Khách hàng đặt cọc mua iPhone 8 sụt giảm mạnh

Sản phẩm iPhone 8/8Plus chính hãng đã chính thức được bán tại thị trường Việt, tuy nhiên, số lượng iPhone 8/8Plus tiêu thụ tại hai hệ thống lớn Thế Giới Di Động và FPT Shop trong ngày mở bán đầu tiên (10/11) chưa bằng một nửa so với thế hệ trước đó, iPhone 7 và 7 Plus.

Ông Đặng Thanh Phong, phụ trách truyền thông của Thế Giới Di Động cho biết, tính đến ngày mở bán, tức sau 8 ngày cho người dùng đặt cọc, tại hệ thống bán lẻ Thế Giới Di Động đã có 7.000 người đăng ký mua, trong đó 5.000 người đã đặt cọc và thường phần lớn số lượng máy đặt cọc sẽ được hệ thống sẽ giao tới khách hàng trong ngày đầu tiên.

Trong khi đó, bộ đôi iPhone 7 và 7 Plus một năm trước đó, lượng đăng ký và đặt cọc tại hệ thống bán lẻ đang chiếm hơn 40% thị phần cả nước này lên tới 11.800 và 9.000 người, gần gấp đôi so với hai sản phẩm mới nhất của Apple.

Tại hệ thống bán lẻ lớn thứ hai là FPT Shop, lượng đặt cọc mua iPhone 8 và 8 Plus còn sụt giảm lớn hơn rất nhiều nếu so với bộ đôi iPhone thế hệ trước đó.

Cụ thể, trong khi hai sản phẩm iPhone 7 và 7 Plus đạt được số lượng đặt cọc là 12.000 máy, thì năm nay, đối với bộ đôi iPhone 8 và 8 Plus, số lượng đặt cọc tại hệ thống FPT Shop chỉ chưa bằng 1/4, tương đương với hơn 3.000 đơn đặt cọc.

Chỉ riêng ngày đầu mở bán cũng như chỉ xét tại hai hệ thống bán lẻ Thế Giới Di Động và FPT Shop – dù đây là những chuỗi bán lẻ có thị phần lớn nhất – thì chắc chắn cũng sẽ không phản ánh chính xác tuyệt đối về số lượng và nhu cầu về sản phẩm iPhone 8 và 8 Plus mà người Việt mua sắm, do còn có các hệ thống và các cửa hàng nhỏ lẻ khác bán ra.

Tuy nhiên, số lượng đặt cọc và bán ra của các hệ thống lớn trong ngày đầu tiên thường sẽ phản ánh tương đối về độ hot của sản phẩm và mức độ quan tâm của người tiêu dùng.

Đại diện nhiều hệ thống cho biết, lý do không đạt được số lượng người mua iPhone 8 và 8 Plus lớn như bộ đôi iPhone 7 trước đó vì một số đông người dùng có nhu cầu và khả năng chi trả đều đang đợi iPhone X, bởi đây mới là sản phẩm hoàn toàn khác biệt so với các đời iPhone trước đó – khi được thiết kế với màn hình tràn cạnh.

Ngoài ra, lượng người mua bộ đôi iPhone 8 và 8 Plus thấp hơn nhiều so với hai sản phẩm iPhone 7 và 7 Plus, theo ông Nguyễn Lạc Huy, đại diện hệ thống bán lẻ CellphoneS, là do hai sản phẩm mới nhất của Apple không có nhiều điểm khác biệt so với iPhone 7 và 7 Plus và cũng chỉ là bản nâng cấp của hai sản phẩm này.