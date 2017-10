Hàng loạt ưu đãi mới từ BIDV

BIDV luôn không ngừng nghiên cứu, xây dựng các sản phẩm/gói sản phẩm, dịch vụ tài chính cá nhân tốt nhất, cạnh tranh nhất, từ những sản phẩm dịch vụ giản đơn cho đến các gói sản phẩm dịch vụ chuyên biệt dành riêng cho các khách hàng quan trọng nhằm đáp ứng từ những nhu cầu nhỏ nhất của khách hàng:

Với chương trình Khách hàng mới, Ưu đãi mới, BIDV dành hơn 3 tỉ đồng ưu đãi cho khách hàng mới gửi tiền tiết kiệm. Theo đó, từ ngày 25-10-2017 đến hết 25-1-2018, BIDV gửi tặng chương trình khuyến mãi dành cho khách hàng mới gửi tiết kiệm. Các khách hàng mới và gửi tiết kiệm trong thời gian khuyến mãi hoặc khách hàng đã từng gửi tiết kiệm tại BIDV nhưng tại thời điểm gửi số dư bằng 0 sẽ được tham gia chương trình. Khách hàng mới khi gửi tiết kiệm bằng Việt Nam đồng sẽ được tặng ngay quà tặng từ 50.000 đồng tại thời điểm gửi.

Với chương trình Gửi thật tiện - Lãi thật cao, từ tháng 9-2017 đến 3-2018, khách hàng gửi tiền VND qua kênh BIDV online và BIDV Smart Banking sẽ được cộng lãi suất lên tới 0,3%/năm với kỳ hạn dưới 12 tháng và 0,1%/năm với kỳ hạn từ 12 tháng trở lên (so với lãi suất niêm yết của tiền gửi tiết kiệm tại quầy).

Với chương trình Tài lộc nhân đôi, đây là chương trình khuyến mãi chứng chỉ tiền gửi áp dụng trên toàn quốc (từ ngày 14-9-2017 đến hết tháng 8-12-2017). Với số tiền gửi từ 60 triệu đồng trở lên ở kỳ hạn 1 tháng trở lên, khách hàng sẽ sở hữu 1 thăm mã số dự thưởng để có cơ hội nhận ngay tiền mặt trị giá từ 20.000 đồng - 1.200.000 đồng và có cơ hội quay số trúng thưởng xe Chevrolet Aveo LT trị giá 500 triệu đồng/giải, hoặc 1 trong 190 chiếc Laptop Apple Macbook Air trị giá 25 triệu đồng/giải vào cuối chương trình.

Với chương trình Ưu đãi mới - Trải nghiệm mới, từ ngày 5-5-2017 đến 31-12-2017, khách hàng trở thành khách hàng thân thiết mới của BIDV được nhận ngay 100.000 đồng vào tài khoản; Khách hàng trở thành khách hàng quan trọng mới của BIDV sẽ nhận ngay 200.000 đồng vào tài khoản.

Với chương trình Thu rộn ràng - ngàn quà tặng, đây là chương trình khuyến mãi giấy tờ có giá áp dụng cho 17 chi nhánh khu vực miền núi phía Bắc (từ ngày 15-9-2017 đến hết 28-11-2017). Với mức tiền gửi quy đổi từ 1,2 tỉ đồng, khách hàng có cơ hội nhận được những món quà tặng trị giá từ 50.000 đồng đến 1,5 triệu đồng. Ngoài ra, khách hàng còn có cơ hội tham gia quay số cuối chương trình với giải thưởng là xe máy tay ga Yamaha Nozza/Sổ tiết kiệm BIDV trị giá 30 triệu đồng. Tổng số 17 giải thưởng may mắn cuối chương trình.

Với chương trình Sẵn sàng trải nghiệm với bộ thẻ dành cho giới trẻ Young Plus - Let's do it, từ ngày 28-8-2017 đến 19-11-2017, khách hàng phát hành và chi tiêu với thẻ Young Plus được tặng vé xem phim CGV, cơ hội nhận quà tặng hấp dẫn như mũ bảo hiểm thời trang, loa Bluetooth, chuyến du lịch Hàn Quốc dành cho 2 người...

Với chương trình NHẬN NGAY 100.000 đồng khi liên kết Ví điện tử MoMo, từ nay đến ngày 31-12-2017, tất cả khách hàng thực hiện liên kết tài khoản BIDV với MoMo sẽ nhận ngay 100.000 đồng để thanh toán, mua sắm mọi thứ trên MoMo. Đặc biệt, sau khi liên kết thành công, nếu chia sẻ MoMo và hướng dẫn mọi người thực hiện liên kết tài khoản giống mình, cả 2 cùng nhận được voucher đa năng trị giá 100.000 đồng/người.

Để biết thêm thông tin chi tiết về nội dung chương trình cụ thể, khách hàng tham khảo tại website www.bidv.com.vn, liên hệ chi nhánh BIDV trên toàn quốc hoặc tổng đài chăm sóc khách hàng 24/7: 1900 9247.

BIDV vinh dự nhận giải thưởng Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất Việt Nam ba năm liên tiếp 2015, 2016 và 2017 do tạp chí The Asian Banker bình chọn.