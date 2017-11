Fam Golf Tournament 2017 chính thức khai mạc tại sân FLC Samson Golf Links

FLC Samson Golf Links, sân golf từng mang lại nhiều giải HIO giá trị lớn cho các gôn thủ, tiếp tục được lựa chọn để mang đến sự may mắn cho các "tín đồ" golf tại giải FAM Golf Tournament 2017. Ngay trong buổi sáng khai mạc đã có hơn 100 gôn thủ tham gia tranh tài và "săn" các giải thưởng hấp dẫn.



Các gôn thủ chụp ảnh lưu niệm trước giờ thi đấu

Đây là giải golf đầu tiên do Công ty Nông sản FAM và Công ty Cổ phần Quản lý sân golf Biscom phối hợp tổ chức.



Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Quản lý sân golf Biscom, Giám đốc chi nhánh Biscom tại Thanh Hóa - cho biết: "Với sự kết hợp hoàn hảo giữa cảnh quan đẹp, điều kiện chơi golf tuyệt vời và các tiện ích về golf tối tân nhất Việt Nam, sân golf FLC Samson Golf Links chắc chắn mang lại những thử thách và trải nghiệm đầy thú vị cho các gôn thủ trong giải đấu FAM Golf Tournament năm nay. Chúng tôi hy vọng giải là cơ hội tốt để tất cả chúng ta cùng giao lưu, học hỏi, xây dựng và thắt chặt các mối quan hệ tốt đẹp".

Ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó TGĐ Công ty CP Quản lý sân golf Biscom, Giám đốc chi nhánh Biscom tại Thanh Hóa - phát biểu tại lễ khai mạc

FAM Golf Tournament 2017 diễn ra trong hai ngày 4 và 5-11-2017 tại sân golf FLC Samson Golf Links, thuộc Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Sầm Sơn. Giải được chia thành 4 bảng đấu, trong đó có 3 bảng dành cho gôn thủ nam, 1 bảng dành cho gôn thủ nữ. Cơ cấu giải thưởng với tổng giá trị hơn 10 tỉ đồng bao gồm xe ô tô hạng sang, thẻ hội viên hạng VIP tại chuỗi các sân golf FLC, voucher nghỉ dưỡng tại hệ thống khu nghỉ dưỡng thương hiệu FLC, cùng nhiều quà tặng giá trị khác.



Ngoài các giải vô địch, nhất, nhì, ba, ban tổ chức cũng dành nhiều phần thưởng hấp dẫn cho các giải kỹ thuật như Nearest to the Pin, Longest Drive, Nearest to the Line, Eagle & Albatross và giải Hole-In-One.

Cup trao giải tại Fam Golf Tournament 2017

Sân golf FLC Samson Golf Links là sân golf dạng links với tiêu chuẩn quốc tế do công ty thiết kế sân golf hàng đầu thế giới Nicklaus Design thiết kế đầu tiên tại Việt Nam. Đây cũng là điểm đến của hàng loạt giải golf tầm cỡ như giải FLC Golf Championship, AMD Golf Challenge 2015, Giải Vô địch Nữ Quốc gia, FLC Vietnam Masters 2017, Danko Golf Championship 2017… Đặc biệt, giải Faros Golf Tournament 2017 có tới 3 gôn thủ giành được giải HIO là 4 chiếc xe hơi hạng sang.



Mới đây, sân golf FLC Samson Golf Links vinh dự nhận giải thưởng "Best Championship Course 2017 - Sân golf tổ chức giải đấu tốt nhất năm 2017" trong cuộc bình chọn "Sân golf tốt nhất Việt Nam" do Tạp chí Golf Việt Nam phối hợp cùng Hiệp hội Golf Việt Nam, Tổng cục Du lịch, Tổng cục Thể dục - Thể thao tổ chức.

Gôn thủ trong buổi thi đấu sáng 4-11

Tham gia FAM Golf Tournament 2017, các gôn thủ không chỉ được thử tài trong một sân golf đẳng cấp với độ khó cao mà còn có cơ hội trải nghiệm hàng loạt dịch vụ cao cấp và tiện nghi bậc nhất cả nước tại FLC Sầm Sơn với khách sạn, resort 5 sao, bể bơi nước mặn lớn nhất Việt Nam, nhà hàng, gym, spa, trung tâm mua sắm, karaoke, khu vui chơi giải trí với vòng quay mặt trời…