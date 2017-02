1.500 golfer tranh tài tại FLC Golf Championship 2017

FLC Golf Championship 2017 là giải đấu thường niên lần thứ 6 do Tập đoàn FLC tổ chức, nhằm tri ân khách hàng, đối tác và nhà đầu tư. Trong các ngày từ 16-2 đến 21-2, với 3 ngày thi đấu chính thức, gần 1.500 golfer tham gia thi đấu trên 36 hố của sân Ocean và Moutain, thuộc quần thể FLC Quy Nhơn. Trong đó, 18 hố do Nicklaus Design tại sân Ocean vừa được đánh giá đẹp nhất châu Á Thái Bình Dương năm 2016 và 18 hố golf mới mang tên Mountain do Schmidt-Curley thiết kế với toàn bộ các hố nằm trên đồi cao có tầm nhìn hướng biển, bao quát toàn bộ quần thể FLC Quy Nhơn.

Ông Lưu Đức Quang, Trưởng Ban tổ chức, phát biểu khai mạc giải FLC Golf Championship 2017

Thể thức thi đấu của FLC Golf Championship 2017 được dựa vào handicap do các golfer đăng ký chính thức để làm căn cứ chia bảng. Giải áp dụng hệ thống tính điểm theo handicap ngày - system 36 để xác định golfer đoạt giải.

100 gôn thủ trong buổi sáng ngày thi đấu đầu tiên ra sân với sự hứng khởi mới

Ông Lưu Đức Quang - thành viên HĐQT Tập đoàn FLC, Trưởng Ban tổ chức giải - cho biết: Do số lượng golfer tham gia tăng đột biến, gần gấp đôi so với năm ngoái và vượt xa với dự kiến ban đầu, nên ban tổ chức đã quyết định mở rộng ngày diễn ra giải đấu lên 6 ngày để các golfer được tham gia chơi trước và sau khi tranh giải chính thức.

Một điểm mới của FLC Golf Championship năm nay là cơ cấu giải thưởng với tổng trị giá lên tới trên 60 tỉ đồng, giải thưởng 10.000 USD (tương đương 227,6 triệu đồng) của cá nhân ông Trịnh Văn Quyết - Chủ tịch Tập đoàn FLC - dành cho tất cả gôn thủ trúng Giải HIO tại tất cả hố Par 3 (không hạn chế số lượng trúng giải) và nhiều chính sách chăm sóc đặc biệt dành cho các golfer.

Các giải thưởng lớn đang chờ đón các gôn thủ

Cụ thể, các golfer sẽ có 4 cơ hội giành giải HIO ở 4 hố par 3 với trị giá khoảng 10 tỉ đồng mỗi giải. Phần thưởng cho người chiến thắng tại mỗi hố sẽ là những xe ô tô hạng sang; thẻ hội viên VIP tại 3 sân golf FLC Sầm Sơn, Quy Nhơn, Hạ Long trị giá 45.000 USD (tương đương 1,024 tỉ đồng); gói nghỉ dưỡng tại tất cả resort của Tập đoàn FLC (FLC Sầm Sơn, FLC Hạ Long, FLC Quy Nhơn, FLC Vĩnh Thịnh…) trị giá 3.500 USD (tương đương 79,66 triệu đồng) và các quà tặng giá trị khác.

Các gôn thủ thi đấu trong ngày đầu tiên của FLC Golf Championship 2017

Người chiến thắng chung cuộc, ghi được tổng số gậy ít nhất (Best Gross), sẽ được nhận cúp luân lưu cùng một gói giải thưởng có trị giá cao nhất từ trước tới nay. Trong đó bao gồm 1 thẻ hội viên sân FLC Quynhon Golf Links (36 hố), có thời hạn 35 năm trị giá 20.000 USD (tương đương 455,2 triệu đồng), 1 voucher giảm giá mua bất động sản tại FLC Quy Nhơn trị giá 300 triệu đồng và các voucher nghỉ dưỡng tại các quần thể của Tập đoàn FLC…

Cùng đó, trong thời gian tham gia giải Golf Championship 2017, golfer còn có cơ hội được tặng voucher trải nghiệm 1 ngày miễn phí và thẻ unlimited được sử dụng không giới hạn dịch vụ điều trị cột sống cơ bản, vật lý trị liệu cơ bản trong 6 tháng tại phòng khám iCCARE có giá trị lên tới 50 triệu đồng.

Đồng thời, đối với các khách hàng mua căn hộ khách sạn, biệt thự của FLC Quy Nhơn và tiến hành đặt cọc, thanh toán trong thời gian từ ngày 17-2 đến ngày 25-2-2017 sẽ được tặng 1 golf tour tại Thái Lan. Trong trường hợp không chọn gói golf tour Thái Lan, khách hàng có thể quy đổi thành tiền mặt.

Ngoài ra, khách hàng mua biệt thự biển sẽ được tặng condotel (căn hộ khách sạn), mua condotel sẽ tặng sổ tiết kiệm lên đến 200 triệu đồng.

Với thành công của các giải golf lớn trước đó, như FLC Golf Championship 2016, AMD Golf Challenge 2015, Faros Golf Tournament, Golf Faros và giải lần này, sân golf FLC Quy Nhơn Golf Links tiếp tục khẳng định sức hút của một sân golf đẳng cấp quốc tế dành cho các gôn thủ trong và ngoài nước.

Tham dự giải tại đây, các gôn thủ sẽ được trải nghiệm những dịch vụ cao cấp và tiện ích tại quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Quy Nhơn Beach & Golf resort, như sân golf đẳng cấp thế giới, nhà câu lạc bộ golf, khu biệt thự nghỉ dưỡng 5 sao cao cấp gồm 1.500 phòng khách sạn và resort.

Trong đó có khách sạn FLC Luxury Hotel Quy Nhơn dài gần 1 km với 100% phòng đều có view hướng biển, trung tâm hội nghị quốc tế 1.500 chỗ ngồi, các khu vui chơi giải trí trong nhà và ngoài trời, khu công viên động vật hoang dã và nhiều tiện ích đẳng cấp khác.