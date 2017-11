BIDV là “ngân hàng cung cấp dịch vụ ngoại tệ tốt nhất Việt Nam”

Lễ trao giải được tổ chức tại Toronto, Canada với sự tham gia của các định chế tài chính tại gần 100 quốc gia trên toàn thế giới. Giải thưởng về hoạt động ngoại hối năm 2017 của Global Finance cũng vinh danh các ngân hàng tên tuổi lớn như UBS (Ngân hàng cung cấp dịch vụ ngoại hối tốt nhất thế giới), Citi Bank (Ngân hàng cung cấp dịch vụ ngoại hối tốt nhất khu vực Mỹ Latinh), HSBC (Ngân hàng cung cấp dịch vụ ngoại hối tốt nhất Hồng Kông)…



BIDV được lựa chọn dựa trên các tiêu chí về doanh số giao dịch ngoại tệ lớn nhất Việt Nam với thị phần tăng trưởng đều đặn qua các năm, áp dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến và khả năng đáp ứng các giao dịch ngoại tệ với khối lượng lớn. Với sự chủ động và tư duy đổi mới, BIDV là một trong những ngân hàng tiên phong trong việc cung cấp sản phẩm bán ngoại tệ trực tuyến cho khách hàng cá nhân qua ứng dụng Internet Banking, cho phép khách hàng đăng ký mua ngoại tệ trực tuyến. BIDV cũng là ngân hàng cung cấp dịch vụ mua bán ngoại tệ uy tín với thủ tục đơn giản, tỉ giá cạnh tranh và đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp tư vấn các phương án phòng ngừa rủi ro phù hợp cho khách hàng.

Trước đó, BIDV liên tiếp được vinh danh là "Ngân hàng nội địa cung cấp dịch vụ ngoại hối tốt nhất Việt Nam do doanh nghiệp bình chọn và do các định chế tài chính bình chọn" do Tạp chí Asiamoney tổ chức trong vòng 4 năm (2013-2016). Giải thưởng Global Finance "Ngân hàng có dịch vụ mua bán ngoại tệ tốt nhất Việt Nam" một lần nữa khẳng định vị thế BIDV không chỉ được các khách hàng trong nước ghi nhận mà còn được cộng đồng quốc tế khẳng định về năng lực và sự uy tín. Đây là động lực để BIDV tiếp tục phát triển và mở rộng nhằm mang đến những sản phẩm, dịch vụ ưu việt phục vụ tốt nhất cho khách hàng.