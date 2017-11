BIDV dành hơn 3 tỉ đồng ưu đãi cho khách hàng mới gửi tiết kiệm

Để hỗ trợ khách hàng có những kế hoạch tài chính cá nhân hiệu quả trong thời điểm này, Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) gửi tặng chương trình khuyến mãi dành cho khách hàng mới gửi tiết kiệm "Khách hàng mới, Ưu đãi mới" từ ngày 25-10-2017 đến hết 25-1-2018 (hoặc đến khi có thông báo dừng của BIDV) tại các chi nhánh BIDV trên toàn quốc. Theo đó, khách hàng mới đáp ứng một trong hai điều kiện là khách hàng mới và gửi tiết kiệm trong thời gian khuyến mãi hoặc khách hàng đã từng gửi tiết kiệm tại BIDV nhưng tại thời điểm gửi số dư bằng 0 sẽ được tham gia chương trình.

Khách hàng mới khi gửi tiết kiệm bằng VNĐ kỳ hạn 2 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 13 tháng, 15 tháng, 18 tháng, 364 ngày lãi tính lãi cuối kỳ hoặc kỳ hạn 12 tháng, 13 tháng, 15 tháng, 18 tháng tính lãi hằng tháng sẽ được tặng ngay quà tặng từ 50.000 đồng đến 200.000 đồng. Khách hàng trúng thưởng có thể lựa chọn nhận quà tặng bằng tiền mặt hoặc bằng hiện vật có giá trị tương đương, được quy định cụ thể tại các điểm giao dịch của BIDV. Ngoài ra khách hàng sẽ được hưởng lãi suất ưu đãi, hấp dẫn trên thị trường, được tư vấn nhiệt tình về phương án tài chính tối ưu bởi đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm.

Được sự tin tưởng của khách hàng, BIDV tự hào và vinh dự nhận giải thưởng Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất Việt Nam ba năm liên tiếp 2015, 2016 và 2017 do tạp chí The Asian Banker bình chọn và là ngân hàng duy nhất đạt giải thưởng Ngân hàng bán lẻ tiêu biểu năm 2016 do Hiệp hội ngân hàng VNBA và tổ chức IDG trao tặng.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ các chi nhánh BIDV trên toàn quốc hoặc tổng đài chăm sóc khách hàng 24/7: 1900 9247.