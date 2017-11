Giải SMIC Golf Challenge Tournament 2017 đã tìm được nhà vô địch

Vượt qua hơn 1.000 gôn thủ cùng với thành tích Gross 72, Handicap 5, Net 67, gôn thủ Nguyễn Mạnh Minh đã xuất sắc trở thành nhà vô địch giải SMIC Golf Challenge Tournament 2017 mùa đầu tiên. Với thành tích trên, gôn thủ Nguyễn Mạnh Minh sẽ nhận được cup lưu niệm, 4 coupon golf Sầm Sơn và 4 coupon golf Quy Nhơn, 1 hộp bóng Titleist Pro V1, 1 golf bag, 1 thẻ hội viên 35 năm sân golf Sầm Sơn, voucher nghỉ dưỡng tại FLC Hotel & Resort trị giá 50 triệu đồng. Tại buổi lễ trao giải SMIC Golf Challenge Tournament 2017 tối 27-11, ông Trịnh Văn Quyết - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn FLC - Chủ tịch HĐTV Công ty Luật TNHH SMiC đã trao giải thưởng danh giá này cho golfer Nguyễn Mạnh Minh.

Ông Trịnh Văn Quyết - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn FLC trao giải thưởng danh giá cho golfer Nguyễn Mạnh Minh

SMIC Golf Challenge 2017 là giải đấu lần đầu tiên giải thưởng Hole in One tại 4 hố par 3 bao gồm 20 xe hạng sang. Cụ thể, giải Hole In One áp dụng cho 3 ngày thi đấu và không giới hạn người trúng giải tại mỗi hố Par-3, một người có thể thắng HIO ở nhiều hố gôn khác nhau, mỗi hố bao gồm 5 xe hạng sang Mercedes và Camry. Tuy nhiên, rất đáng tiếc giải thưởng "khủng" Hole in one hấp dẫn trên đã không tìm được chủ nhân.



Giải thưởng HIO hấp dẫn đã không tìm được chủ nhân

Ngoài ra, gôn thủ Hàn Quốc Cho Chang Geun cũng đoạt giải Eagle ở hố số 4, gôn thủ Nguyễn Mạnh Minh đã xuất sắc đạt Eagle hố 12 và đã nhận được phần thưởng thẻ hội viên VIP 5 năm tại FLC Samson Golf Links, voucher nghỉ dưỡng tại FLC trị giá 30 triệu đồng. Cùng ở hố số 12, gôn thủ Nguyễn Thị Thanh Huyền cũng xuất sắc đạt Eagle cùng ngày, ngoài những giải thưởng trên, gôn thủ Nguyễn Thị Thanh Huyền còn nhận được 1 phần quà từ nhà tài trợ Seilar là bình nước nóng năng lượng mặt trời trị giá 40 triệu đồng.



Gôn thủ Nguyễn Thị Thanh Huyền đạt Eagle hố 12

Ở những giải thưởng khác, ngôi vị nhất bảng A thuộc về golfer Đường Ngọc Thạch (HDC 13, Gross 76, Net 68), bảng B thuộc về golfer Đặng Trung Kiên (HDC 22, Gross 84, Net 70), bảng C (HDC 30, Gross 91, Net 72) và bảng nữ thuộc về golfer Nguyễn Thị Thanh Huyền (HDC 9, Gross 78, Net 69).

Các gôn thủ tranh tài trong giải SMIC Golf Challenge Tournament 2017

SMIC Golf Challenge 2017 khép lại nhưng đã để lại nhiều những ấn tượng tốt đẹp trong lòng các gôn thủ từ quy mô giải đấu, chất lượng, sự quyết tâm của các golfer cho tới sự chuyên nghiệp từ ban tổ chức giải và đặc biệt hơn nữa, đây là giải đấu được tổ chức vào một dịp rất đặc biệt: kỷ niệm 16 năm ngày thành lập Công ty Luật TNHH SMiC (tiền thân của Tập đoàn FLC). Sau hơn 16 năm hoạt động, SMiC đã không ngừng lớn mạnh và trở thành một trong những hãng luật uy tín tại Việt Nam. SMiC nhiều lần được vinh danh là "Hãng luật tiêu biểu của năm", "Luật sư tiêu biểu của năm". Năm 2011, SMiC vinh dự đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho những thành tựu và đóng góp nổi bật trong lĩnh vực tư pháp.



Với ý nghĩa như vậy, giải đấu đã đem lại những kỷ niệm khó quên trong lòng của mỗi gôn thủ tham dự giải đấu.