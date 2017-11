Alibaba trở thành “lò luyện” tỉ phú

Bằng việc đầu tư trực tiếp hoặc hợp tác làm ăn với các công ty cung cấp dịch vụ, Jack Ma và Alibaba Group Holdings Ltd đã giúp tạo ra mạng lưới những tỷ phú có liên quan tới hệ thống thanh toán và thương mại điện tử của mình, với khối tài sản gần 100 tỷ USD, lớn hơn GDP của 136 quốc gia trên thế giới.

Theo đó, ít nhất 2 tỷ phú đã nổi lên trong năm nay tại lĩnh vực fintech nhờ hỗ trợ dịch vụ của Alibaba. Đó là tỷ phú Ou Yafei của ZhongAn Online P&C Insurance Co, công ty dịch vụ bảo hiểm vận chuyển hàng cho khách hàng mua sắm trên trang Taobao của Alibaba, đã IPO tại Hong Kong vào tháng 9 và Min Luo tại Qudian Inc, doanh nghiệp cung cấp các khoản vay tín chấp cho người mua hàng, hiện hợp tác với Ant Financial và đã IPO tại Mỹ vào tháng 10 vừa qua.

Bên cạnh đó, hệ thống vận chuyển hàng hóa của Alibaba cũng giúp tạo ra 6 tỷ phú khác. Trong đó có Wang Wei, người sáng lập SF Express, công ty vận chuyển hàng hóa lớn nhất Trung Quốc tính theo doanh thu.

Trong năm 2017, khối tài sản của Wang Wei đã tăng thêm hơn 15,4 tỷ USD sau khi SF Holdings Co trở thành công ty niêm yết tại Sàn Giao dịch chứng khoán Thẩm Quyến.

Ngoài SF Express, việc vận chuyển hàng hóa của Alibaba còn được thực hiện bởi các công ty ZTO Express Cayman Inc, STO Express, Yunda Holdings Co và YTO Express Group Co.

Các công ty này tạo nên một mạng lưới logistic mang tên gọi Cainiao Smart Logistics Network Ltd. Hiện tại, Alibaba nắm cổ phần lớn tại các doanh nghiệp này.

Tỷ phú Joseph Tsai, người đồng sáng lập và Phó chủ tịch Alibaba



Chưa kể, ngoài Jack Ma, người đồng sáng lập và Phó chủ tịch Alibaba Joseph Tsai cũng là tỷ phú với khối tài sản 11,5 tỷ USD. Jack Ma hiện sở hữu khoảng 47,6 tỷ USD.

Trong bối cảnh tăng trưởng thương mại điện tử tích cực tại Trung Quốc, các chuyên gia dự báo, Alibaba sẽ tiếp tục tạo thêm nhiều tỷ phú hơn nữa nhờ hệ thống thương mại – vận chuyển hàng hóa – tài chính của mình.

Năm ngoái, người dân Trung Quốc chi trung bình 11.404 nhân dân tệ (1,718 USD) để mua sắm qua mạng. Con số này được dự báo sẽ tăng 17% cho tới năm 2018. Thị trường bán lẻ online Đại lục có thể tăng trưởng gấp đôi, lên mức 1,7 nghìn tỷ USD năm 2020, theo báo cáo của Goldman Sachs Group Inc.