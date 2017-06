Sức ép tăng tỉ giá

Phiên giao dịch ngày 13-6, tỉ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) niêm yết ở mức 20.408 đồng/USD, mức cao nhất kể từ đầu năm đến nay. Tỉ giá trung tâm liên tục đứng ở mức cao những ngày qua.

Tỉ giá đã tăng hơn 1,1%

Nếu so với hồi đầu năm, tỉ giá USD/VNĐ đã tăng khoảng 250 đồng/USD, tương đương mức tăng 1,11%. Trong khi đó, giá USD trong các NH thương mại lại khá ổn định. Tại NH TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), giá USD được giao dịch ở mức 22.660 đồng/USD mua vào, 22.730 đồng/USD bán ra, giảm khoảng 20 đồng/USD so với phiên trước và giảm nhẹ so với hồi đầu năm.

Trong báo cáo tình hình kinh tế 5 tháng đầu năm, Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia nhận định tỉ giá tại các NH thương mại và trên thị trường tự do tiếp tục có xu hướng giảm so những tháng trước cũng như với đầu năm. Nguyên nhân do nguồn cung ngoại tệ dồi dào đến từ nguồn vốn FII (vốn đầu tư gián tiếp do mua bán, sáp nhập) và nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tăng mạnh. Số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy trong 5 tháng đầu năm, tổng vốn FDI đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần đạt 12,13 tỉ USD, tăng 10,5% so với cùng kỳ.

Đồng thời, hiện chênh lệch giữa lãi suất VNĐ và USD vẫn nghiêng về việc nắm giữ tiền đồng. Hiện lãi suất huy động tiền gửi USD đang được áp dụng ở mức 0%, trong khi người gửi VNĐ kỳ hạn dài từ 12 tháng trở lên có thể hưởng mức lãi suất từ 6,5%-8%/năm. Việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất trong ngắn hạn với những bước điều chỉnh nhỏ chưa gây áp lực đối với tỉ giá.

Tỉ giá USD/VNĐ sẽ bị ảnh hưởng dưới sức ép nhập siêu Ảnh: Hồng Thúy

Theo NHNN, thị trường ngoại tệ trong 5 tháng đầu năm về cơ bản ổn định, tỉ giá diễn biến phù hợp với mục tiêu điều hành, qua đó góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp chủ động trong sản xuất, kinh doanh, phòng ngừa rủi ro tỉ giá. Dù tỉ giá trung tâm có tăng nhưng giá USD trong các NH thương mại lại giảm, thanh khoản thị trường tốt và các nhu cầu hợp lý, hợp pháp của cá nhân, tổ chức về ngoại tệ đều được hệ thống NH đáp ứng đầy đủ, kịp thời. Những tháng đầu năm, NHNN tiếp tục mua được ngoại tệ để tăng dự trữ ngoại hối.

Không để tỉ giá biến động quá mức

Dù tỉ giá đến nay khá ổn định nhưng Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia dự báo trong khoảng thời gian còn lại của năm 2017, tỉ giá USD/VNĐ sẽ bị ảnh hưởng lớn nhất từ phía cầu ngoại tệ do sức ép nhập siêu tăng cao. Cụ thể, cán cân thương mại có thể đảo chiều từ mức thặng dư trong năm ngoái sang thâm hụt dự báo ở mức khoảng 3,5% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy ước tính tháng 5 cả nước nhập siêu 800 triệu USD, nâng mức nhập siêu trong 5 tháng đầu năm hơn 2,7 tỉ USD, bằng 3,4% tổng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu. Cán cân thương mại được dự báo còn có thể thâm hụt nhiều hơn chỉ tiêu đề ra (nhiều hơn mức 3,5% tổng kim ngạch xuất khẩu) gây sức ép lên cầu ngoại tệ.

Trong khi đó về dài hạn, với lộ trình tăng lãi suất thêm nhiều lần của FED ở những năm tiếp theo, tỉ giá có thể chịu áp lực. Thêm vào đó là xu hướng biến động khó lường của đồng nhân dân tệ và yen Nhật cũng sẽ tác động không nhỏ đến VNĐ.

Lãnh đạo NHNN cho biết thời gian tới sẽ tiếp tục điều hành tỉ giá trung tâm linh hoạt, phối hợp đồng bộ các giải pháp và các công cụ chính sách tiền tệ nhằm hỗ trợ ổn định tỉ giá. Cân nhắc thận trọng việc bán can thiệp thị trường ngoại tệ trong trường hợp cung cầu ngoại tệ mất cân đối để bảo đảm tỉ giá không biến động quá mức, gây tâm lý bất ổn trên thị trường, hạn chế các yếu tố đầu cơ, găm giữ ngoại tệ làm ảnh hưởng đến mục tiêu ổn định giá trị đồng tiền và kinh tế vĩ mô.