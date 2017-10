BIDV đạt hơn 6.000 tỉ đồng lợi nhuận trong 9 tháng

BIDV giành nhiều giải thưởng

Tại kỳ công bố vào tháng 9-2017, Tổ chức định hạng quốc tế Standard & Poor’s (S&P) giữ nguyên định hạng tín nhiệm của BIDV với triển vọng ổn định, định hạng nhà phát hành dài hạn: B+, Định hạng nhà phát hành ngắn hạn: B, Triển vọng: Ổn định. Triển vọng "ổn định" phản ánh dự báo của S&P về việc BIDV sẽ tiếp tục duy trì vị thế mạnh, khả năng sinh lời khá, chất lượng tài sản cải thiện, đặc biệt là nhờ việc xử lý nợ xấu, nợ tồn đọng trong vòng 12-18 tháng tới.

Trong 9 tháng qua, BIDV được các tổ chức trong nước và quốc tế ghi nhận với nhiều giải thưởng: "Top 10 Doanh nghiệp Thương mại dịch vụ xuất sắc" (Bộ Công thương); "Top 1.000 Ngân hàng toàn cầu 2017" (Tạp chí The Banker); "1 trong 10 thương hiệu công ty có giá trị nhất Việt Nam" (Tạp chí Forbes); "Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam năm 2017" lần thứ 3 liên tiếp (Tạp chí The Asian Banker); "Giải thưởng House of The Year - Vietnam 2017 trong lĩnh vực quản trị rủi ro và sản phẩm phái sinh" (Tạp chí Asia Risk); "Ngân hàng Việt Nam tốt nhất về Công nghệ và Vận hành 2017" (Tạp chí Asian Banking & Finance); "Nhà tư vấn phát hành trái phiếu tốt nhất Việt Nam năm 2017" (Tạp chí FinanceAsia); 12 giải thưởng cho dòng sản phẩm có thu nhập cố định (Tạp chí Asiamoney); 2 danh hiệu Sao Khuê 2017 cho ứng dụng phần mềm đăng ký dịch vụ trực tuyến và quản lý hóa đơn VAT (Hiệp hội phần mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin)...