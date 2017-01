Tết an bình cho học sinh vùng cao

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) vừa trao nhà bán trú An Bình cho Trường THPT Trần Can, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên trong chuyến giao lưu từ thiện diễn ra từ ngày 10 đến 12-1. Chương trình nằm trong chuỗi sự kiện Tết An Bình 2017 của ABBANK với sự tham gia của Đại sứ thiện chí - Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh.

Như một truyền thống tốt đẹp, vào mỗi dịp Tết nguyên đán, ABBANK phối hợp cùng Đài Truyền hình TP HCM thực hiện chương trình ca nhạc thiện nguyện Tết An Bình với mong muốn chung tay cùng xã hội lan tỏa những giá trị tốt đẹp.

Trong chuyến đi này, đại diện ABBANK đã trao bảng tượng trưng bàn giao nhà bán trú An Bình cho đại diện Trường THPT Trần Can. Ngoài ra, cán bộ, nhân viên ABBANK cũng đã quyên góp gửi tặng 40 bộ chăn mền, thiết bị nhà bếp đến các em học sinh diện bán trú của trường. Sáng 12-1, cùng với đại diện ABBANK, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đã trao 40 phần học bổng để góp phần chăm lo đời sống, điều kiện học tập cho các em học sinh nơi đây.

Phó Tổng Giám đốc Bùi Trung Kiên trao bảng tượng trưng nhà bán trú An Bình cho đại diện Trường THPT Trần Can

Nhà bán trú An Bình là dự án được ABBANK ấp ủ từ lâu, với tổng kinh phí gần 300 triệu đồng, được xây dựng với diện tích 103,8 m2. Sau khi đưa vào sử dụng, nhà bán trú An Bình sẽ là nơi dừng chân, nghỉ ngơi cho các em học xa nhà, giúp các em có thêm thời gian để học tập, giảm bớt những khó khăn của việc đi lại ở vùng núi.

Trong buổi trao tặng, ABBANK cũng có buổi giao lưu thân tình với các thầy cô, học sinh Trường THPT Trần Can qua các tiết mục văn nghệ hát về mùa Xuân, về tình cảm giữa con người với nhau, giúp lan tỏa hơn thông điệp ý nghĩa của chương trình Tết An Bình.

Đêm nhạc hội “Tết An Bình - Xuân cho em” sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ 45 phút ngày 19-1 tại Nhà hát Hòa Bình (TP HCM), truyền hình trực tiếp trên kênh HTV9 - Đài Truyền hình TP HCM. Chương trình dàn dựng đặc sắc với sự tham dự của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng: Tuấn Ngọc, Mỹ Linh, Mỹ Tâm, Noo Phước Thịnh, Thanh Ngọc, Nam Cường, Lân Nhã, Hoàng Yến Chibi...; dẫn chương trình: MC Quỳnh Hương; Đại sứ thiện chí Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh.

Bên cạnh đó, hằng năm, ABBANK trích một phần ngân sách cho công tác chia sẻ với những hoàn cảnh kém may mắn, xây dựng cơ sở vật chất, tặng học bổng cho học sinh tại các địa phương còn khó khăn. Vừa qua, Công đoàn và Đoàn thanh niên ABBANK đã chủ động tổ chức chương trình thiện nguyện giúp đỡ đồng bào miền Trung gặp thiên tai tại Huế và Hà Tĩnh. Mới đây nhất, ngày 10-12-2016, ABBANK phối hợp với UBND huyện Kbang thực hiện lễ khánh thành công trình trạm y tế xã Đông, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai với tổng ngân sách 2 tỉ đồng do ABBANK tài trợ, giúp cải thiện tình hình y tế của địa phương, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho bà con nhân dân.