Chương trình hỗ trợ phát triển cà phê Buôn Ma Thuột

Theo cam kết này, hai công ty Vinacafé BH và Bình Điền sẽ cùng đơn vị quản lý là Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Lắk và Trung tâm Khuyến nông sẽ tiến hành các bước khảo sát, đánh giá và xây dựng vùng sản xuất cà phê chất lượng theo chuỗi và năng suất cao tại xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột.

Nâng cao giá trị cà phê Buôn Ma Thuột

Sự hợp tác toàn diện của hai công ty về các sản phẩm liên quan đến ngành cà phê Việt Nam, cùng với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thông qua Trung tâm Khuyến nông tỉnh Đắk Lắk và Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên thể hiện sự chung tay của “4 nhà”: nhà nước, nhà nông, nhà khoa học và nhà doanh nghiệp cùng nhau thiết lập một nền tảng chung cho mục tiêu nâng tầm cà phê Buôn Ma Thuột. Theo đó, thông qua chương trình sẽ đưa các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào việc xây dựng thí điểm các mô hình sản xuất cà phê chất lượng, gom các hộ đang canh tác nhỏ lẻ thành một vùng canh tác tập trung, để nâng cao năng suất cho 6 thôn và 6 buôn tại Ea Tu, Buôn Ma Thuột.

“Việc công bố chương trình này là một cột mốc quan trọng của Vinacafé và Bình Điền cùng với tỉnh Đắk Lắk trong hành trình hướng đến mục tiêu nâng cao giá trị hạt cà phê Buôn Ma Thuột, vốn được ví như “hạt ngọc Ban Mê”, đồng thời cũng là tiền đề quan trọng cho việc xây dựng một chương trình hợp tác chiến lược toàn diện đồng bộ và dài hạn nhằm phát triển cà phê Việt Nam trong tương lai không xa” - ông Phạm Quang Vũ, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vinacafé BH cho biết.

Các hoạt động chính của chương trình được xây dựng trên cơ sở bám sát nhu cầu cấp thiết và những thách thức ngày càng gia tăng của ngành sản xuất và canh tác cà phê tại tỉnh Đắk Lắk, đó là các vấn đề cấp thiết liên quan đến chất lượng hạt cà phê và làm sao gom các hộ nông đang canh tác nhỏ lẻ trở thành một vùng canh tác tập trung theo chuẩn để ổn định năng suất chất lượng.

Giải quyết 3 vấn đề lớn

Cách đây 10 năm, cây cà phê đã mang lại cuộc sống ấm no cho hàng triệu người nông dân, nhưng những năm gần đây cà phê cũng mang lại không ít nỗi niềm, năng suất và chất lượng hạt cà phê đều suy giảm dẫn đến giá trị hạt cà phê không tương xứng với công sức mà người nông dân bỏ ra. Đây là hệ quả của 3 vấn đề lớn: vấn đề thực hiện tái canh, vấn đề đất trồng và kỹ thuật thu hoạch chế biến cà phê.

Vấn đề tái canh:

Theo số liệu điều tra của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đắk Lắk, cà phê trên 20 năm tuổi chiếm 23,5% diện tích, từ 15-20 tuổi chiếm 34,9% diện tích. Chiếm 92,79% chủ yếu vẫn là các giống thực sinh cũ, chất lượng kém, không thể thích ứng vời những diễn biến khắc nghiệt của biến đổi khí hậu và dịch bệnh.

Chính những lý do này đã, đang và ngày càng ảnh hưởng trầm trọng đến năng suất thu hoạch của người trồng cà phê. Việc thực hiện tái canh cũng gặp nhiều trở ngại, chủ yếu do người nông dân thiếu vốn, thiếu kiến thức về kỹ thuật tái canh lẫn khả năng tiếp cận nguồn vốn, chần chừ trong việc tái canh vì phải mất đến 2-3 năm không có thu hoạch từ cây cà phê, do đó đời sống người nông dân khó khăn do không có thu nhập nào khác.

Vấn đề đất trồng:

Biến đổi khí hậu, thâm canh, chạy theo lợi nhuận, sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật chưa hợp lý... đã khiến đất trồng cà phê tại Đắk Lắk ngày càng xuống cấp, thoái hóa trầm trọng. Trong khi đó, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật của người nông dân như việc sử dụng phân bón, kỹ thuật bón phân cho loại đất trong từng thời kỳ sinh trưởng phát triển của cây không đúng quy trình, khuyến cáo của các nhà sản xuất đã ảnh hưởng nhiều đến độ phì nhiêu của đất. Ngoài ra, người nông dân cũng chưa nắm vững kỹ thuật nên dẫn đến lạm dụng nước, lượng nước tưới dư thừa cuốn theo (gây thất thoát) nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho cây.

Kỹ thuật thu hoạch và chế biến:

Một trong những nguyên nhân quan trọng của việc cà phê Việt Nam mất sản lượng và giảm chất lượng sau thu hoạch, đó là thói quen thu hoạch hạt cà phê xanh và chín lẫn lộn. Cũng theo số liệu điều tra của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đắk Lắk, tỉ lệ quả chín của sản phẩm thu hoạch đạt yêu cầu kỹ thuật (đạt 90%) chỉ chiếm có 2%, còn lại phần lớn có tỉ lệ quả chín từ 70%-90%, chiếm 58%, đây là yếu tố chính làm giảm chất lượng sản phẩm cà phê tỉnh Đắk Lắk trong những năm qua. Ngoài ra, kỹ thuật sơ chế, phơi sấy, bảo quản hạt cà phê thu hoạch của người trồng cà phê còn non kém cũng dẫn đến chất lượng hạt nát vụn, ẩm mốc.

Chương trình Hỗ trợ Phát triển Cà phê Buôn Ma Thuột sẽ khắc phục những khó khăn mà người nông dân trồng cà phê đang phải đối mặt như: thiếu vốn, thiếu hiểu biết về quy trình kỹ thuật canh tác, sự thoái hóa đất đai cũng như sự lão hoá của cây cà phê... dẫn đến chất lượng hạt cà phê chưa cao, đời sống người nông dân chưa được cải thiện. Chương trình này được xây dựng với sự chung sức, đồng lòng của “4 nhà”… với chiến lược xuyên suốt là đặt yếu tố con người làm trọng tâm, hướng đến lợi ích lâu dài của người nông dân trồng cà phê, từ đó tạo đà phát triển bền vững, cải thiện được đời sống của người nông dân trên chính mảnh đất được thiên nhiên ban tặng và góp phần nâng cao vị thế cà phê Việt trên bản đồ cà phê thế giới.

Hợp tác hỗ trợ phát triển cà phê Buôn Ma Thuột

Ông Võ Văn Phu, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Phân bón Bình Điền, cũng chia sẻ: “Tuy đây mới chỉ là những bước đi đầu tiên trong chương trình hỗ trợ đời sống người nông dân trồng cà phê, nâng cao chất lượng cà phê Việt, toả sáng những “hạt ngọc Ban Mê”… nhưng tất cả những thành viên cùng chí hướng xây dựng Chương trình Hỗ trợ Phát triển Cà phê Buôn Ma Thuột đều thể hiện rất rõ quyết tâm của mình thông qua những chương trình hành động cụ thể và cam kết đặt lợi ích của người nông dân lên đầu, sẵn sàng đồng hành cùng những người nông dân trồng cà phê trên chặng đường nhiều thử thách sắp tới”.

Giới thiệu Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa

Vinacafé BH là một công ty kinh doanh đồ uống ở Việt Nam với nhiều sản phẩm đa dạng bao gồm cà phê hòa tan, ngũ cốc dinh dưỡng và đồ uống đóng chai. Bắt đầu hoạt động từ năm 1968, công ty đã phát triển danh mục sản phẩm cũng như thiết lập hệ thống phân phối sâu rộng, giữ thị phần số 1 trong ngành cà phê hòa tan và vị trí hàng đầu trong ngành hàng đồ uống có thương hiệu tại Việt Nam. Danh mục sản phẩm phong phú của Vinacafe’ Biên Hòa bao gồm các thương hiệu mạnh được người tiêu dùng công nhận và tin tưởng như Vinacafé, Wake-Up, Phinn, Wake-Up 247 và Kachi.

Giới thiệu Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền

Chiếm lĩnh thị trường nội địa khắp từ Bắc vào Nam, giữ vị thế tiên phong trong xuất khẩu nhờ cung cấp các sản phẩm chất lượng cao và sự đồng hành cùng người nông dân, đi kèm hệ thống phân phối rộng lớn, Công ty CP Phân bón Bình Điền đã trở thành thương hiệu tiêu biểu trong ngành phân bón, giữ vai trò quan trọng vào công cuộc xây dựng nền nông nghiệp bền vững tại Việt Nam cũng như góp phần vinh danh hàng Việt trên thị trường thế giới.

Sở hữu hệ thống gồm 1 nhà máy lớn đặt tại Long An và 4 công ty con tại Lâm Đồng, Tây Ninh, Quảng Trị và Ninh Bình, hằng năm, Bình Điền có khả năng sản xuất và cung ứng cho thị trường trên 1,5 triệu tấn phân bón các loại như NPK, NPK+TE, NPK+TE+ A-A (Agrotain-Avail), NPK chuyên dùng, hữu cơ, bón lá… mang thương hiệu Đầu Trâu, đáp ứng trên 20% nhu cầu phân bón NPK của cả nước và xuất khẩu sang một số nước lân cận như Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan…