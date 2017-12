BIDV xuất sắc nhận giải "Ngân hàng bán lẻ tiêu biểu nhất"

Đây là giải thưởng trong khuôn khổ Diễn đàn Ngân hàng Bán lẻ 2017 (Vietnam Retail Banking Forum 2017) do Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam và Tổ chức dữ liệu Quốc tế IDG đồng tổ chức tại Hà Nội. BIDV đồng thời nhận tiếp giải thưởng "Sản phẩm dịch vụ sáng tạo độc đáo năm 2017" dành cho dịch vụ BIDV SmartBanking. Đây là các hạng mục giải thưởng quan trọng nhất của bộ giải thưởng Vietnam Outstanding Banking 2017.



Các giải thưởng nằm trong Vietnam Outstanding Banking Awards được xét duyệt dựa trên nhiều tiêu chí khắt khe và được đánh giá một cách khách quan, độc lập bởi các chuyên gia đại diện các cơ quan Chính phủ, Bộ ngành, Hiệp hội trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng.



Giải thưởng "Ngân hàng bán lẻ tiêu biểu nhất năm 2017" tiếp tục là sự ghi nhận những nỗ lực và thành tựu của BIDV trong hơn 10 năm triển khai đẩy mạnh hoạt động ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng này. BIDV được biết đến là một trong những ngân hàng TMCP lâu đời nhất Việt Nam, được thành lập từ năm 1957. Với vai trò tiên phong, BIDV đã chủ động xây dựng, phát triển, bồi đắp vào thành quả đổi mới, phát triển của đất nước và ngành ngân hàng. Những chuyển biến tích cực trong quản trị điều hành, hoạt động kinh doanh của BIDV những năm qua tiếp tục giữ vững nhịp tăng trưởng bền vững, an toàn và hiệu quả.



Ông Nguyễn Mai Khanh - Giám đốc Ban Phát triển Ngân hàng Bán lẻ BIDV - nhận giải thưởng Ngân hàng Bán lẻ tiêu biểu nhất 2017

Tính đến ngày 30-9-2017, BIDV tiếp tục là ngân hàng thương mại cổ phần có quy mô tổng tài sản lớn nhất hệ thống ngân hàng tại Việt Nam; đạt trên 1,1 triệu tỉ đồng; nhân lực đạt trên 25 ngàn người; mạng lưới rộng khắp với hơn 1.000 chi nhánh, phòng giao dịch trên 63 tỉnh, thành cả nước với nhiều điểm giao dịch bán lẻ theo chuẩn quốc tế cùng các khu trải nghiệm dịch vụ tài chính hiện đại; hơn 32.000 điểm kết nối ATM/POS; hiện diện thương mại tại 7 quốc gia, vùng lãnh thổ: Lào, Campuchia, Myanmar, Đài Loan (Trung Quốc), Nga, Séc, Hồng Kông. BIDV có nền tảng gần 9 triệu khách hàng là các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân; có quan hệ thanh toán với trên 1.700 định chế tài chính trên toàn cầu… Hoạt động bán lẻ của BIDV không ngừng được củng cố và vững chắc với các bước phát triển vượt bậc về quy mô, hiệu quả, chất lượng.

BIDV luôn chú trọng đẩy mạnh các kênh phân phối hiện đại theo hướng an toàn, hiệu quả, đồng thời gia tăng tương tác với khách hàng thông qua internet banking, mobile banking, Trung tâm Chăm sóc khách hàng 24/7 và Trung tâm Mạng xã hội. Từ những nỗ lực đó, BIDV đang trở thành ngân hàng tiên phong trên thị trường ứng dụng các thành tựu nổi bật của Cách mạng công nghiệp 4.0 trong việc triển khai nhiều sản phẩm dịch vụ mới mang tính cạnh tranh cao, giàu hàm lượng công nghệ thông tin.

Cụ thể, BIDV là một trong những ngân hàng đầu tiên triển khai một loạt dịch vụ tiện ích, công nghệ cao, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng như: Ứng dụng BUNO, dịch vụ "Bán ngoại tệ trực tuyến", "đăng ký mua ngoại tệ trực tuyến", thanh toán SamsungPay qua thẻ ghi nợ BIDV... và đặc biệt là dịch vụ Ngân hàng qua điện thoại di động - BIDV SmartBanking. BIDV Smart Banking là sản phẩm nổi trội, nhiều tiện ích, tốc độ phát triển khách hàng sử dụng cao gấp 2-3 lần các ứng dụng khác, nhiều tính năng mới như trợ lý ảo, trò chuyện, thanh toán QRPay, mua sắm… Với nhiều tính năng và tiện ích nổi bật, đặc biệt thân thiện với người sử dụng, BIDV SmartBanking đã vinh dự đạt được giải thưởng "Sản phẩm dịch vụ sáng tạo, độc đáo năm 2017".

BIDV cũng xác định mục tiêu không chỉ giữ vững vị thế của ngân hàng bán lẻ tốt nhất và có thương hiệu bán lẻ số 1 Việt Nam mà còn vươn tầm ảnh hưởng ra khu vực ASEAN và quốc tế. Theo đó, BIDV đang và sẽ triển khai một chiến lược toàn diện từ mở rộng quy mô mạng lưới giao dịch, chuyển dịch kênh phân phối hiện đại, phát triển nguồn nhân lực bán lẻ chuyên nghiệp, thân thiện, đồng thời tăng cường đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT trong hoạt động bán lẻ… nhằm không ngừng gia tăng trải nghiệm của khách hàng và củng cố giá trị cốt lõi "Khách hàng là trọng tâm cho mọi hoạt động ngân hàng bán lẻ của BIDV".

Với những nỗ lực đó, trong những năm gần đây, BIDV đã vinh dự nhận được nhiều giải thưởng có uy tín trong nước và quốc tế trong lĩnh vực Ngân hàng bán lẻ: "Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam 3 năm liên tiếp 2015, 2016 và 2017 " do Tạp chí The Asian Banker bình chọn. Nhiều sản phẩm bán lẻ cũng đạt giải thưởng như "Giải thưởng sản phẩm cho vay nhà ở tốt nhất Việt Nam 2016 và 2017" do Tạp chí The Asian Banker bình chọn, Giải thưởng "Dịch vụ Thẻ tín dụng & dịch vụ thanh toán Thẻ POS/ATM tốt nhất Việt Nam 2016" do Tạp chí International Finance Magazine bình chọn; Giải thưởng "Ngân hàng có hoạt động Mạng xã hội tốt nhất Việt Nam 2016" do Tạp chí Asian Banking & Finance bình chọn; Giải thưởng "Ngân hàng điện tử tiêu biểu năm 2014 và 2015" do VNBA và IDG bình chọn; đặc biệt là giải thưởng "Sản phẩm dịch vụ sáng tạo độc đáo 2017" và "Ngân hàng bán lẻ tiêu biểu nhất 2016 và 2017" do VNBA và IDG bình chọn.