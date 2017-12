20 hóa chất có khả năng gây ung thư bạn đang vô tư tiếp xúc hằng ngày

20 hóa chất có khả năng gây ung thư bạn đang vô tư tiếp xúc hằng ngày

Công bố hàng loạt hóa chất có thể gây ung thư được sử dụng rộng rãi trong cuộc sống hàng ngày

Sau khi xem xét, các tác giả nghiên cứu đã chọn ra 20 hóa chất có bằng chứng gây ra ung thư ở động vật, và xem xét khả năng gây ung thư ở người.

Hầu hết các hóa chất trong danh sách này đều là các hóa chất công nghiệp, ví dụ như carbon đen được sử dụng trong ngành công nghiệp chế biến cao su tổng hợp và hàn xì, một số hóa chất khác phổ biến hơn có trong kem chống nắng và nguồn nước như:

- Atrazine: Đây là hóa chất được sử dụng trong thuốc trừ sâu và đã bị cấm ở Thụy Sĩ.

- Chloroform: Một phụ phẩm khử trùng nước máy.

- Khí thải động cơ diesel.

- Diethylheyxl phthalate (DEHP): một hóa chất được sử dụng để chế biến nhựa vinyl.

- Formaldehyde: Hóa chất được biết đến là chất gây ung thư ở người gây ra chứng viêm họng và ung thư mũi. Hóa chất này (được sử dụng trong hàng trăm sản phẩm xây dựng) và bị nghi ngờ rằng nó có thể gây ra bệnh bạch cầu.

- Hợp chất chì và chì.

- Polychlorinated biphenyls (PCBs): Hóa chất được sử dụng trong lửa công nghiệp này bị cấm kể từ những năm 1980.

- Styrene: Được sử dụng để làm polystyrene được sử dụng để sản xuất nhựa và túi xốp.

- Perchloroethylene: Đây là một loại dung môi tẩy rửa thường được sử dụng.

- Titanium dioxide: Hóa chất dùng làm thuốc nhuộm màu, là một thành phần của kem chống nắng. Các nhà nghiên cứu đặc biệt quan tâm đến các hạt nanô của titanium dioxide và nghi ngờ nó gây tổn thương não...

Làm gì để hạn chế tiếp xúc với các hóa chất có thể gây ung thư?

1. Dùng máy lọc nước

Máy lọc nước có thể loại bỏ hầu hết các chất ô nhiễm như atrazine, chloroform và một số hóa chất công nghiệp khác có nguy cơ tăng khả năng bị ung thư.

2. Ăn thực phẩm hữu cơ

Bằng cách chuyển sang sử dụng các loại thực phẩm hữu cơ, bạn không chỉ hạn chế việc cơ thể tiếp xúc với các loại thuốc trừ sâu độc hại như atrazine mà còn tăng lượng chất dinh dưỡng lành mạnh cho cơ thể, góp phần bảo vệ môi trường.

3. Cẩn thận khi dùng sản phẩm chứa triclosan

Nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Proceedings of the National Academy of Sciences cho thấy triclosan gây xơ gan, ung thư trên chuột thí nghiệm. Chất Triclosan được sử dụng rất nhiều trong xà phòng diệt khuẩn, nước súc miệng và kem đánh răng.

4. Xem xét kỹ thành phần của các loại kem chống nắng

Kem chống nắng là một trong những biện pháp chống lão hóa, bảo vệ da và chống ung thư được các chuyên gia khuyên dùng hàng ngày. Tuy nhiên, các hạt nhỏ titanium dioxide trong kem chống nắng có thể đi qua da vào máu, gây tổn thương não, tổn thương ruột già, thậm chí là ung thư.

5. Thải độc định kỳ 6 tháng 1 lần

Dù cố gắng hạn chế tối đa thì chúng ta vẫn không thể tránh khỏi việc tiếp xúc với các hóa chất độc hại hằng ngày. Do đó, thải độc định kì là điều rất cần thiết làm sạch những độc tố tích tụ trong cơ thể.Tuy nhiên, theo Bác sĩ Lê Thị Hải, nguyên Giám đốc Trung tâm Khám, tư vấn dinh dưỡng, Viện Dinh dưỡng Quốc gia : “Trước khi áp dụng bất kì phương pháp thải độc nào, chúng ta cần dựa trên cơ sở khoa học rõ ràng".