TTC nhận giải thưởng quốc tế Asia Responsible Entrepreneurship Awards

Bà Đặng Huỳnh Ức My - Phó Chủ tịch Tập đoàn TTC - nhận giải thưởng Green Leadership từ Ban tổ chức - Tiến sĩ Eugene Chien, Nguyên Bộ trưởng Bộ Môi trường Đài Loan và ông Naoki Adachi - Giám đốc Japan Business Initiative for Conservation and Sustainable Use of Biodiversity