luôn luôn công khai minh bạch rõ ràng các chỉ tiêu chất lượng của sản phẩm một cách rộng rãi cho người tiêu dùng được biết.

Tưng bừng khuyến mãi tháng 3

Chào mừng Quốc tế Phụ nữ 8-3 và kỷ niệm 63 năm thành lập, Công ty Kymdan dành nhiều ưu đãi bất ngờ thông qua nhiều hình thức. Khách hàng mua sản phẩm Kymdan tại bất kỳ cửa hàng Công ty Kymdan trên toàn quốc, mua hàng qua tổng đài 84.8 39 755 333 hoặc đặt hàng qua website kymdan.com, sẽ hưởng một số ưu đãi sau:

- Tặng 1 gối KYMDAN Pillow IYASHI (gối xuất sang Nhật) gồm áo ngoài (hoặc 1 gối KYMDAN Pillow PressureFree hoặc 1 gối KYMDAN Pillow Glory) khi mua sản phẩm Kymdan có giá trị từ 18.000.000 đồng đến dưới 25.000.000 đồng.

- Tặng 2 gối KYMDAN Pillow IYASHI (gối xuất sang Nhật) gồm áo ngoài (hoặc 2 gối KYMDAN Pillow PressureFree hoặc 2 gối KYMDAN Pillow Glory) khi mua sản phẩm Kymdan có giá trị từ 25.000.000 đồng trở lên.

- Mua bất kỳ sản phẩm gối Kymdan, Quý khách hàng nhận ưu đãi giảm giá gối lên đến 15%, tặng thêm áo gối cùng quy cách và voucher trị giá 500.000 đồng dùng để mua sản phẩm Kymdan có giá trị từ 10.000.000 đồng trở lên.

Song song đó, Kymdan còn tổ chức sự kiện tư vấn, quảng bá sản phẩm tại các trung tâm thương mại với mức ưu đãi đặc biệt dành cho khách mua hàng trực tiếp tại quầy sự kiện như sau:

Khách hàng mua bất kỳ sản phẩm gối Kymdan, nhận ưu đãi giảm giá gối lên đến 15%, tặng voucher trị giá 500.000 đồng, nhận thêm áo gối Kymdan cùng quy cách đối với sản phẩm gối khi mua gối Kymdan 100% cao su thiên nhiên, drap bộ cao cấp Kymdan thoáng mát, khăn tắm cao cấp Kymdan Premium nhập khẩu từ Ấn Độ. Đặc biệt trong 2 ngày: 8-3 (dành cho 100 khách hàng nữ đầu tiên) và 19-3 (dành cho 200 khách hàng đầu tiên) khi mua 3 sản phẩm cùng loại sẽ nhận ngay quà tặng là 1 sản phẩm cùng loại (có giá trị đến 35% giá trị đơn hàng). Chương trình được dành riêng cho sản phẩm gối, drap, hộp khăn cao cấp Kymdan.

Các địa điểm diễn ra sự kiện:

. Vincom Center Bà Triệu (cổng Techcombank), 191 Bà Triệu, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội (từ ngày 11-3 đến 30-3-2017)

. Vincom Center Ngô Quyền (sảnh 2), số 910A Ngô Quyền, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng (từ ngày 11-3 đến 30-3-2017)

. Saigoncentre (sảnh L3), 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Q.1, TP HCM (từ ngày 6-3 đến 24-3-2017)

. Vivo city, 1058 Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phong, Q.7, TP HCM, Central Court C (từ ngày 15-3 đến 2-4-2017)

. Vincom Center Xuân Khánh (cổng chính), số 209 đường 30-4, Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ (từ ngày 11-3 đến 30-3-2017).